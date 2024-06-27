【台南炸雞推薦】巷口炸雞永康大灣店 不用等夜市也能享用美味炸雞

炸雞一直以來都是宵夜愛好者的心頭好，特別是具台式特色的鹹酥雞、雞排、米血...........等各式台式炸物點心更是罪惡誘人

台南也有各式各樣的街邊炸物選擇，不過傳統台式鹽酥雞店給人油膩、雜亂的刻板印象，而台中發跡的巷口炸雞打破這種刻板印象

無論是店內環境還或食材新鮮度都很重視，而這樣的巷口炸雞後來在台南西門路也能找到，後來又開了巷口炸雞永康大灣店，

飯編住家正好位於東區與永康交界處，要想用這種誘人美味也相當方便，就在周末買一些經典台式炸物宵夜與家人分享

目錄

一、巷口炸雞台南永康大灣店店面

二、巷口炸雞永康大灣店菜單

三、巷口炸雞永康大灣店製作過程

四、巷口炸雞永康大灣店口感風味

五、巷口炸雞永康大灣店店家資訊

一、巷口炸雞永康大灣店店面

巷口炸雞永康大灣店剛開始試營運時就已經吸引不少喜愛炸物的顧客前來嘗鮮，可見相當受歡迎

巷口炸雞明亮清新的招牌給人感覺充滿活力，有別於小吃店通常看起來雜亂的刻板印象

而且可以發現他和一般炸雞店相比很早就開了，不用等夜市或晚上也能享受美味炸雞

另外營業時間也到很晚，不管正餐搭配、當下午茶、宵夜...........等都很適合

二、巷口炸雞永康大灣店菜單

前往巷口炸雞台南大灣店時店家相當親切招呼，在櫃檯上也能看到店家標價清楚的圖文版菜單

巷口炸雞產品專精有特色又不失多元性，從基本款的炸雞、魷魚、杏鮑菇、薯條都有，

還有蔥仔餅、野菜、花枝Q丸...........等可以做多元搭配，就連主角炸雞都分為塔香、醬蒜、原味三種口味，夠滿足不同顧客的需求

除了單點之外，有選擇障礙的話，也能參考巷口炸雞台南大灣店的暢銷套餐組合，看這些組合感覺也很豐富誘人

另外喜歡小點心的話，巷口炸雞台南大灣店主要菜單與牆面看板上也有任選3種100元的超值配

另外6/19-6/23還有大灣+西門店的同慶開幕禮喔

三、巷口炸雞永康大灣店製作過程

當天現場顧客雖然頗多，但巷口炸雞堅持現點現做，與一般鹹酥雞店使用半熟食材二次炸製的方法不同，這樣的做法雖然製作過程相對較長，

但能夠保證每一份餐點都是新鮮出爐，讓大家都能品嘗到熱騰騰且口感風味最佳的炸物點心

現場也能看到店家炸台上的油金黃乾淨，和傳統小吃店的油膩感相比感覺更加衛生安心，不僅如此，

巷口炸雞在食材的選擇上極為講究，所有的雞肉都經過嚴格的CAS認證，是新鮮又安心的高品質炸物

現場剛出爐的炸雞光看就覺得飽滿大塊又新鮮不油膩，巷口炸雞不只食材新鮮，還有獨門醃製秘方，每一塊雞肉都經過精心醃製，

讓味道深入其中，配合恰到好處的炸制火候，讓雞肉外酥內嫩，肉汁豐富，又有多元口味可以選擇，聽店家介紹說是店內熱賣商品

飯編點了巷口炸雞的熱賣主角無骨炸雞與雞排，另外也根據個人喜好點了一些炸物點心搭配

店家將現點現炸的新鮮炸物放到檯面上做最後的調味與包裝，看起來十分誘人

四、巷口炸雞永康大灣店口感風味

飯編這次點了店家主推的炸雞與雞排，另外還有搭配一些小點心，其實看菜單每個都好想吃，可惜胃沒那麼多XD

點較多餐點時，店家還有貼心附上專用提袋，相當方便好拿

巷口炸雞的炸雞主打商品無骨炸雞分為原味炸雞、塔香炸雞、醬蒜炸雞三種口味

不管單純喜歡吃原味，或是喜歡九層塔香以及蒜頭控都能找到喜愛的口味

炸雞本身肉質新鮮，外皮香酥，內層鮮嫩juicy，家人都說蠻好吃的







飯桶家族這次嘗試的炸雞口味是醬蒜炸雞與塔香炸雞，醬蒜炸雞蒜是酸上一層鹹甜可口特製醬汁

吃起來涮嘴不膩，而且還有搭配大小適中的蒜片點綴，蒜片與炸雞同時吃下，蒜香十足，

又充滿嗆辣衝擊爽快後勁，相當刺激味蕾，可以說是蒜頭控必點口味



塔香炸雞是巷口炸雞的一大特色，它將九層塔的香氣完美融入雞肉中，讓九層塔不僅僅是作為裝飾，而是直接加入麵糊，

飯編相當喜歡他的調味，每一口雞肉都帶有超濃郁的九層塔香氣，算是比較過癮的重口味，

鮮嫩多汁炸雞被九層塔香氣平均附著，可以說是愛吃九層塔的話必嘗的創新口味

脆皮雞排是巷口炸雞的另一大亮點，甘梅、椒鹽兩種經典口味，新鮮的雞肉經過手工醃製，最後放入溫度恰到好處的油鍋中酥炸，

炸出金黃酥脆又誘人的外皮，同時保有鮮嫩多汁的肉質，家人都相當喜愛

巷口炸雞的雞排也算是挺厚實大塊，如果想吃飽足一點，搭配雞排是相當不錯的選擇

巷口炸雞無論是炸雞或雞排都鮮嫩多汁，口感風味佳，充滿炸物點心誘人魅力

巷口炸雞除了主角雞肉新鮮且口感風味佳之外，各小點心也都不馬虎，每一種搭配的小點心都很好吃

像是這款南部黑輪片處理得相當酥脆，搭配適量胡椒鹽點綴，口感爽脆，風味鹹香涮嘴，忍不住一口接一口

地瓜球也是台式經典炸物點心，巷口炸雞香Q地瓜球是內部還有餡的雙重口感，吃起來清甜不膩又充滿層次

甘梅地瓜脆條也是經典台式炸物點心，購買時超猶豫要選地瓜脆條還是卡啦薯條，因為兩個看起來都好好吃

可惜大家食量有限，最後選擇了經典的甘梅地瓜脆條搭配，口感外酥內綿密細膩，可以感受到地瓜本身清甜

搭配甜中帶酸的甘梅粉點綴，清爽解膩又開胃，在巷口炸雞鹹甜口味炸物點心都能找到，滿足不同味蕾喜好

總而言之，這次品嘗巷口炸雞家人們都很喜歡，特別是飯媽相當注重食品衛生，巷口炸雞不只店面明亮整齊

炸油、包裝也都衛生乾淨，沒有傳統小吃店的油膩雜亂感，口味上更是用心研發

不僅新鮮不油膩，調味上也相當令人驚喜，不管炸雞、雞排與其他炸物點心的口感風味也都炸得恰到好處

而且整體價位也算是合理，是偶爾想吃炸物當點心或宵夜的好選擇，下次有機會還想試試巷口炸雞其他品項

如果和飯編一樣愛吃炸物與台式炸雞，那麼不妨趁著這個機會，嚐鮮看看巷口炸雞永康大灣店吧!



巷口炸雞永康大灣店

地址：台南市永康區大灣路801-1號

營業時間： 11:00-23:30

電話號碼： 0958 471 771