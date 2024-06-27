來九州自由行，少不了熱門大分景點「別府」及「由布院」，當旅程漸入尾聲，當然也要帶點「歐咪呀給」做紀念囉！本篇整理8項大分必買伴手禮，有別府地獄溫泉名產、美味的由布院伴手禮。想逛街買衣服的話，大分站附近有超好逛的購物中心。如果你還沒想好要買什麼大分紀念品的話，看這篇就對了！

大分必買推薦｜大分伴手禮

大分名產｜柚子胡椒

「柚子胡椒」是大分很熱門的調味料，也很常當作代表大分的伴手禮。雖然名稱叫柚子胡椒，但其實裡面不含胡椒，而是因為自古以來將辣椒（唐辛子）稱作胡椒而得名，而柚子也非我們中秋節會出現的文旦，而是更接近香橙的水果。柚子胡椒是以香橙皮、唐辛子和鹽混合製成，淡淡的柚香及辣味，很適合與燒肉、鍋物搭配使用，是在日本餐桌上很常見、萬用的調味料。

大分伴手禮｜酥炸雞皮

酥炸雞皮是大分的在地店家「大分からあげ」開發的點心，使用日本國產雞，及新鮮米油酥炸而成，有鹽味、醬油、大分柑橘（大分かぼす）、柚子胡椒等四種口味。鹽味襯托雞皮的香、醬油口味濃郁豐富、大分柑橘口味微酸清爽、柚子胡椒口味則是有著柚子的微酸清爽帶著唐辛子的辣勁。四種口味都難分難捨，不過小朋友才做選擇，通通都帶回家，才是最佳選擇。

大分伴手禮｜謎樣炸雞天仙貝

大分縣的在地國民小吃「鳥天」，也就是雞肉天婦羅，雖然在大分非常常見，但據說外縣市的人卻不知這是什麼樣的謎樣料理。而謎樣炸雞天仙貝（謎之鳥天仙貝）即是將鳥天的雞肉及蒜香結合到仙貝上，讓大家都可以品嘗到這個神秘料理「鳥天」的滋味。

大分伴手禮｜酸橘法蘭酥

酸橘法蘭酥（ザ・かぼす）是利用大分重要的水果-大分柑橘所製成的奶油，夾在法蘭酥之間，味道清爽，帶著大分柑橘獨特的柑橘酸味，是一款上市20多年來深受喜愛的著名點心。

大分伴手禮｜玉極閣御露(iichiko FRASCO)

日田蒸餾所是大分在地一間遠近馳名的酒廠，而玉極閣(いいちこ，iichiko)則是日田蒸餾所開發的麥燒酎品牌，從平價系列到頂級都有，其中，最高級的「玉極閣御露FRASCO」受到大家的歡迎，有著香瓜與白胡椒的細緻香氣，優雅清爽，使用大麥麴純麴低溫精釀，精釀前對大麥精麥加工，使燒酎更加醇厚、清澈。漂亮的酒瓶外型，讓質感層次又更上層樓，很適合送禮或是獨享。

由布院伴手禮｜鞠智銅鑼燒

鞠智銅鑼燒位於熱鬧的湯之坪街道上，是一間販售銅鑼燒、大福、日式饅頭的和菓子專賣店。從店內就可以看到師傅們製作和菓子的樣子。而他們家最有名的，就是新鮮現做的鞠智銅鑼燒。餅皮香濃鬆軟、配上滑順綿密不甜膩的紅豆內餡，是許多人離開後還會心心念念的味道。

別府伴手禮｜八湯香皂

八湯香皂（八湯せっけん）是嚴選別府八種溫泉水，搭配草本植物油以及蜂蜜，以手工製成的天然香皂。親膚天然的八湯香皂，臉、身體都可以使用，不同的溫泉水，也可以搭配不同的狀況使用，從乾淨清爽到光滑滋潤，功能一應俱全，當伴手禮或是自用都非常適合。

大分必買推薦｜大分購物中心

AMU PLAZA OITA

與JR大分駅共構的AMU PLAZA OITA（JR OITA CITY），是一間交通方便的百貨公司，結合商場、美食、電影院等，除了女性喜愛的服飾、生活雜貨、精品、伴手禮專賣店等應有盡有，也有觀光客最愛的Uniqlo、無印良品等，城市屋頂廣場還有展望台、休憩區、神社，等待JR之餘，別忘了來逛逛。

PARK PLACE OITA購物中心

「PARK PLACE OITA購物中心」是擁有160間以上的商店的複合型大型商場，集娛樂、購物、美食為一體，是大分縣內最大的購物商城。從服飾、生活用品，到運動用品、玩具模型等，ABC MART、松本清等大部分的大型品牌，這邊都有，還有AEON超市可以逛，很適合在旅程最後一天爆買一波。