北市第一名最好吃的桶仔雞！

想吃桶仔雞，不用大老遠的跑到山上吃了，士林夜市就有超好吃的桶仔雞啦〜

雞老闆不僅是經營超過15年的老店，也是台北創史第一家桶仔雞，營業時間從下午五點

直到深夜二點半，更有好康的送桶仔雞的活動，夜貓子的秘密基地，想要聊到半夜都沒問題！

1、壽星活動：當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻

2、沒壽星也有活動：消費達2500元(含餐點酒水)，送價值桶仔雞一隻

3、清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元

，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

4、學生吃雞只要399元，生啤酒買2送1(以上限士林店/萬隆店內用)

【雞老闆桶仔雞士林夜市店】就位於陽明戲院旁第一間，搭捷運至劍潭站1號出口出來直行

，步行約五分鐘，交通超級方便且有日式居酒屋的悠閒氛圍

店內沒有過度的裝潢，簡單、明亮、乾淨裝潢讓人感到舒適

座位除了10人以及6人座位之外，但也有一張雙人座，就算只有2個人

，也可以不用擔心地進店裡用餐喔！

串燒一起擺上烤台上串烤，看著師傅熟練的翻烤，整個串烤過程實在療癒〜

梅酒、清酒等喝到飽！

酒品的部分有$399元放題暢飲，不想喝這麼多的話也可以點單杯飲品以及冰箱自取，非常彈性

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

雞老闆菜單在這〜選項真的是超級多，這一大張的紙寫了超滿的品項

，不禁讓人陷入選擇障礙，因為實在有太多好吃的美食……

桶仔雞每一隻雞都是精選CAS標章認證的土雞(約二斤半)，大隻又美味，串物最低65元起

，還不收服務費呢，自行在點菜單畫好後交給服務人員即可

雞老闆的桶仔雞都是現點現烤，現場點約莫要等40分鐘，因為我們有預約，很快就可以準備上桌了

其他餐點出菜迅速，才沒一下就擺了滿滿一桌，光看就令人食指大動

【雞翅】

他們家的雞翅是不裹粉直接油炸，完美控制油溫及時間，呈現皮酥肉嫩的絕佳口感

外酥內嫩的雞翅帶點肉汁，吃得到肉的鮮甜，吃完一個會想再來一個

【節瓜串+培根包蔥】

節瓜串，清新的口感和微甜的味道，每一口都充滿了爽脆

培根包蔥，從外層的香脆到內部的嫩滑，再加上蔥的清爽和培根的鹹香，培根與蔥完美的結合

起來有鹹甜的雙重口感，愛食蔥的朋友千萬別錯過！

【牛小排】

以鹽巴簡單調味的牛小排帶點嚼勁，原味呈現就很美味了

有吃牛肉的朋友真的不能錯過這道菜！！

【明太子馬鈴薯】

炙燒明太子馬鈴薯馬鈴薯這樣烤也太頂！

一般在餐廳吃到的烤明太子馬鈴薯，多是薄薄幾片馬鈴薯上頭覆著稀疏的明太子

這裡是整根下去烤，明太子美乃滋的甜跟鹹搭配馬鈴薯口感超軟綿綿非常好吃〜

【烤生蠔】

網友一致推薦的烤生蠔，被評比是店內最強招牌，顆顆肥美飽滿手掌這麼大

生蠔真的很新鮮耶，每一口也吃到澎湃的蠔汁，濃濃海洋的味道〜

【哇沙米香腸+玉米】

哇沙米香腸+，吃起來不會太嗆卻能品味到芥末的香氣

人家的烤玉米怎麼可以這麼好吃呢XD

獨門醬汁，烤出的玉米香氣濃郁可口

【冬粉鮮蝦煲】

大家去大餐館是不是很喜歡點"鮮蝦粉絲煲"？！

雞老闆這裡也吃得到，滿滿一大碗裡超多隻大白蝦，香味十足，單吃或配飯都很合適喔

尤其是底下吸滿精華湯汁的粉絲更是好吃，白蝦味道鮮甜口感彈牙，味道很蝦，太喜歡了！

【明太子雞肉串+明太子牛肉串+鹹蛋黃牛肉串】

明太子雞肉串，滿滿的明太子鋪在上面！

純粹的雞肉，雞肉烤至焦香，搭配明太子的鹹鹹甜甜，裡面保有滿滿的肉汁〜

鹹蛋黃牛肉串，牛肉串配鹹蛋黃醬，柔滑順口、鹹甜適中，結合滿滿濃郁蔥香，吃起來鹹香夠味

【帶皮玉米筍】

玉米筍帶著皮烤，可以保住水分、留住鮮甜

玉米筍外皮微焦，吃時將皮一層層剝開後，沾一點點鹽，玉米筍更加鮮甜好吃

【鹽烤吳郭魚】

鹽包得很厚一層，食用時再把鹽敲破後剥開

軟嫩的魚肉飽水又多汁，而且入口即化，在嘴裡散發出自然的鹹味

鮮甜味沒有土味，魚肉超級鮮嫩〜

身為鹽烤吳郭魚的愛好者肯定要來嚐嚐！

【炸雞皮】

到日式居酒屋必點當點心、下酒菜

炸的又香又酥脆，好吃到停不下來！

【烤午仔魚】

午仔魚的肉質非常細嫩，而且沒有什麼細刺

每一口不只可以品嘗到魚肉的鮮甜，還帶點油脂的香氣與滑嫩的口感

【酥炸肥腸】

滿口蔥香配肥腸，唇齒留香好滋味

【20串肉串拼盤】

不知道要如何選擇嗎？直接點了一份拼盤，這樣可以吃到不同種類的肉串

雞老闆使用的肉串都是真材實料的整塊肉下去切，不是重組肉，所以每塊形狀都不一樣喔！

肉串有牛、豬、雞、羊，依照串燒籤子不同來分辨，每一串都有不同的香氣與獨特的風味〜

【雞軟骨】

那種酥脆多汁的豐富口感，絕對無人可以抵抗得了雞軟骨的誘惑

【鳳梨蝦球】

酸甜的鳳梨遇上蝦球，真的太好吃了〜

吃到蝦子本身的甜味而且又大隻，有蝦球酥炸香氣Q彈及鳳梨微微酸甜感，超涮嘴

【鹽蔥牛舌】

牛舌加上鹽蔥，簡單調味就可以感受到牛舌的湯汁

彈牙的口感完全不會過硬過韌，Q彈滑嫩完美沒有牛腥味，我超愛

【松阪豬】

居酒屋等級的松阪豬，當然非吃不可啦〜

表皮烤的金黃看起來就很好吃

口感Q彈脆口、帶點脂肪卻不油膩調味恰到好處超下酒！

【鳳梨苦瓜雞湯鍋】

吃了這麼多大魚大肉後，都會覺得「真想喝個熱熱的湯」

大推雞老闆的湯鍋，回甘很涮嘴，喝起來很溫暖

清甜的鳳梨與微苦的苦瓜，交織出甘甜味美的滋味！

每一口都有豐富的口感，讓人不禁一碗接著一碗的地吃

【芋泥起司球+山藥捲】

芋泥起司球，濃郁香醇的芋香+爆出來的起司 · 令人一吃就上癮

山藥捲，濃郁綿密的香甜山藥泥裹上酥脆細緻的網狀外衣，吃起來香甜酥脆

【桶仔雞(約二斤半)】

鏘〜鏘〜鏘〜今天的重頭戲要上場囉

桶仔雞熱呼呼出爐啦〜拉出來的雞還滴著汁呢，看起來好可口，烤雞控表示口水直流啊啊啊…….

上桌，香氣撲鼻，那誘人的醬色與擺盤，真的讓人令人垂涎…….

戴上手套把雞肉拆散，就可以開始享用了！

剝開滿滿的雞汁狂流有夠犯規，不囉嗦趕快趁熱吃

皮薄金黃酥酥脆脆又帶點焦香，就連不太討喜的雞胸肉都好吃的不得了，吃起來多汁軟嫩

桶仔雞真的太多汁太好吃！ 肉質鮮嫩多汁夠味，不沾醬都好吃

雞老闆的桶仔雞絕對讓你回味無窮！

生啤酒買2送1(以上限士林店/萬隆店內用)，週一-週四來店消費就送生啤酒1杯

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

台北桶仔雞推薦 ，【雞老闆桶仔雞】真的肉嫩多汁到一直流一直流……

每隻的色澤都烤到超誘人，外皮很脆裡面肉質軟嫩多汁，而且味道真的有夠香！

不只現烤桶仔雞，還有串燒、熱炒雙重享受，小酌一杯的好選擇

【Info】

【雞老闆桶仔雞官方FB】

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM12:00~凌晨 02:30

電話：(02)2717-5777

住址：台北市長春路 454 號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2933-0520

住址：台北市文山區羅斯福路五段 69 號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2881-0777

住址：台北市士林區文林路 101 巷 2 號