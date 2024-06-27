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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/串燒/熱炒夜貓族聚餐首選！(當月壽星滿額送桶仔雞)

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/串燒/熱炒夜貓族聚餐首選！(當月壽星滿額送桶仔雞)

2024-06-27 16:57:00 小珊珊 人氣：96
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1277篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

雞老闆士林夜市店
phone09-37071227
place台北市士林區文林路101巷2號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

北市第一名最好吃的桶仔雞！285第一名

想吃桶仔雞，不用大老遠的跑到山上吃了，士林夜市就有超好吃的桶仔雞啦〜013美

 

雞老闆不僅是經營超過15年的老店，也是台北創史第一家桶仔雞，營業時間從下午五點

直到深夜二點半，更有好康的送桶仔雞的活動，夜貓子的秘密基地，想要聊到半夜都沒問題！

1、壽星活動：當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻

2、沒壽星也有活動：消費達2500元(含餐點酒水)，送價值桶仔雞一隻

3、清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元

，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

4、學生吃雞只要399元，生啤酒買2送1(以上限士林店/萬隆店內用)

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【雞老闆桶仔雞士林夜市店】就位於陽明戲院旁第一間，搭捷運至劍潭站1號出口出來直行

，步行約五分鐘，交通超級方便且有日式居酒屋的悠閒氛圍

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

店內沒有過度的裝潢，簡單、明亮、乾淨裝潢讓人感到舒適

座位除了10人以及6人座位之外，但也有一張雙人座，就算只有2個人

，也可以不用擔心地進店裡用餐喔！468看熱鬧

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

串燒一起擺上烤台上串烤，看著師傅熟練的翻烤，整個串烤過程實在療癒〜015啊

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

梅酒、清酒等喝到飽！

酒品的部分有$399元放題暢飲，不想喝這麼多的話也可以點單杯飲品以及冰箱自取，非常彈性

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

雞老闆菜單在這〜選項真的是超級多，這一大張的紙寫了超滿的品項

，不禁讓人陷入選擇障礙，因為實在有太多好吃的美食……

桶仔雞每一隻雞都是精選CAS標章認證的土雞(約二斤半)，大隻又美味，串物最低65元起

，還不收服務費呢，自行在點菜單畫好後交給服務人員即可

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

雞老闆的桶仔雞都是現點現烤，現場點約莫要等40分鐘，因為我們有預約，很快就可以準備上桌了

其他餐點出菜迅速，才沒一下就擺了滿滿一桌，光看就令人食指大動

【雞翅】

他們家的雞翅是不裹粉直接油炸，完美控制油溫及時間，呈現皮酥肉嫩的絕佳口感

外酥內嫩的雞翅帶點肉汁，吃得到肉的鮮甜，吃完一個會想再來一個

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【節瓜串+培根包蔥】

節瓜串，清新的口感和微甜的味道，每一口都充滿了爽脆

培根包蔥，從外層的香脆到內部的嫩滑，再加上蔥的清爽和培根的鹹香，培根與蔥完美的結合

起來有鹹甜的雙重口感，愛食蔥的朋友千萬別錯過！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【牛小排】

以鹽巴簡單調味的牛小排帶點嚼勁，原味呈現就很美味了

有吃牛肉的朋友真的不能錯過這道菜！！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【明太子馬鈴薯】

炙燒明太子馬鈴薯馬鈴薯這樣烤也太頂！

一般在餐廳吃到的烤明太子馬鈴薯，多是薄薄幾片馬鈴薯上頭覆著稀疏的明太子

這裡是整根下去烤，明太子美乃滋的甜跟鹹搭配馬鈴薯口感超軟綿綿非常好吃〜

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【烤生蠔】

網友一致推薦的烤生蠔，被評比是店內最強招牌，顆顆肥美飽滿手掌這麼大

生蠔真的很新鮮耶，每一口也吃到澎湃的蠔汁，濃濃海洋的味道〜

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【哇沙米香腸+玉米】

哇沙米香腸+，吃起來不會太嗆卻能品味到芥末的香氣

人家的烤玉米怎麼可以這麼好吃呢XD

獨門醬汁，烤出的玉米香氣濃郁可口

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【冬粉鮮蝦煲】

大家去大餐館是不是很喜歡點"鮮蝦粉絲煲"？！

雞老闆這裡也吃得到，滿滿一大碗裡超多隻大白蝦，香味十足，單吃或配飯都很合適喔

尤其是底下吸滿精華湯汁的粉絲更是好吃，白蝦味道鮮甜口感彈牙，味道很蝦，太喜歡了！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【明太子雞肉串+明太子牛肉串+鹹蛋黃牛肉串】

明太子雞肉串，滿滿的明太子鋪在上面！

純粹的雞肉，雞肉烤至焦香，搭配明太子的鹹鹹甜甜，裡面保有滿滿的肉汁〜

鹹蛋黃牛肉串，牛肉串配鹹蛋黃醬，柔滑順口、鹹甜適中，結合滿滿濃郁蔥香，吃起來鹹香夠味

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【帶皮玉米筍】

玉米筍帶著皮烤，可以保住水分、留住鮮甜

玉米筍外皮微焦，吃時將皮一層層剝開後，沾一點點鹽，玉米筍更加鮮甜好吃

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【鹽烤吳郭魚】

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

鹽包得很厚一層，食用時再把鹽敲破後剥開

軟嫩的魚肉飽水又多汁，而且入口即化，在嘴裡散發出自然的鹹味

鮮甜味沒有土味，魚肉超級鮮嫩〜

身為鹽烤吳郭魚的愛好者肯定要來嚐嚐！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【炸雞皮】

到日式居酒屋必點當點心、下酒菜

炸的又香又酥脆，好吃到停不下來！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【烤午仔魚】

午仔魚的肉質非常細嫩，而且沒有什麼細刺

每一口不只可以品嘗到魚肉的鮮甜，還帶點油脂的香氣與滑嫩的口感

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【酥炸肥腸】

滿口蔥香配肥腸，唇齒留香好滋味

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【20串肉串拼盤】

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

不知道要如何選擇嗎？直接點了一份拼盤，這樣可以吃到不同種類的肉串

雞老闆使用的肉串都是真材實料的整塊肉下去切，不是重組肉，所以每塊形狀都不一樣喔！

肉串有牛、豬、雞、羊，依照串燒籤子不同來分辨，每一串都有不同的香氣與獨特的風味〜

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【雞軟骨】

那種酥脆多汁的豐富口感，絕對無人可以抵抗得了雞軟骨的誘惑

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【鳳梨蝦球】

酸甜的鳳梨遇上蝦球，真的太好吃了〜

吃到蝦子本身的甜味而且又大隻，有蝦球酥炸香氣Q彈及鳳梨微微酸甜感，超涮嘴

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【鹽蔥牛舌】

牛舌加上鹽蔥，簡單調味就可以感受到牛舌的湯汁

彈牙的口感完全不會過硬過韌，Q彈滑嫩完美沒有牛腥味，我超愛

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【松阪豬】

居酒屋等級的松阪豬，當然非吃不可啦〜

表皮烤的金黃看起來就很好吃

口感Q彈脆口、帶點脂肪卻不油膩調味恰到好處超下酒！

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【鳳梨苦瓜雞湯鍋】

吃了這麼多大魚大肉後，都會覺得「真想喝個熱熱的湯」

大推雞老闆的湯鍋，回甘很涮嘴，喝起來很溫暖

清甜的鳳梨與微苦的苦瓜，交織出甘甜味美的滋味！

每一口都有豐富的口感，讓人不禁一碗接著一碗的地吃

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【芋泥起司球+山藥捲】

芋泥起司球，濃郁香醇的芋香+爆出來的起司 · 令人一吃就上癮

山藥捲，濃郁綿密的香甜山藥泥裹上酥脆細緻的網狀外衣，吃起來香甜酥脆

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

【桶仔雞(約二斤半)】

鏘〜鏘〜鏘〜今天的重頭戲要上場囉023啦啦啦

桶仔雞熱呼呼出爐啦〜拉出來的雞還滴著汁呢，看起來好可口，烤雞控表示口水直流啊啊啊…….

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

上桌，香氣撲鼻，那誘人的醬色與擺盤，真的讓人令人垂涎…….005感動

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

戴上手套把雞肉拆散，就可以開始享用了！

剝開滿滿的雞汁狂流有夠犯規，不囉嗦趕快趁熱吃

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

皮薄金黃酥酥脆脆又帶點焦香，就連不太討喜的雞胸肉都好吃的不得了，吃起來多汁軟嫩

桶仔雞真的太多汁太好吃！067不要啊肉質鮮嫩多汁夠味，不沾醬都好吃

雞老闆的桶仔雞絕對讓你回味無窮！051點頭

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

生啤酒買2送1(以上限士林店/萬隆店內用)，週一-週四來店消費就送生啤酒1杯

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

隱藏在士林夜市的美食餐廳，雞老闆桶仔雞(士林夜市店)，烤雞/

 

小珊珊碎碎念：

台北桶仔雞推薦133頂，【雞老闆桶仔雞】真的肉嫩多汁到一直流一直流……

每隻的色澤都烤到超誘人，外皮很脆裡面肉質軟嫩多汁，而且味道真的有夠香！021渴望

不只現烤桶仔雞，還有串燒、熱炒雙重享受，小酌一杯的好選擇196無敵雙俠

 

【Info】

【雞老闆桶仔雞官方FB】

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM12:00~凌晨 02:30

電話：(02)2717-5777

住址：台北市長春路 454 號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2933-0520

住址：台北市文山區羅斯福路五段 69 號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2881-0777

住址：台北市士林區文林路 101 巷 2 號

文章標籤
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創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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