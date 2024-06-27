逢甲店搬遷新開幕啦！曾氏福建炒麵是我從大學時期在高雄瑞豐夜市一吃愛上的愛店！搬來台中後，也是每次到逢甲的必買之一！大火快炒、整個鍋香氣撲鼻而來，最推薦海陸口味！有蝦有花枝有豬肉！重點麵條谷溜又Q彈~這個口味也是目前在其他店家都吃不到的好滋味！這樣可以感受到我有多愛了吧XD

逢甲店新址就在每次都會大排長龍的福星停車場旁，也是在逢甲夜市文華路入口旁，來夜市逛逛非常適合來一碗邊走邊吃~

現場可以看到大火快炒秀！看著師傅炒，鍋香氣十足~

裝進一個個特色的中式外賣盒~

曾氏福建炒麵逢甲店菜單

現在還有雙人套餐優惠~GOOGLE好評也有送小菜或是冷泡茶

我們買了川味海陸炒麵、低脂小羊炒麵、蔥鹽燒肉飯、椒麻小卷

▼川味海陸炒麵$140

海陸炒麵真的是必點！有剝好殼的鮮蝦、花枝圈、五花豬肉片，整個很澎湃！獨門醬汁與Q彈的麵條大火快炒，鍋香氣十足！

麵體Q彈又古溜~份量也不少，是我也可以吃很飽的份量！

鮮蝦剝好殼好貼心~花枝圈也彈牙好吃

大家應該會有個疑問，跟招牌海陸炒麵加辣有什麼不同，加辣是炒後加辣醬，而川味則是在大火快炒時加入川味調味，辛香氣更足！若愛吃辣的朋友我更推薦直接點川味！

▼低脂小羊炒麵$140

第一次吃羊肉口味的，油脂感較少，而且沒有羊騷味~反而多了羊肉炙燒過的肉香氣！

▼蔥鹽燒肉飯$120

炒麵很讚，飯類也很不錯！油脂豐富的五花肉炒後鋪上蔥鹽，層次豐富！

▼椒麻小卷$120

這個味道和川味炒麵的味道一樣，勁辣涮嘴！小卷的份量也不少~也有鍋香氣！愛吃辣的這道超推！

整體來說，炒麵的美味真的是我真心推薦的~畢竟我本來就是常客XD這次試了飯類及炒類也都在水準之上！新址新店面更近逢甲夜市入口，來逢甲逛逛不妨來買個炒麵邊走邊吃也很讚！

另外好康道相報！！！

店家佛心提供五份招牌海陸炒麵與五份蔥鹽燒肉飯抽獎，大家趕快到IG抽獎！

【 曾氏福建炒麵 逢甲店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100065412462930

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/znegs_fujian_chaomian/

▸ 地址｜台中市西屯區福星路567號

▸ 電話｜04-24521118

▸ 營業時間｜10:30-14:30，16:00-02:00。週三休息



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