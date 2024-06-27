位在九如一路上大樓底下店面很顯眼。

「SSAW 春生夏・秋藏冬」在高雄算是飯店等級複合式餐飲業者，取這「SSAW 春生夏・秋藏冬」的店名是頗有創意和意境，店家臉書解說『春・𝑺𝑺 𝑩𝒂𝒓星空餐酒館』 、『夏・𝑺𝑺 𝑷â𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆精品甜點』、 『秋・𝑨𝑾 𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕現代法餐』及『 冬・𝑨𝑾 𝑪𝒂𝒇é極光咖啡廳』，最近看到格有分享店家推出千層蛋塔，因此就列入品嚐口袋名單與各位分享，目前小高吃過「莎士比亞烘焙坊」和「日樹烘焙坊•Day tree bakery」兩家的蛋塔，再加上「SSAW 春生夏・秋藏冬」的蛋塔總計有3家，這3家千層蛋塔每顆售價都是80元，讓我們往下看，是哪一家蛋塔最值得購買品嚐。

「SSAW 春生夏・秋藏冬」的餐廳都分布在大樓一樓店面，這間是專賣各種法式甜點專屬店面。

厚重的大門是自動的會自行推開，走入大門會發現很優雅迎賓櫃檯。

踏入大門左邊是開放式銷售空間，裡面陳設很整齊也兼顧食品衛生。

踏入大門右方是開放式甜點用餐空間，裡面裝潢很簡約時尚非常舒服。

這造型高雅結帳櫃檯有放置法式甜點。

檯面都是最夯法式小點心供顧客購買，小高發現這些甜點定價相當的親民。

裡面甜點品項很多整體定價合理範圍。

小高不再一一介紹就以照片帶過供參考。

冷藏冰箱放置各種馬卡龍和蛋糕供挑選。

開放式廚房裡有師傅正在製作甜點。

小高就選購一盒300元（4入）回家品嚐與分享，另外還選購一顆波隆納可麗露65元，假如單買千層蛋塔定價是每顆是80元。

店家臉書公告：這千層蛋塔選用法國 AOP 認證藍絲可發酵奶油 ( LESCURE )、法國鐵塔鮮奶油、小農鮮乳、有機雞蛋、海藻糖等頂級食材，精準配搭法國麵粉、日本麵粉完美比例，遵循法式傳統 #千層酥手工桿折法，打造出宛若花瓣綻放、層層分明的酥脆千層塔皮。

首先比較千層蛋塔視覺感排名是，「SSAW 春生夏・秋藏冬」➡️「莎士比亞烘焙坊」➡️「日樹烘焙坊•Day tree bakery」 。

小高發現「SSAW 春生夏・秋藏冬」的千層蛋塔內餡比較少些，但這塔皮烘烤焦度是這裡面輕的。

把千層蛋塔切開時就覺得塔皮酥脆不足，中間法式布蕾份量是這裡最少的，這千層蛋塔餅還是很酥脆，法式布蕾蛋香和奶香都很濃郁，甜度適中是偏清爽型還是很好吃 。

上圖是「莎士比亞烘焙坊」千層蛋塔橫切面。

上圖是「日樹烘焙坊•Day tree bakery」千層蛋塔橫切面。

上圖是「SSAW 春生夏・秋藏冬」千層蛋塔橫切面，整體口感比較推薦順序是，「莎士比亞烘焙坊」➡️「SSAW 春生夏・秋藏冬」➡️「日樹烘焙坊•Day tree bakery」 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「SSAW 春生夏・秋藏冬」用餐空間優雅超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：SSAW 春生夏・秋藏冬

地址：07高雄市三民區九如一路819號

營業時間： 08:00–01:00

電話：07-974-1218

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com