為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人念念不忘｜曾氏福建炒麵 逢甲店

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人念念不忘｜曾氏福建炒麵 逢甲店

2024-06-27 16:31:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

曾氏福建炒麵 逢甲店
place台中市福星路567號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

 

逢甲店搬遷新開幕啦！曾氏福建炒麵是我從大學時期在高雄瑞豐夜市一吃愛上的愛店！搬來台中後，也是每次到逢甲的必買之一！大火快炒、整個鍋香氣撲鼻而來，最推薦海陸口味！有蝦有花枝有豬肉！重點麵條谷溜又Q~這個口味也是目前在其他店家都吃不到的好滋味！這樣可以感受到我有多愛了吧XD

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

逢甲店新址就在每次都會大排長龍的福星停車場旁，也是在逢甲夜市文華路入口旁，來夜市逛逛非常適合來一碗邊走邊吃~

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

 

 

現場可以看到大火快炒秀！看著師傅炒，鍋香氣十足~

 

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

裝進一個個特色的中式外賣盒~

 

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

曾氏福建炒麵逢甲店菜單

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

現在還有雙人套餐優惠~GOOGLE好評也有送小菜或是冷泡茶

 

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

我們買了川味海陸炒麵、低脂小羊炒麵、蔥鹽燒肉飯、椒麻小卷

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

 

川味海陸炒麵$140

海陸炒麵真的是必點！有剝好殼的鮮蝦、花枝圈、五花豬肉片，整個很澎湃！獨門醬汁與Q彈的麵條大火快炒，鍋香氣十足！

 

 

麵體Q彈又古溜~份量也不少，是我也可以吃很飽的份量！

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

鮮蝦剝好殼好貼心~花枝圈也彈牙好吃

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

大家應該會有個疑問，跟招牌海陸炒麵加辣有什麼不同，加辣是炒後加辣醬，而川味則是在大火快炒時加入川味調味，辛香氣更足！若愛吃辣的朋友我更推薦直接點川味！

 

低脂小羊炒麵$140

 

第一次吃羊肉口味的，油脂感較少，而且沒有羊騷味~反而多了羊肉炙燒過的肉香氣！

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

蔥鹽燒肉飯$120

炒麵很讚，飯類也很不錯！油脂豐富的五花肉炒後鋪上蔥鹽，層次豐富！

 

 

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

椒麻小卷$120

 

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

這個味道和川味炒麵的味道一樣，勁辣涮嘴！小卷的份量也不少~也有鍋香氣！愛吃辣的這道超推！

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

整體來說，炒麵的美味真的是我真心推薦的~畢竟我本來就是常客XD這次試了飯類及炒類也都在水準之上！新址新店面更近逢甲夜市入口，來逢甲逛逛不妨來買個炒麵邊走邊吃也很讚！

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

另外好康道相報！！！
店家佛心提供五份招牌海陸炒麵與五份蔥鹽燒肉飯抽獎，大家趕快到IG抽獎！

【 曾氏福建炒麵 逢甲店 】
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100065412462930
店家IG https://www.instagram.com/znegs_fujian_chaomian/
地址｜台中市西屯區福星路567
電話｜04-24521118
營業時間｜10:30-14:3016:00-02:00。週三休息


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台中西屯｜新址新開幕！大火快炒、鍋香氣撲鼻而來，Q滑麵條令人

文章標籤
曾氏福建炒麵 曾氏福建炒麵評價 曾氏福建炒麵菜單 曾氏福建炒麵逢甲店 炒麵 大火快炒 逢甲 逢甲夜市 逢甲商圈 逢甲美食 台中 台中美食 台中美食推薦 台中必吃 逢甲大學 逢甲夜市美食
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#炒麵
morechevron_right
文章關鍵字
曾氏福建炒麵 曾氏福建炒麵評價 曾氏福建炒麵菜單 曾氏福建炒麵逢甲店 more
檢舉
share
chevron_left

宅配美食｜用料實在！使用鼎泰豐指定麵粉，皮Q

台中市南屯區台中南屯｜人氣排隊必吃曲奇正式插

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up