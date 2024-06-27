貝大小姐：收工！

瑞餚姐：呼…終於結束這燒腦的一天了…

貝大小姐：哇！都10點了，走吧去喝個小酒、吃點東西、聽聽故事…放鬆一下再回家吧！

瑞餚姐：哪裡找酒好喝東西又好吃、還有故事可以聽的酒吧啊…你是加班加到起幻覺喔？！

貝大小姐：我都這麼說了，當然就是我的口袋名單啊！

瑞餚姐：有這麼好玩的地方怎麼可以只有我們兩個去，多揪幾個朋友一起去吧！

台北東區餐酒館推薦 │ 聚場-大烹小酌x說故事

一整天忙碌的工作結束後

總想給自己來點酒精和美食

讓自已在微醺和放空中結束疲憊的一天

走進東區《聚場-大烹小酌x說故事》餐酒館

你會跟我們一樣喜歡上這裡的調酒、美食和劇場感！

大烹小酌x說故事 │ 在哪裡

位在安和路與敦化南路交叉口附近的大烹小酌x說故事

前敦南誠品的斜對面

搭乘捷運到忠孝敦化站從5號出口步行3分鐘就到了

附近還有超多公車路線都可以到達

交通非常方便

開車不喝酒、喝酒不開車…

所以來大烹小酌x說故事喝酒吃美食

一定要記得搭乘大眾交通公具喔！

※喝酒不開車，開車不喝酒

大烹小酌x說故事 │ 用餐環境

深夜的安和路上

來往的車輛不多

大烹小酌x說故事的店外擺著幾張小圓桌及椅子

很有異國酒吧的風情

可以坐在門口點杯酒

看著深夜裡的街景

店內的深紅色布幕

很 有劇場感

讓人有種期待布幕拉開後的精采戲碼

一長排的座位區

可以坐在座位上看著店長Lyon穿梭在吧台區及廚房裡

一下是調酒師一下是大廚真的超厲害！

兩側的牆面像是大大的黑板

一邊寫著酒單、一邊寫著菜單

而且所有的酒和料理都有著很有創意且有趣的名稱！

所有的名稱在老闆一一說明後

你一定會狂點頭稱讚老闆的幽默！

大烹小酌x說故事 │ 美食

吃過大烹小酌x說故事的美食

你可能覺得這是一家被調酒耽誤的美食餐廳

但又有些不公平…因為大烹小酌x說故事的調酒也非常有特色！

先來嚐嚐美味的餐點和下酒菜吧…

美人魚的鱗片

一頭霧水的菜名

其實就是涼拌魚皮

Q彈的魚皮拌著微酸口感的醬汁

清爽涮嘴！

隨便拼

隨便拼是一道闆娘特製滷味拼盤

拼盤裡的每一樣都有著不同的滷香和口感

不論是花干、豆干、雞胗以及杏鮑菇都超啾C

不但滷得夠入味而且完全不死鹹

好吃到一口接一口停不下來

顧不得配不配酒

吃就對了！

神戶沒有牛小排

就是牛小排…

牛排大約五分熟

烤功了得…即使這牛排不是神戶來的

一樣軟嫩多汁！

老闆下麵給你吃

這道料理一上桌

你會被滿滿的食材誤導以為它是關東煮…

滿滿食村的下面是Q彈的烏龍麵

微酸的口感配上各式的蔬菜及火鍋料

口感超級豐富超滿足！

酥炸深海魷魚

酥酥的外皮裹著超厚的深海魷魚

第一口咬下你會被魷魚的厚度驚豔

胡椒鹽的香氣搭著外酥內Q的口感就是完美！

比麥當勞薯條好吃

炸你的王八羔子

比麥當勞薯條好吃…不難懂

它還是薯條但它是脆薯

外皮炸得超酥超好吃

即使冷掉都還是保持酥脆

但是…這炸你的王八羔子還沒上桌前

我們以為會是年糕、蘿蔔糕…

結果是豬血糕!

皮酥內軟糯

炸豬血糕配酒真的很搭！

嫂子包餃子

嫂子包餃子實在好吃耶…

不是順口溜是真的好吃

不論是高麗菜或是韭菜都很不錯

你可以指定炸的或水煮的都可以！

來自台南的炸土魠

炸土魠會有吃無骨鹽酥雞的錯覺

但土魠魚的肉質更細緻好吃！

黛西蛋撻

吃完所有的鹹點後

最後當然要來份甜點做Ending

切好才上桌

讓大家分著吃完全不尷尬

而且因為切開

更看得到蓬鬆且很有空氣感的外皮！

大烹小酌x說故事 │ 調酒

大烹小酌x說故事的調酒每一款的名字讓人看了都超想點

有的名稱看起來很熟悉

有的名稱卻讓人看得一頭霧水

讓人都想喝喝看！

※喝酒不開車，開車不喝酒

穿著Prada的惡魔

光看名稱腦海裡馬上映入了電影的劇情

當穿著Prada的惡魔是酒精%數比較高的調酒

水果的香氣以鳳梨的味道最明顯

調酒的擺盤及色調很有電影海報感

大紅色亮皮的高根鞋是整道調酒的吸睛點！

※喝酒不開車，開車不喝酒

密藏

珠寶箱裡的密藏

呈現了一般神秘的氣息

乾冰從箱子的底部不斷地竄出

讓整杯酒的感覺越顯詭異卻色澤誘人…

酒裡有蕃茄及洛神花口感會有些厚重帶著微微的酸味

※喝酒不開車，開車不喝酒

夏日特調：朝陽、遺懷

夏日特調是二杯酒的組合

二杯調酒一杯是朝陽一杯叫遺懷

白色的朝陽口感就如酒杯裡飄浮的檸檬片

檸檬的香氣濃郁

酒感清淡微甜適合喜歡淡淡酒精的人

※喝酒不開車，開車不喝酒

遺懷裡因為有茶

所以呈現了淺淺的茶色

以及混搭了芒果、梅子的香氣

※喝酒不開車，開車不喝酒

美人魚的眼淚

光看整個造型

這樣的咩咩酒一定會讓少女心大噴發

可愛的小美人魚愛麗兒和一顆顆珠光閃閃的白色蚌殼超級可愛…

※喝酒不開車，開車不喝酒

神燈精靈

又是一杯滿滿故事的調酒

記憶透過神燈壼嘴不斷吐出的乾冰娓娓道來…

在調酒的微醺中

故事記得也好、不記得也好…

輕鬆、放鬆才是最重要的！

※喝酒不開車，開車不喝酒

季節限定特調shot

二款季節限定特調shot

一款有著濃濃的芭樂香氣

另一款是香甜的巨峰葡萄口感

一人一杯的特調shot

讓大家一起舉杯

結束這美好又輕鬆的夜晚！

期待下次再聚大烹小酌x說故事！

※喝酒不開車，開車不喝酒

店家資訊

大烹小酌x說故事

📍台北市大安區安和路一段15號

☎電話：02- 27111191

⏰營業時間：週一~日 18:30~02:00

Line官方帳號：https://lin.ee/Qs87y0w

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