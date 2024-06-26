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【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵 清燉牛肉麵 酥酥古早油蔥

2024-06-26 23:34:00 shouyadog 人氣：107
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窩客好文

shouyadog

發表篇數：785篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：

初耘 chuyun
phone02-87912766
place台北市內湖區成功路四段188號14樓
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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初耘 chuyun

官方網站：初耘 chuyun

官方臉書：初耘 chuyun

官方IG：chuyun.tw

官方youtube：初耘 chuyun

 

【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

對於作息非常自由，經常在趕稿的我來說，手邊囤一些可以快狠準就能填飽自己的美食，

是非常重要的，各種麵食更是我經常的首選，這次要跟大家分享的初耘 chuyun

他們家的麵食們也是許多網友們的愛，精美的包裝非常討喜 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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這次除了入手初耘 chuyun的四款麵食們，還多帶了一瓶蒜蒜辣油要來吃吃 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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盒裝設計的初耘牛肉麵，常溫收納很方便 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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我們先來吃吃看這個紅燒牛肉麵，裡面除了有麵條，還有一包辣油，以及大大包的紅燒牛肉調理包 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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這個調理包裡面不只有大大塊的牛肉，還有紅蘿蔔呢 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

加上自己加料的蔬菜們，最後淋上香噴噴的辣油，讓人還沒起鍋就已經口水直流了 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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你看看這個牛肉有多銷魂，媽呀~

 

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吸收了湯頭精華的麵條，咻咻咻的入口，在這大半夜裡填滿你飢餓的味蕾，就是爽 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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不吃辣的朋友，也有清燉口味可以選購，裡面一樣有大大的肉塊，可以滿足你想大口吃肉的快感。

 

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不吃牛肉的朋友，則是可以來吃吃看另外兩款初耘初拌麵。

先來吃吃這個酥酥古早油蔥，自己加料了火雞肉舖上去，完全就是經典的傳統好滋味再現 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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來點蒜蒜辣油一起相拌，香味四溢 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

恰到好處的辣度，完美的刺激味蕾的飢餓度。

 

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酥香的油蔥輕輕灑上，給的份量豪不客氣，讓人每一口都能咬到他的氣息~

 

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古早味的醬油，鹹甜的滋味，讓人回味無窮的就是這一味~

邊拌邊吸進去，咻咻咻，很快一整盤就被清空了呢 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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經典的薑絲鹽焗鱸魚排，搭配了點點青蔥麻醬一起享用~

 

【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

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青蔥給的份量超多，一撒下就像銀河般壯麗，美的讓人目不轉睛，

拌上香麻的醬汁，光聞到味道就流口水了 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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細嫩的魚肉沾上濃郁的麻醬一同入口，讓人允指回味 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

蒜蒜辣油那新鮮蒜片的氣味，更讓整個美味度提升到另一個層次，喜歡 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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跟我一樣喜歡麵食的朋友，很推薦可以到初耘 chuyun帶一些自己愛的口味回家囤，想吃就有不必等~ 【乾拌麵開箱】初耘牛肉麵評價 好吃牛肉麵在這裡 紅燒牛肉麵

 

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