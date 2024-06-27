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ahong阿鴻知高飯鱸魚湯

位於台北市的這家老店，阿鴻知高飯鱸魚湯創立於1973年自開業以來已超過五十年，是許多老饕們心目中的美食聖地。

24小時營業不打烊，無論何時何地都能讓饕客們品嚐到這裡的美味佳餚。不止一樓座位還有地下室座位！

這家店的招牌必點包括知高飯、鱸魚湯以及魯肉飯或排骨飯，這些經典菜色不僅保留了古早味，更展現了老闆對食材和烹飪技藝的講究與堅持。

菜單

知高飯 NT100.

知高飯其實就是豬腳飯，特色在於飯粒Q彈、口感紮實，搭配上鹹香超下飯的滷筍絲，讓每一口都充滿了層次感和飽滿的味道。

使得每一粒米飯都吸滿了湯汁的美味，卻又不失其本身的口感，是老饕們讚不絕口的美食之一。

豬腳可以挑喜愛的肥瘦部位，但我個人很喜歡啃豬蹄，所以特地選外層皆由豬皮包覆，膠質最豐富的腳蹄。

除了魯肉飯，這裡的控肉和豬腳也皆是手工切製。雖然手工切製的肉塊無法呈現得很漂亮，但卻保留了最自然的風味和口感。

這樣的處理方式，讓每一口控肉和豬腳都充滿了豐富的口感和濃郁的香味，讓人一試成主顧。

鱸魚湯 NT120.

則是另一道不可錯過的美味，鱸魚湯有頭、中、尾部位可以選擇，也太貼心了！湯頭加上薑絲的提鮮，讓湯頭更加鮮美好味道。

每天的魚都是現殺現煮，保證了魚肉的鮮嫩和湯頭的香甜。鱸魚湯的湯頭看似清澈，但喝一口卻能感受到濃郁的魚香和滿滿的營養。

鱸魚經過簡單的調味和精湛的火候控制，讓魚肉不僅鮮美且充滿彈性，湯頭也散發出一股濃郁的鮮甜味，讓人一喝就無法忘懷。

排骨飯 NT100.

溫體豬肉每天直送，先經過低溫保存再煮，使得肉質保有Q彈且不容易散碎。

先炸再滷的排骨，排骨厚實有嚼勁，愛吃肉的人肯定吃的很過癮。 附上的筍絲超搭配，鹹香滋味很開胃。

原汁排骨湯 NT100.

超大一支的帶骨排骨，直接拿起來啃就是豪邁又滿足，湯裡還有煮的軟爛好滋味的蘿蔔塊。

蒜泥白肉 NT90.

新鮮溫體豬的肉片，簡單處理及沾少許蒜泥醬油就讓人口齒留香，整盤被我吃光光。

肉皮 NT40.

只要店家有這道肉皮我絕對會點的菜色，厚實的豬皮，表面處理的很乾淨，吃起來Q彈又爽口。

燙青菜 NT40.

平民美食直接造福民眾的嘴，湯青菜直接上來一大盤，新鮮爽脆好滋味。

滷白菜 NT40

古早味有阿嬤的味道，這種越炖越好吃，最愛裡面的碰皮，吸滿湯汁美味又下飯。

油豆腐 NT40.

味吸滿醬汁的油豆腐，醬香撲鼻又好下飯。

這店內的魯肉飯很講究，每一塊魯肉角都是手工切製，利用古早味煮法，長時間熬煮後膠質豐富，才能讓肉質更加Q彈入口即化，吃過就回不去了！

這家店不僅注重食材的新鮮和品質，也非常重視顧客的用餐體驗，有親切的服務，也讓每位顧客都享受到賓至如歸的感覺。

這裡不僅是美食的天堂，更是感受人情味和傳統風味的最佳去處。無論您是第一次來還是老顧客，都一定會被這裡的美味和熱情所感動。

尤其每天固定的清潔消毒工作，讓顧客們可以安心享用美食，也感受到店家的用心與細膩。

阿鴻知高飯鱸魚湯 店家資訊