山海芳園景觀咖啡廳位於新北市萬里國聖埔海灘東側岬角高點處，一座卸下國防任務後，美麗轉身成為海景第一排，北海岸看海、喝下午茶的最佳景觀咖啡廳，因門牌號碼又稱「國聖埔9號」。山海芳園右側是一大片美麗的海蝕平台，遠方就是野柳海岬，海天一色的山海美景及視野，讓人心曠神怡。



山海芳園景觀咖啡廳位於新北市萬里國聖埔海灘東側岬角高點處，因門牌號碼又稱「國聖埔9號」。山海芳園位置左有金山岬、右有野柳岬，這裡曾是不對外開放的軍事海防管制點，能監控整個金山灣。這個軍事海防管制點在卸下國防任務後，閒置的土地及廢棄營舍由北觀處接手進行活化再利用，美麗轉身成為海景第一排，北海岸看海、喝下午茶的最佳景觀咖啡廳。



山海芳園右側是一大片美麗的海蝕平台，遠方就是野柳海岬，海天一色的山海美景及視野，讓人心曠神怡。



二樓觀景平台視野遼闊展望極佳，野柳岬歷歷在目。



山海芳園入口左側是個小巧的櫃台，也是交通部觀光局設立的「借問站」，除提供遊客友善的旅遊諮詢、景點資訊外，也能借用廁所 (位於室外)。



入口右側一座「野柳女王娘娘」，野柳女王頭 1/2 比例復刻版，是遊客到訪山海芳園的必拍。



一面皇冠海岸在地特色商品展示櫃，有牧蜂農場的蜂蜜、時光寶盒柚香蜂蜜大麥啤酒、蔡技食品的千層豆腐岩手工煎餅、基隆海味貨櫃皇冠禮盒 (鎖管醬、香蒜醬、干貝醬) 等。



山海芳園，一樓團體包廂。



山海芳園最經典的玻璃天窗走廊，這裡是網美超愛的 IG 打卡點。



二樓，樓梯走上有左、右二個用餐區。



可頌鬆餅、熔岩巧克力、芋頭月見燒、輕乳酪蛋糕與雙色巧克力蛋糕都是山海芳園熱點商品。



可頌鬆餅是韓國當紅街頭點心「Croffle」，字是由 Croissant＋Waffle 組合而成，以可頌麵團製作，外皮酥脆、內餡鬆軟，搭配山海芳園自己醃製的水果蜜餞，淋上牧蜂農場的冠軍蜂蜜，是山海芳園的必點。



院長乳酪 (每日限定)



煙燻櫻桃鴨鹹派



蜂蜜檸檬石花凍飲、夏威夷鮮果氣泡飲、火龍果冰沙。



山海芳園景觀咖啡廳

地址：新北市萬里區野柳里19鄰國聖埔9號

電話： 02 2498 5500

營業時間: 週一至週日10:30 - 18:00 (每週三固定公休)

FB 專頁，搜尋：山海芳園 國聖埔9號

公共交通： 台灣好行 716 皇冠北海岸線，國聖埔站下車，步行五分鐘可達。

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