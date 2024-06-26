Granola House宴麥森林

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我在家大概一天會吃一次早餐麥片，因為他吃起來有飽足感又有營養，

在吃法上其實也還滿多變化的，做起來又快，所以我都會一次買好幾種口味放著，可以輪流搭配。

不過以往買的麥片通常都是以搭配著吃居多，第一次買到可以當零食單吃的麥片，

追劇或是半夜嘴饞，就可以抓過來吃個過癮，超適合我的，好開心喔~

這次要跟大家分享的，就是 Granola House 宴麥森林 在六月中才剛推出的脆萃纖燕麥穀片，

分別有堅果多燕麥穀片和脆米花燕麥穀片

Granola House 宴麥森林 是唯一進軍好市多的台灣烘焙燕麥品牌喔，

創辦人 Christine 堅持只使用純淨無汙染的食材，全產品都沒有添加香料、色素和防腐劑，

不管大小朋友都可以安心食用~

貼心的夾鏈立袋設計，保存非常方便。

這次入手的堅果多燕麥穀片有蔓越莓杏仁和黑芝麻堅果兩種口味，

裡面的超級食物全新升級，添加了六種堅果穀籽，加量65%的原粒堅果，增加50%的燕麥片含量，

其中黑芝麻堅果是全素可食的喔~

除了搭配各種飲品，像這樣簡單鋪在希臘優格上面一同享用，就是最讓人嚮往的夏天早餐營養選擇

蔓越莓杏仁裡面擁有澳洲全穀燕麥和蔓越莓乾還有杏仁果，簡單的香醇滋味，

和希臘優格一同入口，越嚼越香，讓人一口接一口~

黑芝麻堅果則是在澳洲全穀燕麥上裹上香氣十足的100%黑芝麻，每一口都能咬到黑芝麻的香醇，

恰到好處的香甜，很耐吃，喜歡這一味的朋友千萬別錯過

夏天沒胃口的時候像這樣來一杯，健康營養又美味

在焗烤櫛瓜上加上一匙希臘優格，再撒點黑芝麻堅果的脆萃纖燕麥穀片，變幻出新吃法

和其他料理一起當成配菜，非常有高級感

直接搖身變為焗烤櫛瓜佐希臘優格脆萃纖燕麥，整體吃起來超香甜又多汁，推推~

以福山萵苣打底，再鋪點九層塔，放上一層我自己私心愛的豆干絲，再疊上烤好的肉片，

最後點綴上一點脆萃纖燕麥增添口感，捲起來對切，美味的捲餅就完成囉~

因為蔬菜份量夠，所以吃起來一點也不會乾口，九層塔的香氣貫穿全場，

夏天吃起來非常清爽，讓人不知不覺的就吃個精光了呢

脆萃纖燕麥穀片的脆米花，則是有法式巧克力和黑醋栗蔓越莓口味

這款主打混搭了益生菌的脆米花，是燕麥入門首選，我個人私心非常推薦他當小餅乾單吃，

吃起來非常涮嘴，很容易停不下來的甜蜜好滋味~

吃冰淇淋的時候搭配一些莓果一起撒上，視覺效果非常漂亮

黑醋栗蔓越莓脆米花可以吃得到燕麥片、杏仁和葵花籽，莓果香甜的酥脆口感，

被冰淇淋輕柔的軟化，一起在口中完美融合，美味無窮

嚴選法國黑可可脆米花，每一口都可以品嘗到黑可可的濃郁氣息，

不會苦，不會甜膩，不會過於濃烈，這完美的比例，是巧克力控不能錯過的一款

除了單吃與搭配享用，要拿來入烘焙品也非常推薦喔

家裡有小朋友就很推薦大家可以囤幾包起來，與其讓他們吃不健康的零食餅乾，