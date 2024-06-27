在一間餐廳能品嚐到新鮮的現流海鮮和正宗的韓式料理，

還能享受到富有趣味和親切的用餐環境，

來宜蘭羅東朋月栻韓雞村｜海鮮鍋物專門店就對了。

在餐廳的庭院裡，還有兩隻超可愛的柯爾鴨，

如果靠太近他們會在草地上快樂奔跑，

非常逗趣可愛，增添了用餐的愉悅氛圍。

庭院中設有三個盪鞦韆和一個小帳篷，專為孩子們提供歡樂的遊玩場所，

Ruby看網路的照片晚上還會亮燈，營造出溫馨的露營氛圍，非常適合拍照留念。

來朋月栻韓雞村不用擔心也有附設專屬免費停車場，

提供兩層樓的用餐環境，

桌與桌之間保持非常適當的距離，

可在舒適的空間裡與朋友們享受美食。

靠窗的座位會比較適合情侶或少人數用餐。

餐廳內部的氛圍與一般的韓式餐廳一樣，牆上掛滿了許多韓星的照片，

甚至有舉重女神郭婞淳的親筆簽名，

更讓Ruby對於餐廳的美味和魅力更加期待。



每張餐桌旁都準備了完善的餐具，讓客人隨時取用。

飲料櫃內供應多種韓國特色飲品，包括CASS韓國啤酒、韓國燒酒和瑪格利米酒等，

來朋月栻 韓雞村這裡用餐，絕對不能錯過這些搭配美食的精選酒品。

來吃韓式料理絕對要來小酌一下，給孩子們乳酸飲料，大人就喝有酒精的，

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

宜蘭 韓雞村 外帶自取官網 : https://hanjicun.oddle.me/

我們選擇了四人套餐 $3388

每個人都會有四樣的韓式小菜吃到飽，味道搭配餐點都是畫龍點睛的美味。

一隻雞火鍋

以嚴選45天熟成的雞肉搭配店家獨家配方熬煮的雞湯，

味道完美還原了江原道的正宗滋味。

加入了杏鮑菇和洋蔥，湯頭更加甘甜，口感十分豐富。

雞肉吃起來滿嫩口的，但Ruby還是不太愛雞胸肉的口感，

雞腿那塊對我來說還是最美味的~

綜合小農蔬菜盤(大)

新鮮當季的小農蔬菜，蔬菜帶有自然的甜味，每一口都能感受到蔬菜的新鮮度，

配上特色的火鍋料，讓整鍋雞湯更加豐富美味。

現流海鮮蒸籠

新鮮現流的海鮮用清蒸的方式，完美的展現了新鮮現流海鮮的最佳口感，





小卷脆口、蝦子非常好剝又甜

魚片嫩、蛤蜊大顆飽滿又鮮甜，對他們家的現流海鮮的鮮美味真的是令人難忘。

韓式魚板串四支

韓式魚板每一支都吸滿了湯頭的鮮甜，吃韓式料理絕對是Ruby必點餐點之一。

韓式炸雞一份，可做半半口味，各自帶來不同的風味享受。

韓式炸雞炸的外皮酥脆，炸雞肉質柔嫩多汁，

吃起來帶有蜂蜜的甜味，蜂蜜口味深得孩子的喜愛。

辣味炸雞一樣外皮酥脆，裹上韓式辣味醬汁，

每一口都有辛辣的風味，香辣中帶有微妙的甜味平衡。



蘇澳吻仔魚海鮮煎餅

結合了宜蘭蘇澳海域的特色食材的吻仔魚，吻仔魚的營養價值高，

裡面有蟹肉、蝦仁、中卷配料相當豐富，也因吻仔魚讓煎餅帶有獨特的鮮味。

焗烤松露扇貝四入

焗烤後表面略帶焦香，松露的香氣與奶油的滑順感相融合。

雪花培根牛 2盤

滿滿的火鍋肉片，大口吃肉沾上韓式辣醬，

配上一口瑪格利米酒，人生就該偶爾這樣享受一下。

手工刀削麵兩份

麵條寬而厚，帶有彈性，煮熟後保持韌性，

有雞湯的鮮甜味，讓刀削麵的味道非常的豐富，一點都不單調。

Ruby用餐整體的感受覺得朋月栻韓雞村｜海鮮鍋物專門店，

提供了高水準的餐點，每天熬煮的雞湯和各式料理都是用心烹調，

還擁有充滿趣味和親切的用餐環境，是一間能與親友共享美好時光的餐廳選擇

簡單的用餐食記與大家分享。



【店家資訊】

👉朋月栻 韓雞村｜海鮮鍋物專門店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠宜蘭縣羅東鎮成功街166號

☎️03-9515321

⏰AM11:00~PM22:00 ，週三週四17:00營業



此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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