竹南．拾·好時 foodimemory
位在竹南照南國中附近的拾．好時foodimemory
是間以輕食與咖啡為主的質感咖啡店
小巧空間裡，有綠色植栽和藝術畫作的點綴，一整個很有質感
天氣好時，陽光自然灑落至屋裡，形成的畫面也很美
店家嚴選新鮮食材，提供熱煎三明治、熱狗堡、咖哩飯和厚片
另有義式咖啡、單品咖啡、茶、風味鮮奶等飲品
也有不定期會更新的手工甜點可選擇
低消為一份餐點或飲品，不收服務費，屬中上的價位
來這裡不管是吃早午餐或是下午茶都很可以^^
拾·好時 foodimemory_地理位置
拾·好時位在照南路與明德街交又路口的轉角處，斜對面就是照南國中
雖沒有停車場，但路邊有劃白線的地方都可以停車
忘了單獨拍店家的外觀，所以就用上面兄妹倆的合照來代替囉
拾·好時 foodimemory_室內環境
拾好時的空間不大，走進門看到的是書架
書架後方則是座位區、自助區和化妝室
拾·好時 foodimemory_座位區
拾 好時的座位如上面所見
多為兩人一桌的座位，也有兩張可坐四人的位置
連同落地窗前的位置，加一加大約可容納20多人左右
在牆邊也設置了一個小小的自助區
放有餐具、水和水杯，均在這裡自取即可
我們的位置在牆角這裡
L型的座位，空間雖然不大
但坐這裡有軟墊且可以靠牆也蠻舒適的
角落處還有一小區的文創商品展售區
若有喜歡的都可直接向店家洽詢
從店內往店外望過去的景致
來的這天天氣很好，這樣望過去的窗景也挺美的
窗台前也有規劃幾個座位
因為會有陽光直射，所以也有可以遮陽的拉簾設計
窗台前一片綠意盎然，角落處還有無臉男的畫像呢，哈~
窗台前的座位也在櫃檯的前面
簡單的長椅上放有抱枕搭配簡單的小木桌
抬頭一看，那從天花板垂掛下來的燈也增添不少氣氛
若獨自一人前來或是兩個人來的話，坐這裡也很不錯呢
小巧的櫃檯空間不大，後方則是廚房工作區
拾·好時 foodimemory_菜單
拾 好時的菜單共有兩張
第一張是飲品和餐點，上半部是店內用餐須知
如：低消為每人一杯飲品，2~11歲低消為任一產品（很佛心吔）
禁帶外食、可帶寵物（需繫繩）、勿喧嘩及最後點餐時間為16:30
飲品分為義式咖啡、茶、鮮奶茶和風味鮮奶四大類
餐點則有熱狗堡、三明治和咖哩飯
另一張菜單為不定期會更新的品項
有:單品咖啡、今日甜點（司康、生乳酪、磅蛋糕）、肉桂捲和厚片吐司糕
餐點均為單點，無套餐，整體價位約$95~$180
選擇性看似不多，但不管是想吃飽或想吃巧
或是特地來喝下午茶吃甜點配嘎逼也都很可以
拾·好時 foodimemory_餐點
一家四口點了五樣東西一起來分食
「宇治焙茶鮮奶$130」
「英式鮮奶茶$150」
兩杯飲料都是無糖，味道有比較淡一些
不過茶香與奶香融合的很不錯，兩杯都是好喝的
「南洋風味奶油雞肉咖哩$170」
簡單的咖哩飯，整體擺盤和配色也蠻美的
咖哩飯有附半熟太陽蛋及季節時蔬
份量對女生來說是剛好的，但男生有可能會吃不飽，哈~
南洋風味咖哩，口味上比較陌生些
但不會不好吃且我們都有把它吃光光喔
「塔塔香料起司雞腿排三明治$170」
一分為二的雞腿排三明治看起來很有份量
由兩片厚厚的吐司夾著滿滿的餡料
一口咬下，吃的到雞腿排軟嫰的肉質
也可以吃到生菜、起士和蘋果的鮮甜
多層次的口感與味道很好吃~
「肉桂捲$95」
肉桂捲的份量還蠻大一個的，且價格也不貴
除了肉桂捲之外，還有淋醬和堅果碎屑
雖然邪惡了點兒，但減肥永遠是明天的事，先呷卡要緊啦，哈~
【後記】
雖然拾 好時非游小熊喜愛的老宅咖啡
但這樣有質感的社區型咖啡館（早午餐）也是游小熊的菜之一
簡單的料理和輕食搭配飲料和甜點
對我們來說，這樣可吃正餐也可吃下午茶的店
一箭雙鵰，不僅很省時也很省事，非常棒~
因店內座位不多，若尖峰時段來可能會沒位置
建議可以先打電話預約會較好喔
【延伸閱讀】
【竹南】「思達卜咖啡STOP CAFE．位在五榖宮旁巷弄內的不限時老宅咖啡（輕食/手做甜點/自家烘焙/青年旅館/思達卜Stop Hostel）」
【苗栗】「竹南．巷弄裡的隱藏版老宅咖啡．House好事(蕃社20/土埆厝/早午餐/輕食/藝術手作課程)」
【頭份】「冉冉日嚐．日式文青風日常料理，還有可愛公仔蒐藏和免費桌遊（定食/咖哩飯/五行水餃/蔬食/甜點/近尚順商圈）」
【苗栗頭份】「就在咖啡Cafe in Joy．不限時質感風咖啡館(早午餐/米飯/手作甜點/近竹南運動公園.火車站）」
【苑裡】「苑裡好咖Yuanli Cafe．透天厝裡，有天井的老宅咖啡館（手作麵包/司康/肉桂捲/自家烘焙）」
【三義】「鹿角Cafe．開在露營區裡的森林系特色公車咖啡館（輕食/甜點/綠色植栽/多肉植物/不遠露營度假山莊）」
店家/景點資訊
- 店家名稱：拾．好時foodimemory
- 所在地址：苗栗縣竹南鎮照南路116號
- 營業時間：日 一 二 五 六 09:00-18:00
- 店家電話：037-482903
- 評價：★★★★
- 備註資訊：
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主