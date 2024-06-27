竹南．拾·好時 foodimemory

位在竹南照南國中附近的拾．好時foodimemory

是間以輕食與咖啡為主的質感咖啡店

小巧空間裡，有綠色植栽和藝術畫作的點綴，一整個很有質感

天氣好時，陽光自然灑落至屋裡，形成的畫面也很美

店家嚴選新鮮食材，提供熱煎三明治、熱狗堡、咖哩飯和厚片

另有義式咖啡、單品咖啡、茶、風味鮮奶等飲品

也有不定期會更新的手工甜點可選擇

低消為一份餐點或飲品，不收服務費，屬中上的價位

來這裡不管是吃早午餐或是下午茶都很可以^^

拾·好時 foodimemory_地理位置

拾·好時位在照南路與明德街交又路口的轉角處，斜對面就是照南國中

雖沒有停車場，但路邊有劃白線的地方都可以停車

忘了單獨拍店家的外觀，所以就用上面兄妹倆的合照來代替囉

拾·好時 foodimemory_室內環境

拾好時的空間不大，走進門看到的是書架

書架後方則是座位區、自助區和化妝室

拾·好時 foodimemory_座位區

拾 好時的座位如上面所見

多為兩人一桌的座位，也有兩張可坐四人的位置

連同落地窗前的位置，加一加大約可容納20多人左右

在牆邊也設置了一個小小的自助區

放有餐具、水和水杯，均在這裡自取即可

我們的位置在牆角這裡

L型的座位，空間雖然不大

但坐這裡有軟墊且可以靠牆也蠻舒適的

角落處還有一小區的文創商品展售區

若有喜歡的都可直接向店家洽詢

從店內往店外望過去的景致

來的這天天氣很好，這樣望過去的窗景也挺美的

窗台前也有規劃幾個座位

因為會有陽光直射，所以也有可以遮陽的拉簾設計

窗台前一片綠意盎然，角落處還有無臉男的畫像呢，哈~

窗台前的座位也在櫃檯的前面

簡單的長椅上放有抱枕搭配簡單的小木桌

抬頭一看，那從天花板垂掛下來的燈也增添不少氣氛

若獨自一人前來或是兩個人來的話，坐這裡也很不錯呢

小巧的櫃檯空間不大，後方則是廚房工作區

拾·好時 foodimemory_菜單

拾 好時的菜單共有兩張

第一張是飲品和餐點，上半部是店內用餐須知

如：低消為每人一杯飲品，2~11歲低消為任一產品（很佛心吔）

禁帶外食、可帶寵物（需繫繩）、勿喧嘩及最後點餐時間為16:30

飲品分為義式咖啡、茶、鮮奶茶和風味鮮奶四大類

餐點則有熱狗堡、三明治和咖哩飯

另一張菜單為不定期會更新的品項

有:單品咖啡、今日甜點（司康、生乳酪、磅蛋糕）、肉桂捲和厚片吐司糕

餐點均為單點，無套餐，整體價位約$95~$180

選擇性看似不多，但不管是想吃飽或想吃巧

或是特地來喝下午茶吃甜點配嘎逼也都很可以

拾·好時 foodimemory_餐點

一家四口點了五樣東西一起來分食

「宇治焙茶鮮奶$130」

「英式鮮奶茶$150」

兩杯飲料都是無糖，味道有比較淡一些

不過茶香與奶香融合的很不錯，兩杯都是好喝的

「南洋風味奶油雞肉咖哩$170」

簡單的咖哩飯，整體擺盤和配色也蠻美的

咖哩飯有附半熟太陽蛋及季節時蔬

份量對女生來說是剛好的，但男生有可能會吃不飽，哈~

南洋風味咖哩，口味上比較陌生些

但不會不好吃且我們都有把它吃光光喔

「塔塔香料起司雞腿排三明治$170」

一分為二的雞腿排三明治看起來很有份量

由兩片厚厚的吐司夾著滿滿的餡料

一口咬下，吃的到雞腿排軟嫰的肉質

也可以吃到生菜、起士和蘋果的鮮甜

多層次的口感與味道很好吃~

「肉桂捲$95」

肉桂捲的份量還蠻大一個的，且價格也不貴

除了肉桂捲之外，還有淋醬和堅果碎屑

雖然邪惡了點兒，但減肥永遠是明天的事，先呷卡要緊啦，哈~

【後記】

雖然拾 好時非游小熊喜愛的老宅咖啡

但這樣有質感的社區型咖啡館（早午餐）也是游小熊的菜之一

簡單的料理和輕食搭配飲料和甜點

對我們來說，這樣可吃正餐也可吃下午茶的店

一箭雙鵰，不僅很省時也很省事，非常棒~

因店內座位不多，若尖峰時段來可能會沒位置

建議可以先打電話預約會較好喔

【延伸閱讀】

【竹南】「思達卜咖啡STOP CAFE．位在五榖宮旁巷弄內的不限時老宅咖啡（輕食/手做甜點/自家烘焙/青年旅館/思達卜Stop Hostel）」

【苗栗】「竹南．巷弄裡的隱藏版老宅咖啡．House好事(蕃社20/土埆厝/早午餐/輕食/藝術手作課程)」

【頭份】「冉冉日嚐．日式文青風日常料理，還有可愛公仔蒐藏和免費桌遊（定食/咖哩飯/五行水餃/蔬食/甜點/近尚順商圈）」

【苗栗頭份】「就在咖啡Cafe in Joy．不限時質感風咖啡館(早午餐/米飯/手作甜點/近竹南運動公園.火車站）」

【苑裡】「苑裡好咖Yuanli Cafe．透天厝裡，有天井的老宅咖啡館（手作麵包/司康/肉桂捲/自家烘焙）」

【三義】「鹿角Cafe．開在露營區裡的森林系特色公車咖啡館（輕食/甜點/綠色植栽/多肉植物/不遠露營度假山莊）」

店家/景點資訊

店家名稱：拾．好時foodimemory

所在地址：苗栗縣竹南鎮照南路116號

營業時間：日 一 二 五 六 09:00-18:00

店家電話：037-482903

評價：★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主 Google即時導航