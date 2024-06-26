日本九州的大分縣擁有許多自然景觀、特色溫泉，及文化遺產，別府特色景點「別府地獄溫泉」、搭叢林巴士超近距離看動物的「九州自然動物園」、CNN評選日本最美景點之一的「宇佐神宮」，或是搭乘人氣觀光列車「由布院之森」走訪溫泉渡假勝地「由布院」，都是非常適合安排大分自由行的好去處。本篇整理14個必訪大分景點、別府景點及由布院景點，先收藏起來，一起出發吧！

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大分景點推薦｜大分一日遊

大分一日遊：大分縣立美術館→大分海洋宮殿水族館 海之卵

由布院一日遊：由布院湯の坪街道→湯布院花卉村→金鱗湖

別府一日遊：別府塔展望台→別府纜車→別府地獄溫泉

大分景點推薦｜別府景點

別府特色景點｜別府地獄之旅

日本知名的旅遊勝地「別府地獄溫泉」巡禮，是由七大地獄溫泉所組合而成。在這邊的地獄，指的其實就是溫泉。因為這些溫泉自古就噴發著熱氣、泥沙等，讓這裡無法靠近，所以古人稱其為「地獄」。因為每個溫泉有不同的溫度及質地組合，所以各個都呈現不同的風貌。

別府地獄溫泉包含鈷藍色的海地獄、含有氧化鐵、氧化鎂等元素的血池地獄，還有石坊主地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄以及龍捲地獄等，每個地獄溫泉都有自己的特色，都是難得一見的景觀。雖然別府地獄溫泉都是不能泡的景觀溫泉，但有些周邊會有足湯可以泡泡腳，不妨趁機體驗一下唷。

欣賞完別府地獄溫泉，也推薦嚐嚐看極樂饅頭、地獄溫泉布丁、溫泉蛋等特色別府美食，也可以帶點浴鹽、血池藥膏等別府伴手禮哦！

別府地獄溫泉門票 👉 ｜

別府必訪景點｜別府纜車

到大分別府旅遊，必搭別府空中纜車！從海拔500公尺的「別府高原站」乘坐可容納百人的大型的別府纜車，10分鐘的路程，一路向上爬升到海拔1300公尺，沿途飽覽別府四季分明的自然景緻。到了頂點「鶴見山上站」後，可以到觀景台，至高而下的一覽別府灣的整個景色。往後面走則是鶴見嶽山上，可以在周邊散散步，來趟七福神的巡禮活動。離開時也別忘了在入口處，與巨大的溫度計拍照留念。

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別府景點｜別府塔展望台

「別府塔展望台」是別府當地的指標性景點，1957年建造的別府展望台，有一種昭和的復古感。緊鄰別府灣，且四周沒有高樓阻擋的優點，可以無死角的展望整個別府。搭乘電梯到頂樓展望台，可以從大片的落地窗向外遠眺，全方位視角，將別府的市景和別府灣海岸線美景飽覽無遺，晚上也可以看到燈火通明的夜景，十分美麗。

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別府塔門票 👉 ｜

別府親子景點｜城島高原遊樂園

城島高原遊樂園位於別府的高原，是一個被大自然環繞的遊樂園，這裡空氣清新、讓人感到心曠神怡，有超過30種遊樂設施，從兒童友善的溫和設施，到驚心動魄的刺激設施都具備。城島高原遊樂園裡最吸引人的，就是全日本第一個木造的雲霄飛車「木星」，由6萬棵日本松樹製作而成，壯觀的外型、以及乘坐時鐵軌發出木材摩擦的聲音，讓整個體驗更加刺激，來到這裡不忘體驗看看喔！

大分景點推薦｜由布院景點

由布院景點｜湯の坪街道

湯之坪街道是人氣由布院景點，有許多熱門的店家、小吃、特色小店等，像是Snoopy茶屋、「由布まぶし心」豐後牛釜飯三吃、湯布院花卉村（童話村）等等。從由布院車站步行約7~8分鐘，就會到湯之坪街道，而沿著周邊店家逛，逛到底就會到金鱗湖，所以許多人會將金鱗湖與湯之坪街道一起安排個由布院半日遊，如果捨不得這邊的美景，也可以安排由布院溫泉住宿，在這邊住上一晚，悠閒的享受這邊的度假氛圍。

由布院必訪｜湯布院花卉村

湯布院花卉村（湯布院童話村Yufuin Floral Village）是一個仿造​​英國科茨沃爾德地區的歐式小村鎮。園區內有貓頭鷹、貓咪動物咖啡廳、動物園區之外，還有許多可愛的雜貨店、手作小店林立，像是吉卜力的龍貓及魔女宅急便、嚕嚕米、阿爾卑斯山少女⋯等各式各樣的知名IP周邊紀念品小店，很容易就會在這邊失心瘋、爆買。

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由布院必訪景點｜金鱗湖

來到由布院，必訪的就是這夢幻又充滿仙氣的「金鱗湖」。小小的金麟湖，是由溫泉匯流而成，除了湖面上的小鳥居外，四周更是環繞著群山美景，湖邊的房屋，更是點綴了這裡的美。因為這邊湖水溫度高，在秋冬的清晨，水氣會在水面形成霧氣，迷濛的霧氣繚繞在湖面，畫面更是迷人，非常推薦在清晨時分一睹晨霧美景。

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由布院火山｜由布岳

從由布院車站看出去、在金鱗湖身後的那座山，就是登山客喜愛的「由布岳」，由於由布岳是活火山，遠眺像是富士山，當地人又稱這裡為「豐後富士」。從登山口步道登頂，大約需要2~3小時，一路上沒有鋪設步道，大多都是火山岩地，雖然需注意腳步，但一路上風光明媚，還是讓人感到神清氣爽。由布岳的前半段走起來舒適，但後半段會越來越艱難，可以視自己的體力決定要不要登頂。

由布院美術館｜COMICO ART MUSEUM YUFUIN

同樣在由布院一帶的COMICO ART MUSEUM YUFUIN，是一個相當新穎的當代藝術美術館。由隈研吾設計，外表是用燒杉板為外牆材料，低調的黑色調，與由布院的自然美景互相呼應。COMICO ART MUSEUM YUFUIN裡面展示著草間彌生、奈良美智、村上隆等日本近代藝術家的藝術品，很適合喜歡近代藝術的朋友入場參觀。這邊採20分鐘一場，有15人上限的入場限制，推薦提早上網預約。

大分景點推薦｜大分景點

大分必訪景點｜宇佐神宮

被CNN評選為「日本最美景點」之一的宇佐神宮，是全日本四萬四千間「八幡神宮」的總本社，歷史非常悠久，也據說宇佐神宮就是「神佛合一」的發源地。宇佐神宮的腹地廣大，有許多建物、小神社可以參觀欣賞，連手水舍也據說是全國最大的，整個神宮逛下來，可以花上1~2小時。

指定為日本國寶級的建物的神宮本殿更是壯觀又華麗，這邊的參拜方式是「兩鞠躬、四拍手、一鞠躬」，有別於其他神社的參拜方式，非常特別。

【九州包車自由行】大分一日遊（行程自由搭配）

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大分親子景點｜九州自然動物園

深受當地人喜愛的大分親子景點「九州自然動物園」，是日本最大的野生動物園。多數的動物都在園區內自在行動，時不時就可以和野生動物互動，可以體驗與野生動物近距離接觸的感覺。

推薦乘坐野生動物造型的遊園車—「叢林巴士Jungle bus」，一路近距離看到到獅子、老虎、熊、長頸鹿等野生動物，還可以用長夾餵食野生動物。九州自然動物園裡有許多園區，除了野生動物園區，也可以在小動物區與狗狗、貓咪、小袋鼠可愛動物們交流。

大分｜九州自然動物公園＆湯布院一日遊｜福岡出發

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大分旅遊景點｜九重夢大吊橋

九重「夢」大吊橋，是日本境內最高的步行吊橋，由民間集資建造後，再由大家票選出「夢」這個名字。走在特別的鏤空橋面上，可以看見「日本百選名瀑」的「震動之瀑‧雄瀑」和「雌瀑」，以及「九醉溪溪谷」等美景，成為大分熱門景點。這邊一年四季都能看見不同的自然美景，尤其是每到秋天，還可以看到滿山滿谷的紅葉，場景非常壯觀。

大分市景點｜大分海洋宮殿水族館 海之卵

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