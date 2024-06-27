萬里美食這家紅棗嬸涼麵超級低調，但是網路評價超高，十足是在地隱藏版美食，而且營業時間只有暑期才有大概是6~10月份營業，每年只要開始營業，就有不少老饕們不遠千里而來，就是要吃超好吃的涼麵，不管是麵體或是涼麵醬，完全不會輸給一些涼麵名店呢！

紅棗嬸涼麵｜交通方式&停車資訊

紅棗嬸涼麵就位在萬里的小村落裡，還好導航還找得到，沿著北部濱海公路走，大概是知味鄉玉米附近，看到頂社路就彎進去，延路會有指標導向，但招牌也是很小一個，真的會讓人懷疑這邊真的有店嗎？跟著招牌走就可以看到紅棗嬸涼麵，車子可以停到旁邊的空地或院子裡

紅棗嬸涼麵的販售區就是在住家外面，門口處放了一張小桌子，上面有菜單價目表，然後裡面會有人出來跟你點餐，看到沒人千萬不要自己走進去唷，那是人家的住家

紅棗嬸涼麵|菜單價目表

紅棗嬸涼麵就只有賣涼麵，就隨著配料不同價格也不一樣，素食就是沒蒜泥的，原味就是沒有配料只有涼麵，乍看之下好像有點貴，但其實不會，他份量算多的，而且非常好吃！

買好涼麵也可以在現場，店家有準備小椅子可以拿來坐，大家都是坐在庭院裡的大樹下吃涼麵

紅棗嬸涼麵|綜合涼麵

我們是點綜合涼麵，就是雞絲跟泡菜都有，涼麵很大一盒，拿在手上頗有重量感，泡菜是分開放，看你要直接加進去或是配著吃都可以，醬料都是獨立包裝，可以隨自己喜好添加，建議是全下啦，超好吃

三包醬料分別是辣油、麻醬以及蒜泥，醬料的調味跟濃稠度真的是很剛好，很容易拌開，而且麵條也很鬆散，輕輕一撥就開了，雞絲跟黃瓜、紅蘿蔔份量也不少，讓你每一口都能吃到麵跟料

冰鎮過的涼麵特別的爽口，麵條微Q彈帶有嚼勁，跟我們一般吃的涼麵很不一樣，雞絲是手剝的，吃起來很有口感，醬料真的很強，麻醬香氣超足，加上蒜泥超開胃，但個人覺得強的地方應該是他的辣油，香辣夠味但口感不會太刺激，很溫潤舒服的辣度

吃到快完了才發現泡菜沒吃XD，吃起來就是很道地的那種韓式泡菜，個人是覺得沒點沒關係

因為太好吃了，我們臨走前又帶了4盒涼麵回家

算一算時間，紅棗嬸涼麵也差不多要休息了，他們家的涼麵真的很厲害，尤其是那個麵體Ｑ而不韌，醬料的比例、濃稠度都是一流，真的很值得來吃唷！

紅棗嬸涼麵

地址：新北市萬里區頂社路49之1號

電話：02 24982912

營業時間：09:00~21:00 (大約6~10月底)

店家/景點資訊

店家名稱：紅棗嬸涼麵

所在地址：臺灣新北市萬里區頂社路49之1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-21:00

店家電話：02 24982912

評價：★★★★★





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