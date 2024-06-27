



在台北東區新開幕的Youmeca夢珈日式早午餐Café忠孝旗艦店，距離捷運忠孝敦化站步行約10分鐘左右，就在216巷中，是全台第二間引進來自日本株式會社三洋產業旗下品牌咖啡廳，提供專業手沖咖啡以及早午餐、漢堡、義大利麵、鬆餅等，多樣化的餐點還有專業手沖咖啡，更是寵物友善餐廳，明亮寬敝的環境跟店裡活潑的二隻店狗，讓食物變的更有溫度

其他美食

【台北大安早午餐】M One Cafe 大安店：需訂位的超人氣早午餐、薯絲薯餅必點｜附菜單、訂位資訊

【台北信義美食】Woolloomooloo信義店：澳式早午餐下午茶咖啡廳餐酒館、燈光美氣氛很好的約會餐廳推薦︱世貿台北101站

【台北東區餐酒館推薦】悄悄話餐酒館：網路評選最有特色氣氛的推薦適合聚會約會餐酒館︱忠孝敦化站（內有最新菜單）

1.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱營業資訊

YOUMECA夢珈忠孝旗艦店

住址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號

忠孝敦化站步行約5~8分鐘

電話：02 2779 0096

營業時間：10：30~18：30

FB: https://www.facebook.com/youmecatw

※低消200元/假日尖峰時段限時90分鐘※



檢視較大的地圖



2.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱餐廳環境

YOUMECA夢珈忠孝旗艦店距離捷運忠孝敦化站步行約10分鐘左右，就在216巷中，採用清爽的藍白色的設計，前面還有小院子擺放著時下最流行的露營風桌椅











大片的落地窗，靠窗座位上面還有雲朵的燈炮好可愛





還有兩隻熱情可愛的小店狗會在店裡跑來跑去



3.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱法式嫩煎櫻桃鴨胸佐橙汁拼盤$535(附飲品）

早午餐盤都有附飲品（柚子茶、博士茶、紅茶擇一）不用另外再點，換其他飲品還可折扺$50,，而且這盤法式嫩煎櫻桃鴨胸佐橙汁拼盤超豐盛又營養，滿滿的蔬菜還有薯塊、配上雙太陽蛋跟肉質軟嫩多汁的櫻桃鴨胸，淋不淋醬都好吃









4.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱手打花生牛肉漢堡$390（附薯條）

最近正好想吃好吃的手工漢堡，夢珈除了早午餐盤以外也有美味的手打漢堡排可以享用，手打漢堡排跟起司還有花生醬，加上一旁還附上滿滿金黃色的薯條，絕對讓你吃飽飽





5.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱蜂蜜奶油鬆餅$290

吃完了鹹食就想來個甜甜，這邊的鬆餅我個人也很喜歡，略帶酥脆的外皮，裡面則是鬆軟的口感，搭配甜蜜的蜂蜜和香醇的奶油和冰淇淋，讓人忍不住一口接一口







6.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱單品手沖（金草莓）$260

手沖的濾杯濾紙和咖啡相關設備皆來自日本三洋技術特別訂制，喝起來不苦澀，風味十分細膩，讓人可以品嚐到咖啡豆的各種微妙的香氣





7.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱維也納咖啡$190

上層滿滿一層鮮奶油，鮮奶油的甜和咖啡的苦澀在口中完美融合，創造出獨特的風味



8.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱蜂蜜檸檬氣泡飲$160

除了多種咖啡可選，這裡也有許多無咖啡因飲料，點了一杯女兒喜歡的蜂蜜檸檬氣泡，喝起來酸酸甜甜，很是消暑

9.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱用餐評價

Youmeca夢珈日式早午餐Café 不愧是源自日本引進的品牌，餐點和飲料都在水準之上，這次隨機點的餐點全家都頗為滿意，還有可愛的兩隻店狗都很親人，讓吃飯多了點樂趣，餐點和環境都頗為喜歡，下次有機會會再訪

請順手加入我的粉絲團、IG讓我繼續分享好文,懶的看文章還可以看短影片喔

FB:https://www.facebook.com/carina0429

IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy/



10.YOUMECA夢珈忠孝旗艦店︱菜單













文章標籤