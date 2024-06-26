六月初一品牌介紹

相信許多人都聽過「六月初一」這品牌，尤其是來台灣旅遊，或是國內旅遊想買伴手禮回家送給親朋好友或是自己吃的，滿多人都會買「六月初一」！

「六月初一」可說是來台灣必買的出國伴手禮，不僅體積小可放行李箱，就連他們家的產品都特別的美味、令人難以忘懷！他們家一開始是首創8字形蛋捲，無論是外觀或是口感都非常獨特

取名更是透過「8結」=「巴結」之意，象徵台灣文化中人與人之間濃厚的交誼，透過一份愛不釋手的伴手哩，送給生活中不可或缺的人，讓他們感受到你的心意！

從研發「 8結蛋捲」一路到現在的「一口酥」，六月初一可說是花費不少心思及時間投入在研發不同產品中，時間過得很快，眨眼間中秋將近，不少人都會買鳳梨酥送親朋好友～

六月初一怎麼可能錯過大家的熱鬧節慶？超級熱銷「一口酥家庭號禮盒24入」，超適合送給親朋好友或是自己在家享用，感受被中秋節感染的氛圍！

除了有一般口味的鳳梨酥外，也有最獨特，只有在六月初一才能品嘗到的「鳳梅酥」特色禮盒呢！

一口鳳梨酥、鳳梅酥8入

一口鳳梨酥8入

他們家最熱銷的鳳梨酥，也推出了小禮盒感的8入裝，不管是送禮或自吃都不用擔心數量過多會吃不完的問題！

包裝看起來超有質感的一口鳳梨酥，可是台灣經典口味「鳳梨酥」，一口酥象徵著一口一個精緻的入味，顛覆傳統的包裝，透過獨立小而巧的包裝，讓美味隨時都能新鮮入口！

「一口鳳梨酥」外包裝精緻且帶著雷射質感，打開後濃郁的奶香氣隨即散發出來，一口酥果真是一口酥，一口吃進嘴中剛剛好！精緻小巧剛剛好的份量，控制在剛好的熱量內！

一咬下可吃到鳳梨酸甜的內餡，吃起來不會過於甜膩，鳳梨的香氣與外皮奶香交織，那樣的濃醇感讓人一口接著一口愛不釋手！

一口鳳梅酥8入

「一口鳳梅酥」也是近期許多人推薦的禮盒之一，除了有台灣經典元素在，還增添了點異國風味口感，讓鳳梅酥吃起來層次豐富！

一口鳳梅酥一樣都是精緻小巧的一口酥，吃起來酸甜內餡的鳳梨口感外，還多了點酸酸的梅子口味，12年的老梅取經於日本古法釀梅，搭配上義大利巴薩米克醋，使得梅的香氣更加濃郁！

當鳳梨與老梅交織時，每口酸甜韻味加乘，都是最極致的享受～口感上的清爽度比鳳梨酥多了些，加上有梅子的關係，使得一口酥吃起來層次分明！

無論你是要送禮或是自吃，擔心太多會吃不完的話，超級推薦買一口鳳梨酥/鳳梅酥 8入裝的，就能夠輕鬆吃到一口酥最美味的口感了！

一口酥24入家庭號禮盒

再來是最多人伴手禮首選的「一口酥24入家庭號禮盒」！一共有24入的一口酥禮盒，可以選擇12入鳳梨酥/鳳梅酥，或是24入通通一樣口味，讓你可以一次享受兩種不同一口酥的風味！

身為鳳梨酥愛好者的我，肯定是選擇一半一半的，12入鳳梨酥/12入鳳梅酥，同時享受兩種不同的口感！六月初一家的鳳梨酥/鳳梅酥，吃完後一點都不會覺得膩口或是甜澀感

小巧精緻的一口酥，就算吃了也不用擔心掉屑屑，尤其家中如果有老人家的話，口感上肯定會是老人家最愛的清新口感！對於老人家來說，不會太過甜膩！

最特別的是，每一個一口酥上都有「8」的符號，也就是六月初一的「8結」，以這樣的方式更能傳遞你我送禮的誠懇心意！

除了六月初一最有名的8結蛋捲禮盒外，也有熱銷的鳳梨酥/鳳梅酥禮盒，更有其他多種精美禮盒組、熱銷單品、彌月禮盒，提供多種的美味選擇！

這次的送禮千萬別再錯過「六月初一」各種經典、美味、獨特的禮盒選擇啦！

❤️口感見仁見智，謝謝大家❤️

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