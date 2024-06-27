宜蘭美食、牛肉麵推薦這家品客牛肉麵，會知道品客牛肉麵是宜蘭朋友介紹的，在宜蘭不乏許多牛肉麵名店，但有更多隱藏在巷弄相間的好吃牛肉麵為人所不知，例如這家品客牛肉麵，有點像是社區式經營的牛肉麵，網路上幾乎沒有資料，但可是不少牛肉麵愛好者的口袋名單呢！完全就是『我家巷口最好吃』的完美演繹

品客牛肉麵｜交通方式、停車資訊

品客牛肉麵就位在宜蘭陽明三路上，這附近都是住宅區，不太方便停車，不過品客牛肉麵有停車場可以利用，開進去停車場圓錐上有寫『品客』兩個字的停車格才可以，我沒有仔細算有幾個

品客牛肉麵｜用餐環境

品客牛肉麵的店面應該是自家的庭園搭鐵皮搭出來的，周邊種了很多綠色植栽，看起來很像在森林裡用餐一樣，每張桌下面都有電風扇夏天吃也不會悶熱，品客牛肉麵蠻特別的，應該是做富錦在地人的生意，所以六日都沒開，觀光客要吃很有難度…

後方是醬料區，這裡還有愛心待用餐，感覺得出來老闆是個親切的善心人士

品客牛肉麵｜菜單

品客牛肉麵主打的就是各式麵類，牛肉麵是招牌，有大小碗之分，他的小碗就已經很大碗了，麵類最便宜竟然只要30元，小菜也是非常便宜，小菜都是自家製作的，據鄉民表示，品客牛肉麵應該已經有超過20多年歷史，只是很少人知道加上週六日的沒營業，所以還沒被觀光客們攻佔

老闆是個很親切的人，邊煮麵的時候還邊跟我們聊天呢

品客牛肉麵｜推薦料理

我們點了一碗牛肉麵（小）、辣味乾麵（小）、小菜兩盤、莎韻燻蛋，這樣總共195元，算一算小菜一盤才20元，真的是有夠便宜的，而且份量還不小呢！

牛肉麵雖然是小碗的，但份量可還真是讓人滿意，又大又厚的牛肉給了四塊，牛肉吃起來很嫩，滷製的相當透徹，帶有膠質的口感

湯頭是紅燒口味的，喝起來不會過鹹，而且有一股清雅的牛肉湯鮮味，清爽好喝，這碗110元超值啊！

辣味乾麵，份量十足一碗才30元，裡面有細麵條搭配老闆特製的辣肉燥，吃的時候拌一下，辣香味隨著熱氣飄散出來，辣度大概是小辣接近中辣，加上細緻的肉燥，伴著宜蘭特有的細麵一起吃，香辣開胃

莎韻燻蛋，這個但很特別，看似很像溫泉蛋，但他帶有一股煙燻滷味的煙燻香氣，加上軟糯半熟的蛋黃，好吃！

涼拌海帶芽、豆乾，這兩盤小菜都20元而已，份量雖然沒有很多，但對於我們只有一個人或是兩個人來說，夠便宜就可以多點兩盤不同的小菜來配著吃，很不錯唷

品客牛肉麵的牛肉麵出乎我意料的好吃，不僅牛肉給得蠻大方的，而且還煮得軟嫩，湯頭清甜不鹹不油膩，老實說不管放在哪裡賣都是非常有競爭力的牛肉麵，不過比較麻煩的是六日都不開，一般上班族要吃真的很困難啊！好在他平日中午是沒休息的，下回有幸平日路過，不妨來吃看看唷

品客牛肉麵

地址： 宜蘭縣宜蘭市陽明三路51號

電話： 03 938 1421

營業時間： 11:00–19:30

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