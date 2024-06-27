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Morton's The Steakhouse 莫爾頓牛排館簡介

Morton's The Steakhouse 於1978年創立於芝加哥的美式牛排館,在美國及全球擴張了很多連鎖店,目前在全球已開立超過74家分店,

莫爾頓雖然在全球各地都有分店,但他們的宗旨是品質.一致性,真誠的熱情好客 ,所有的員工都經過服務及專業的訓練,甚至各分店的裝潢風格.菜品.餐具...都是一致的.

2015年台灣第一家分店開在信義區微風信義45樓,捷運市府站3號出口就是微風信義,商場內搭電梯到4樓，再換高樓層電梯到達45樓,一出電梯就可以看到黑白配色,非常高雅的莫爾頓牛排館.



台北莫爾頓牛排館環境介紹

莫爾頓內部非常寬敞以黑白配色座位有各種組合.2.人4人.6人,另外還有各種人數的包廂(長桌.圓桌都有),有特殊需求建議事先訂位喔~

莫爾頓靠窗的位置是大片的落地玻璃,用餐的時候抬頭就可以看到101喔!景觀真的非常棒!座位以現場安排為主.

室內還有一個吧檯,吧檯會供應各種酒類及無酒精特調,旁邊就可以看到各種紅白酒及乾式熟成牛排儲存櫃

戶外露臺可以俯瞰整個台北街景,週末晚上還有現場駐唱,可以看到百萬夜景視野非常讚!

台北莫爾頓牛排館菜單

菜單內容以現場及官網為準!!



豺狼小幫手開箱食記分享

今天豺狼跟小幫手特別來開箱台北莫爾頓的商業午餐,點了兩套三道式的商業午餐套餐,可以選擇喜歡的主餐.沙拉或湯品.甜點也有品項可以選擇,另外每桌都會有餐前麵包,來看看我一一為大家介紹吧!

餐前麵包:入座後就會送上餐前麵包,烤的熱熱的麵包搭配自製的奶油抹醬，麵包裡含有洋蔥吃起來鹹鹹香香的超級好吃,超大一顆吃不完可以打包(奶油無法外帶)

鮮切菠菜沙拉:菠菜會加入帶酸甜的熱培根醬汁及蛋丁,酸甜的醬汁降低了菠菜自帶的苦澀感,

自製培根片是經過炸過很酥脆帶口感,蘑菇跟菠菜很嫩還搭配紫洋蔥丁帶點辛辣的風味,非常好吃,而且一大盤足夠兩個人享用!!

焗烤起司洋蔥湯上面蓋著一片麵包片加上瑞士起司焗烤超級香，洋蔥湯裡面加入超多不同洋蔥，洋蔥經過炒製後減低辣味提升出甜味,加上蒜香濃郁喝起來卻又很清爽



烤珍寶蝦佐天使細麵(這三道式套餐是$1288) 四隻超大的珍寶蝦肉質脆彈，而且上桌前已經去殼吃起來不沾手又方便,

天使細麵不同於一般的義大利麵口感是偏軟是好咬的,麵裡還加入許多松子及番茄丁很清爽,更提供了不同的口感,我超級推薦!!

9盎司肋眼牛排(這三道式套餐是$1688) 牛排使用直火烤製,我推薦的熟度是3分,這個熟度超級完美，一切開肉汁直接炸出來軟嫩帶焦香，旁邊的蒜味薯泥搭配牛排超級適合

焦糖烤布蕾 薄薄的焦糖脆殼,加上底層綿密香甜的口感非常好吃,我個人好愛奶香濃郁的布蕾



起司蛋糕:蛋糕體是偏紮實的，起司味很濃郁,香氣帶著檸檬的微酸,口感很棒!底下的餅乾碎聽說也是店內自己手工製作，超級用心!!

今天整體用餐每一道菜都可以感受到莫爾頓牛排館的專業與訓練,從服務帶位,到菜單介紹都非常仔細專業,

菜品上菜簡介說明很清楚;用餐環境更是讓人耳目一新非常舒適,

窗外無敵美景更讓人舒心,快門按不停,今天看到的是白天的景色就如此美麗

讓我們留下非常好的印象,網路上看到網友分享無敵的百萬夜景,立馬跟豺狼說...下次再安排來吃晚餐喝小酒賞夜景!

台北莫爾頓牛排館相關資訊

地址:台北市信義區忠孝東路五段68號45F

電話:02 2723 7000

營業時間:11:30~22:00

訂位:https://www.opentable.com.tw/r/mortons-the-steakhouse-taipei-taipei-city

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官網:https://www.mortons.com/location/mortons-the-steakhouse-taipei/

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