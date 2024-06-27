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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【三重美食】賴董士司｜冷凍厚片土司｜宅配美食｜三重必買土司

【三重美食】賴董士司｜冷凍厚片土司｜宅配美食｜三重必買土司

2024-06-27 14:42:00 范范 人氣：97
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窩客好文

范范

發表篇數：815篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

賴董土司
phone02-2995-9088
place新北市三重區疏洪西路458號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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賴董士司三重必買的土司，

它們的土司鬆軟綿密，

又香又好吃，總是讓孩子一吃還想再吃，

還好它們有冷凍宅配的服務，

讓我免出門，即可買到好吃的土司，

囤在冷凍庫，讓孩子想吃隨時都能吃，

拿來當早餐、放學後的點心都很方便

【三重美食】賴董士司｜冷凍厚片土司｜宅配美食｜三重必買吐司 (6).JPG

賴董士司 冷凍厚片土司

現在購買12片厚片土司只要$499，

免運優惠中，CP值超高的

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每片土司都幫忙抹好了抹醬，

可以使用氣炸鍋或烤箱加熱、

簡單又便利，

懶人必備美食

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我選了芋泥厚片、白醬磨菇厚片、香蒜厚片、花生厚片、奶酥厚片、乳酪厚片

滿足我和家人們不同的喜好

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我是使用氣炸烤箱160度烤約6分鐘，

可以依個人的喜好和烤箱不同的功率來調整喔~

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花生厚片

烤過後花生醬滲入了土司中，

每一口土司都帶有迷人的花生香氣，

香甜順口，

是我吃厚片必吃的口味

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乳酪厚片

沒想到乳酪和厚片這麼搭，

烤過後乳酪緩緩流下，

又香又誘人，

嚐起來鹹鹹甜甜的，

滑順又好吃，

孩子們都超喜歡的

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奶酥厚片

酥香的厚片帶有迷人的奶香味，

吃起來不會很甜膩，

每一口都是迷人又濃郁的美味

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香蒜厚片

平常我就很喜歡大蒜吐司那種香噴噴的味道，

賴董的香蒜厚片，

帶有濃濃的蒜香，

不辛不辣，香氣非常迷人，

喜歡蒜香的朋友一定要試試

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白醬磨菇厚片

帶有濃濃的白醬香氣，

不時還咬的到磨菇的顆粒感，

口感豐富又有層次

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芋泥厚片

表層滿滿的芋泥，

讓芋泥控的我看了好過癮，

入口香濃綿密的芋頭香，

不時咬的到芋頭顆粒，

香氣十足又好吃

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賴董士司厚片土司，每一款都非常真材實料又好吃，

讓我和孩子愛不釋口，

非常推薦沒空準備早餐或點心的朋友喔~

在即將到來的暑假，也非常適合囤一些在冷凍庫，

讓宅在家的孩子隨時想吃就能吃

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【三重美食】賴董士司｜冷凍厚片土司｜宅配美食｜三重必買吐司 (1).jfif

店家資訊:
賴董土司
地址：新北市三重區疏洪西路458號
電話：（02）29959088
營業期間：11:00-19:00

賴董土司粉絲團

#宅配美食 #土司 #賴董土司 #三重美食 #吐司 #下午茶 #團購美食 #伴手禮

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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三重美食 賴董士司 冷凍厚片土司 厚片土司 宅配美食 三重必買吐司 團購美食
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