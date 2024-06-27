賴董士司是三重必買的土司，

它們的土司鬆軟綿密，

又香又好吃，總是讓孩子一吃還想再吃，

還好它們有冷凍宅配的服務，

讓我免出門，即可買到好吃的土司，

囤在冷凍庫，讓孩子想吃隨時都能吃，

拿來當早餐、放學後的點心都很方便

賴董士司 冷凍厚片土司，

現在購買12片厚片土司只要$499，

免運優惠中，CP值超高的

每片土司都幫忙抹好了抹醬，

可以使用氣炸鍋或烤箱加熱、

簡單又便利，

是懶人必備美食

我選了芋泥厚片、白醬磨菇厚片、香蒜厚片、花生厚片、奶酥厚片、乳酪厚片，

滿足我和家人們不同的喜好

我是使用氣炸烤箱160度烤約6分鐘，

可以依個人的喜好和烤箱不同的功率來調整喔~

花生厚片

烤過後花生醬滲入了土司中，

每一口土司都帶有迷人的花生香氣，

香甜順口，

是我吃厚片必吃的口味

乳酪厚片

沒想到乳酪和厚片這麼搭，

烤過後乳酪緩緩流下，

又香又誘人，

嚐起來鹹鹹甜甜的，

滑順又好吃，

孩子們都超喜歡的

奶酥厚片

酥香的厚片帶有迷人的奶香味，

吃起來不會很甜膩，

每一口都是迷人又濃郁的美味

香蒜厚片

平常我就很喜歡大蒜吐司那種香噴噴的味道，

賴董的香蒜厚片，

帶有濃濃的蒜香，

不辛不辣，香氣非常迷人，

喜歡蒜香的朋友一定要試試

白醬磨菇厚片

帶有濃濃的白醬香氣，

不時還咬的到磨菇的顆粒感，

口感豐富又有層次

芋泥厚片

表層滿滿的芋泥，

讓芋泥控的我看了好過癮，

入口香濃綿密的芋頭香，

不時咬的到芋頭顆粒，

香氣十足又好吃

賴董士司的厚片土司，每一款都非常真材實料又好吃，

讓我和孩子愛不釋口，

非常推薦沒空準備早餐或點心的朋友喔~

在即將到來的暑假，也非常適合囤一些在冷凍庫，

讓宅在家的孩子隨時想吃就能吃

店家資訊:

賴董土司

地址：新北市三重區疏洪西路458號

電話：（02）29959088

營業期間：11:00-19:00



賴董土司粉絲團

#宅配美食 #土司 #賴董土司 #三重美食 #吐司 #下午茶 #團購美食 #伴手禮本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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