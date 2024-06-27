CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 是一間從白天營業到凌晨的台北餐酒館推薦，提供早午餐、下午茶、晚餐還有宵夜餐點，在夜店風格的藝術餐酒館裡，竟也能吃到台灣特色美食，是許多中山區上班族、外國旅客的最愛～！！！
台北餐酒館推薦 | CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 地理位置 交通資訊
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 座落台北市中山區的民生東路二段上，距離 捷運行天宮站 步行只需4分鐘腳程，最近的公車站牌是「民生松江路口」，附近有國泰萬怡酒店、甲山林湯旅、和逸飯店民生館。
台北行天宮餐酒館 | CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 環境介紹
雖然是餐酒館，用餐環境卻是不會過分昏暗的夜店風格，充滿創意的裝置藝術，讓你連離開座位上個廁所，都覺得驚喜～！！！
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 室內設計採中西合併，中國書畫題字、中國風彎月、義大利藝術雕像、創意中國漫畫、現代書本吊燈、美式不倒翁擺飾、文藝氣息的書櫃牆、網美風巨型鳥籠、獨角獸 等等，感覺特別有思想。
座位設置採2～多人座位為主，有 一般的雙人座位、多人沙發專區、單人吧台座椅 等等，B1更提供可以包場的多人場地，提供卡拉OK歡唱設備。
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 室內設計採中西合併，中國書畫題字、中國風彎月、義大利藝術雕像、創意中國漫畫、現代書本吊燈、美式不倒翁擺飾、文藝氣息的書櫃牆、網美風巨型鳥籠、獨角獸 等等，感覺特別有思想。
座位設置採2～多人座位為主，有 一般的雙人座位、多人沙發專區、單人吧台座椅 等等，B1更提供可以包場的多人場地，提供卡拉OK歡唱設備。
▼ B1用餐環境
▼卡拉OK歡唱設備
台北中山區餐酒館 | CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 人氣菜單
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 菜單分 白晝菜單 以及 闇夜菜單，另外也提供商業午餐可以選擇。
別出心裁的用餐環境，連菜單設計也非常別緻，是中國風的捲軸，通常餐酒館的餐點都是以 美式炸物、pizza、義大利麵、生菜沙拉 等等，搭配酒精飲料居多。
想不到 CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 的餐點不僅精緻細膩，還非常有特色，特別融入台灣在地美食，是其他餐酒館所少見，飲品方面，酒精飲品的調製或是軟性飲料，就像夢幻逸品般，讓人捨不得喝它。
別出心裁的用餐環境，連菜單設計也非常別緻，是中國風的捲軸，通常餐酒館的餐點都是以 美式炸物、pizza、義大利麵、生菜沙拉 等等，搭配酒精飲料居多。
想不到 CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 的餐點不僅精緻細膩，還非常有特色，特別融入台灣在地美食，是其他餐酒館所少見，飲品方面，酒精飲品的調製或是軟性飲料，就像夢幻逸品般，讓人捨不得喝它。
夕陽蘇打
美麗的夕陽漸層，喝起來是沁涼消暑的葡萄柚氣泡飲，酸酸甜甜，搭配炸物非常暢快～！！！
粉紅玫瑰蘇打
愛心造型的玻璃瓶，裡面裝著俏皮的粉紅玫瑰糖漿，特別將玫瑰花茶製成玫瑰冰塊，越喝越香。
先倒入玫瑰糖漿，再接著倒入透明無色的蘇打水，秒變粉紅泡泡漸層飲品，讓人少女心大噴發。很像調酒的軟性飲料，如果當天不能喝酒，不妨可以試試，過過乾癮。
先倒入玫瑰糖漿，再接著倒入透明無色的蘇打水，秒變粉紅泡泡漸層飲品，讓人少女心大噴發。很像調酒的軟性飲料，如果當天不能喝酒，不妨可以試試，過過乾癮。
赤雞-花雕
特別將2018年崛起的彩色雞排帶入餐酒館～
以竹炭製成的黑脆皮，吃起來帶點淡淡的酒香，雞肉肉質鮮嫩多汁，是 CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒 的人氣商品之一。
以竹炭製成的黑脆皮，吃起來帶點淡淡的酒香，雞肉肉質鮮嫩多汁，是 CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒 的人氣商品之一。
仙人掌香烤嫩雞腿沙拉
自家手作的仙人掌風味優格沙拉，搭配肉質軟嫩多汁的香烤嫩雞腿，吃起來清爽、不油膩～！！！
蒜頭蛤蜊雞湯
以蒜香為基底的蒜頭蛤蜊雞湯，除了濃郁的蒜頭香氣，更充滿豐富的蛤蜊鮮甜，雞肉肉質軟嫩、不乾柴，湯底清甜，餐酒館也能吃到養生健康的台灣美食。
玫瑰荔枝麻糬鬆餅
以新鮮荔枝切塊做為整體點綴，融入荔枝的原始風味，黑糖麻糬藏匿於鬆軟的鬆餅之中，吃起來除有鬆餅香更帶著麻糬的Q彈口感，非常有層次的一道甜品。
台北中山區餐酒館 | CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館 心得分享
白天是夜店風格的咖啡廳，晚上搖身一變餐酒館，提供的餐點美味又賦含創意與特色，舒服的用餐環境，讓人可以好好放鬆用餐，將日常壓力卸下，是一間可以從早吃到晚的特色餐廳，非常合適三五好友聚餐、節日慶祝的好地方喔～！！！
［ 店家資訊 ］
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館
地址：
台北市中山區民生東路二段153號
電話：
02 2507 0768
營業時間：
11:30–01:00
11:30–03:00（週五至週六）
粉絲團：
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556853583933
CHIJI SPACE Bistro 赤雞人間餐酒館
地址：
台北市中山區民生東路二段153號
電話：
02 2507 0768
營業時間：
11:30–01:00
11:30–03:00（週五至週六）
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。