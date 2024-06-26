初耘 chuyun

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對於作息非常自由，經常在趕稿的我來說，手邊囤一些可以快狠準就能填飽自己的美食，

是非常重要的，各種麵食更是我經常的首選，這次要跟大家分享的 初耘 chuyun ，

他們家的麵食們也是許多網友們的愛，精美的包裝非常討喜

這次除了入手 初耘 chuyun 的四款麵食們，還多帶了一瓶蒜蒜辣油要來吃吃

盒裝設計的初耘牛肉麵，常溫收納很方便

我們先來吃吃看這個紅燒牛肉麵，裡面除了有麵條，還有一包辣油，以及大大包的紅燒牛肉調理包

這個調理包裡面不只有大大塊的牛肉，還有紅蘿蔔呢

加上自己加料的蔬菜們，最後淋上香噴噴的辣油，讓人還沒起鍋就已經口水直流了

你看看這個牛肉有多銷魂，媽呀~

吸收了湯頭精華的麵條，咻咻咻的入口，在這大半夜裡填滿你飢餓的味蕾，就是爽

不吃辣的朋友，也有清燉口味可以選購，裡面一樣有大大的肉塊，可以滿足你想大口吃肉的快感。

不吃牛肉的朋友，則是可以來吃吃看另外兩款初耘初拌麵。

先來吃吃這個酥酥古早油蔥，自己加料了火雞肉舖上去，完全就是經典的傳統好滋味再現

來點蒜蒜辣油一起相拌，香味四溢

恰到好處的辣度，完美的刺激味蕾的飢餓度。

酥香的油蔥輕輕灑上，給的份量豪不客氣，讓人每一口都能咬到他的氣息~

古早味的醬油，鹹甜的滋味，讓人回味無窮的就是這一味~

邊拌邊吸進去，咻咻咻，很快一整盤就被清空了呢

經典的薑絲鹽焗鱸魚排，搭配了點點青蔥麻醬一起享用~

青蔥給的份量超多，一撒下就像銀河般壯麗，美的讓人目不轉睛，

拌上香麻的醬汁，光聞到味道就流口水了

細嫩的魚肉沾上濃郁的麻醬一同入口，讓人允指回味

蒜蒜辣油那新鮮蒜片的氣味，更讓整個美味度提升到另一個層次，喜歡