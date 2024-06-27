排隊名店的刁民酸菜魚進駐了西門町，終於不用跑到信義區就能享用了！

由於不提供電話訂位，不想等候太久的朋友，建議選擇平日

或是非用餐時間如下午3、4點來訪，這樣比較不會等太久。



等候時可以使用雲端叫號系統查看目前進度。

能吃辣吃酸的朋友可以點【秘罈酸菜魚】，而不能吃辣的可以選擇酸酸甜甜的【初戀番茄魚】。

菜單上還有許多涼拌菜和炸物等，可以讓餐點更豐富。

但因當天Ruby只有兩人，就是只有點酸菜魚而已。



內用有提供免費的季節飲品，建議喝法是陳皮2+洛神2=熱水3分鐘，

不過洛神花偏涼建議孕婦不要大量飲用喔。

Ruby喜歡偏酸的口感，所以洛神和陳皮都多放了兩倍的份量，

如果有提供冰飲就更爽口解膩了。



秘罈酸菜魚 中盛 $638 (建議1~2人吃)

還可以加點老油條、金針菇、木耳、寬冬粉等，均一價49元，

建議搭配白飯吃更有飽足感。Ruby加點了豬五花和老油條。



湯頭非常酸辣，吃起來非常過癮。



烏鯉魚的魚片很嫩，

但Ruby覺得信義店的魚片味道和口感更好。





四季水果茶 $80

冷泡綠茶為基底，加入新鮮的水果，百香果、蘋果丁、金桔，

喝起來酸酸的又不死甜，飲料品質很不錯滿有水準的。

消費滿500元可以集一點，依照不同點數都有不錯的禮物可兌換，

還不限分店和期限，真的滿不錯的。

如果喜歡店內餐點，現場也有冷凍包販售，價格與店內相同。

建議常溫保存不要超過一小時，

以免冷凍餐點變質，簡單的食記與大家分享~





【店家資訊】

👉刁民-酸菜魚 西門中華店

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🏠台北市萬華區中華路一段88號1樓

☎️02 2388 6668(不接受訂位)

⏰PM11:00~PM02:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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