上次造訪嘉義東市場，又吃了幾間沒吃過的美食，像是「蕭家春捲」也是其中的知名美食，包入的配料超豐富，光是半個就飽到不行！

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蕭家春捲營業資訊

蕭家春捲 - 東市場

評分： / 4

/ 4 地址：600台灣嘉義市東區忠孝路東市場( 地圖 )

電話：0909 306 006

營業時間

星期一: 06:00 – 13:00,

星期二: 06:00 – 13:00,

星期三: 06:00 – 13:00,

星期四: 06:00 – 13:00,

星期五: 06:00 – 13:00,

星期六: 06:00 – 13:00,

星期日: 06:00 – 13:00

星期一: 06:00 – 13:00, 星期二: 06:00 – 13:00, 星期三: 06:00 – 13:00, 星期四: 06:00 – 13:00, 星期五: 06:00 – 13:00, 星期六: 06:00 – 13:00, 星期日: 06:00 – 13:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

蕭家春捲位置

蕭家春捲就在嘉義東市場的「本產羊肉」旁邊，對面是「王家祖傳本產牛雜湯」，可以一次搜刮三家小吃，開車來的話可以停在外交部辦事處同一棟的停車場，只是入口非常狹小很容易被刮到，出入要小心一點。

蕭家春捲菜單

除了春捲是必點外，還有賣涼圓、涼麵、肉粽，還有春捲冰淇淋，年初去的時候春捲是六十元，現在不知道有沒有漲價。

蕭家春捲餐點

春捲

春捲現點現包，看起來份量還好，春捲皮很薄透，拿在手上蠻沉的。

中間包的餡料很多，還加了油麵、肉燥、高麗菜、豆芽菜、蛋，以前還真沒吃過春捲包麵條的口味，加了麵條飽足感大大增加，春捲的皮也不會濕濕的，每個配料的味道都不會太搶戲，肉燥還吃得到肉塊。

蕭家春捲的口味算是中上等級，而且環境乾淨，可以買個春捲再搭配旁邊的牛雜湯或羊肉湯，就是飽足感十足的一頓早餐！

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