8%ice cafe永康店(fb粉絲團):台北市大安區永康街23巷6號，電話:02 2394 5566，營業時間:11:00-21:30

身為一路見證8%ice從2013年到今天的鐵粉，霜淇淋和義式冰淇淋、甜點自然是我的心頭好，但若要是我選一樣吃過最美味、最懷念的料理，那大概就是曾經在台北刮起一陣熱潮的「波士頓龍蝦三明治」;多年後慶幸它終於回歸，而且變得更美味，加上如今8%ice的現場演奏、芒果季的甜點，還有還有最近我的新歡最愛料理「松露水波蛋燉飯」和越來越好的8%ice精品手沖咖啡，我可以從下午一路坐到晚上。永康街的假日就該如此浪漫渡過，不是嗎?

那天是下過雨的午後，經過永康街剛巧看到「波士頓龍蝦三明治」回歸的消息，剛好供應時間是我們到的14:30-16:00間，問了一下還剩下最後一份，那就擇日不如撞日，挑了所剩不多的位子坐下。ps:現在永康店假日都是滿的，建議先訂位比較保險。

是不是，下午四點多整間店滿滿都是人...幸好我們只等剛走的客人，收拾餐桌的10來分鐘就可以入座。

應該是一年多前，8%ice開始蛻變成音樂餐廳，從假日限定到如今幾乎每天都有，從一個人的大、小提琴獨奏，到雙人提琴，最近又加入鋼琴的伴奏(目前四家8%ice都有)，不少客人都是衝著這些小帥哥鮮肉的音樂而來。是說，以前還有女生，不知道為什麼現在變成清一色都男生(泣)。

8%ice 已然成為我約朋友吃飯的常態餐廳，有時甚至跟朋友開玩笑，沒有跟我來過8%ice的不算我朋友(笑)。通常，只是下午茶或是早餐我常約的是民權店，但要吃飯就是永康公園店或是中山店，兩者的分別在於永康店比較偏義式料理，而中山站走的是台、中輕食養生料理，兩間也都有甜點、咖啡和冰店。當然，現場音樂演奏也是都有的。

今天，我自然是為了這好不容易才等到它復活的「波士頓龍蝦三明治」。目前只有下午14:30-16:00供應，每天十分新鮮供應，每份480元附一杯汽泡飲。

就服務生的說法，這隻的波龍都是新鮮現點現殺現作，所以要等一段時間，上桌拍好照拿起來有一點沉，最特別的是一開始的香氣居然來自微烤過的麵包，這麵包是只加牛奶不加水做的，吃起來特別柔軟，微微烤過多了一點若隱若現的奶油香，對半剖開後塞入龍蝦及酸甜得宜的水果沙拉。來自新鮮波龍的飽嘴及肉甜在嘴裡毫無疑問是美味的，但更讓我喜歡的是加入青蘋果丁、青檸優格的甜酸交錯，和龍蝦肉甜居然如此的清爽合拍...好吃得亂八九糟。如果每天下午都可以來一份，豈不美滿幸福?

另外蛋糕櫃上的芒果季節限定的蛋糕看起來都好好吃，本來想點芒果泡芙，但一個轉身居然被搶光了......。

最後選了第二想吃的芒果千層派，主因是早前同款的草莓口味非常好吃。換上芒果後，個人覺得更好吃，派皮酥脆帶有咀嚼端的濃厚餅香，中間的芒果慕絲清爽極了，加上不膩口的鮮奶油和點味的芒果醬涮嘴到不行，當然，新鮮的芒果丁也是大大加了視味覺的分數。和我一樣喜歡芒果甜點的朋友一定要試試。

另外友人點的草莓慕思蛋糕也蠻好吃的，但記得拍完趕快吃，因為海綿蛋糕很綿，放長會滑倒.....(笑)。

過往我幾乎都點8%ice的冰滴咖啡，但要是坐久一點或是用餐，通常我會選精品手沖，一般都會有冰、熱兩種，再附餅乾和糖漬檸檬，另外也會附上聞香的咖啡粉(小杯)。最近我很常點的是馬拉威的藝伎，剛沖好熱飲果香十足非常好喝，如果沒喝完變冷了，我就偏好冰鎮後，咖啡果酸會更精萃，特別是後味十分迷人。

吃完龍蝦三明治、甜點、咖啡後，超愛8%ice松露水波蛋燉飯的同行友人忍不住加點了一份。說真的，這裡的松露燉飯美味，在台灣大概僅次於以前「32行館的白松露燉飯」，也幾乎是我來永康點十有八九會點的。松露香濃而不嗆膩，在嘴裡久久不散，加上水波蛋的潤口和綿甜及微口感的燉飯，真的每一口都好吃，而吃完整盤也總有意猶未盡之感。

另外人多時我也會點上一份懷念的義大利麵或是台北個人覺得數一數二美味的批薩，這天我們點的是喀瑪蘭熟成豬里肌，超厚切的里肌帶著煎過的油香及提味的黑胡椒，入口咀嚼後是喀瑪蘭豬肉特有的油甜，義大利麵微脆的口感熟度非常對我的口，醬汁也是鹹香帶著像是煎豬排的油甜，好吃無誤。

鐵鍋爐烤雞翅也不錯吃，但我比較喜歡以前常點的德式香腸綜合盤。

8%ice cafe永康店(fb粉絲團):台北市大安區永康街23巷6號，電話:02 2394 5566，營業時間:11:00-21:30

更多:義大利麵/披薩 (36)、下午茶/咖啡館 (196)

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