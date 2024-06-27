今天和老婆來到板橋辦事情，結束要離開的時候已接近傍晚時分。想著與其下班尖峰時段在路上和大家車子硬碰硬，不如先找個地方填飽肚子，再悠閒的晃回家。途經板橋車站時，老婆被「菁禾町居酒屋」招牌上可愛的貓爪吸引，便離不開眼球了。等我們走近一瞧，才知曉菁禾町居酒屋是一間新開幕的居酒屋。為了幫大家開箱，也為了沾沾喜氣，我們抬起歡快的步伐便往店裡走去~

菁禾町居酒屋店內是隨處可見的貓，牆上的掛畫、門簾上的圖案，還有櫃檯上的招財貓，都和招牌上的貓爪相呼應著。桌旁的鐵桶既是座椅，同時也是收納包包的空間。

在日本餐飲業流傳著這樣一句話：「到一家餐廳要看它的食物講不講究，先看它的廁所。」。菁禾町居酒屋洗手間乾淨、衛生，還備有女性用品，真的很貼心!

菁禾町居酒屋用餐酌收10%服務費，僅收現金。開瓶費1瓶300元，以此類推。若造成環境髒亂，則需收取現金1000元整。岳岳欲食呼籲大家，喝酒淺嚐輒止，適量就好!

開幕活動~FB、IG分享、打卡即招待180元酒水(1人低消需達300元，一位一杯)!

🍶奶油干貝鮭魚卵

奶油干貝鮭魚卵入口干貝鮮甜飽滿，啵啵啵的鮭魚卵口感淡鹹，顆顆飽滿、細緻且滑溜，深海鮮味在口中綻放，每一口的海味都是極致享受!

🍶菁禾燒肉組合

菁禾燒肉組合上桌香氣逼人，陣陣飄香引得我們口水直流。燒肉(看起來像是)選用豬五花肉和洋蔥拌炒，再撒上七味粉和自製醬汁，那香味相當迷人。將生菜包上燒肉，加入蒜片、小黃瓜和辣椒，口味舒爽、完美平衡! 服務人員有特別告知我們，菜包肉可以蘸點一旁附的香油，能夠去除生菜的苦味，會更美味~

🍶明太子雞肉串

烤到表面微焦的明太子雞肉串，橘紅的色澤讓人看了食慾大開。一口咬下，雞肉扎實的口感搭配滑滑糊糊的明太子，兩相交融之下，吃得到鮮甜海味，口感軟嫩微鹹中卻有著香甜氣息，是完美的海陸結合。

🍶胡麻龍鬚菜

在龍鬚菜上淋上胡麻醬，龍鬚菜脆嫩的口感與胡麻醬的濃郁香氣，很適合夏天來上一盤! 日式的調味不僅順口，也很容易上癮，胡麻龍鬚菜清爽、健康，無負擔!

🍶蜜釀番茄

蜜釀番茄一口咬下會噴汁，帶有梅汁香氣與番茄酸甜，整個很合拍! 番茄大小一口一顆剛剛好，清爽開胃又解膩的風味，無論大人、小孩絕對都會喜歡!

🍶牛肋條串 🍶鹽烤雞心

菁禾町居酒屋師傅烤功了得，牛肋條串梅納反應的焦脆加上牛肋條本身軟嫩的肉質，入口有嚼勁，散發肉品本身的甜味，好好吃~鹽烤雞心口感Q彈細嫩，風味十足，完全可以吃到雞心的香甜與咬勁，甚至堪比牛舌，一絕!

🍶玫瑰鹽櫛瓜

櫛瓜沒有經過調味直接燒烤，這樣的烤法能夠保有蔬果食材原本的水分。櫛瓜入口清香多汁，沾上粉色玫瑰鹽為櫛瓜增添鹹味，更能帶出食材的清甜，簡單的料理卻有大大的滿足!

🍶厚切黑豚豬舌

一般來說我跟牛喇機的機會比較多，今天特別一點，改跟豬舌吻! 豬舌軟嫩又富有嚼感的口感層次，是其最魅誘人的地方。豬舌肉質紮實，沒有腥味，香氣逼人。厚薄適中的切片，口感十足，是足以媲美鮑魚的存在啊!

🍶廣島牡蠣

廣島牡蠣看那擺盤就讓人食指大動，牡蠣好大一顆，驚掉我的下巴! 搭配美乃滋和金桔調味，牡蠣外層酥脆、裡面鮮甜多汁，酸甜感使牡蠣鮮甜層次更上一層樓。整體口味不單調，可以好好享受著日料帶來的喜悅!​​​​​​​

🍶海鹽檸檬氣泡 🍶尾瀨檸檬柚子

海鹽檸檬氣泡入口帶有檸檬濃厚的酸以及海鹽柔和的鹽度與回甘的甘甜，強烈的碰撞，喝起來清香爽口卻又不膩。​​​​​​​尾瀨檸檬柚子8%的低酒精溫和口感，混和了新鮮柚子果汁與檸檬汁，濃郁柚子中呈現出不甜而帶酸味的萊姆風味，就像喝新鮮果汁般的非常清爽順口~​​​​​​​

菁禾町居酒屋餐點美味，來客人潮不斷，問了老闆才知道原來今天是開幕第一天。望著高朋滿座的菁禾町居酒屋，我相信以後生意會越來越好，「菁禾町居酒屋」分享給大家。內用座位有限，用餐前記得先訂位嘿!