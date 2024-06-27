有沒有人跟麥仔我一樣很喜歡逛傳統市場的？傳統市場真的是挖寶的好地方，板橋是傳統市場密集度很高的區域，其中重慶市場就是我很愛的傳統市場，裡面有不少排隊名店，每次來都收穫滿滿。《呷品香滷味》是在地經營超過30年的知名的滷味攤，在板橋重慶黃昏市場裡人氣爆棚，傳承一甲子的黑金滷汁滷出來的各式滷味真的太誘人，來《呷品香滷味》買滷味大家都沒有在排隊的滷味一端上來就一掃而空，光是看店員補貨就補到手軟，大推他們家的牛三寶、烤雞腿、滷雞腳、鴨翅，有拜拜供品需求的他們家的供品四寶也很推，如果你也喜歡吃這樣的黑金滷味，那《呷品香滷味》你一定不能不知道。

板橋重慶黃昏市場有不少人氣美食。

《呷品香滷味》 攤位位置

《呷品香滷味》的位置在板橋重慶黃昏市場裡，旁邊是新北重慶國中，從重慶路往市場方向走很快就可以看到《呷品香滷味》，從下午開始營業的重慶市場在傍晚時段人潮最多，這天是5點左右抵達整條馬路已經呈現癱瘓狀態，真的是太有人氣。

《呷品香滷味》Google地圖

在網路上人氣也頗高的《呷品香滷味》在Google評論中的表現也很亮眼，超過300則的評論分數高達4.1顆星。

想找《呷品香滷味》很簡單就是人潮最多的那攤就是了，不誇張這個人潮真的沒有斷過，前面才剛剛買完後面的客人就直接補上，完全沒有空隙可以插進去。

你以為這畫面是假日才有嗎？並不是喔～這天來的時間是平日下午，生意就已經好的誇張，還好中間有一小段空擋讓我有機會挑選，不然真的很會被這陣仗給嚇到。

這人潮完全是零空隙無懈可擊啊～

來《呷品香滷味》挑選滷味檯面上的所有滷味都可以自己夾，先拿好鐵盤後把自己想買的滷味放上去，選好後就拿給店員準備結帳，速度算是滿快的。

《呷品香滷味》價目表

《呷品香滷味》的滷味價格都在上方的價目表上，有需要秤重的店員都會秤好以後跟你說總價。以價格來說他們家的滷味算是相當親民。就算專車前往也划算。

想吃什麼自己夾，說真的他們的滷味品項真的好多，像我這種有選擇障礙的就是夾好夾滿最安心。

滷味如果有需要切也可以直接跟店員說，看這店員手起刀落沒有停過。

旁邊也有搭配好的綜合滷味，就看自己比較喜歡哪個就請店員包起來，價格上更實惠。光是這滷味拼盤我就買過好幾次，回家當下酒菜很適合。

雞腳跟鴨翅也是大家搶購的品項，尤其是雞腳除了原味的口味還有椒麻跟泡椒系列可以選擇。

看看這經過黑金滷汁加持的雞腳，看起來是不是超誘人。

雞腳NT$50/包

《呷品香滷味》的滷雞腳真的很有名，幾乎大家來都會帶一包走，我們家珍小姐也很愛他們家的雞腳，配劇超搭。

鴨翅NT$100/5支

喜歡吃鴨翅的朋友呷品香的鴨翅真的CP值超高，5支才100元平均一支20元這價位去哪裡找？

鴨翅中間已經切了一刀這樣更方便食用，好貼心。

椒麻四寶（椒麻鴨翅、椒麻雞腳、椒麻鴨舌、椒麻雞胗）

《呷品香滷味》不只滷味強他們家還有一項自製的椒麻醬喜歡吃辣的千萬不要錯過。這個椒麻四寶就是我自己很愛的品項，裡面有雞腳、鴨翅、雞胗、鴨舌

泡椒雞腳

這個是他們的新產品，老闆很熱心的請我一包試吃看看。目前只有冷凍真空包販售，然後是透過他們的官網販售。

椒麻雞腳

本來就已經很夠味的雞腳再拌上靈魂椒麻醬實在太銷魂了，我自己不太吃雞腳的都直接嗑光。

麻辣鴨翅

我喜歡吃鴨翅的一個重點就是他的骨邊肉超香超好吃。

每支鴨翅中間都會先切一刀這樣更好品嚐。

超下酒啦～幾霸昏。

椒麻雞胗

看起來很辣其實這椒麻醬的香氣重於辣度，雞胗處理的很好不論口感跟鹹香程度都恰到好處，脆口但不會難咬牙口不好的也適合品嚐。

椒麻鴨舌

鴨舌有一種很特殊的吸引力會讓人無法抗拒。

同樣也是會默默地嗑完全部的狠角色，椒麻香氣配上彈牙的口感真的太邪惡。

腿褲NT$15/兩

腿褲也就是蹄膀，是我滿喜歡的部位。現場都有已經秤重好的腿褲，上面都會標示價錢有看到喜歡合意的就直接給店員包起來，相當方便。

另外豬腳圈跟腳蹄還有五花肉都是拿來拜拜很適合的供品選擇，剛好珍小姐家端午要拜拜就一起採買。

腿褲NT$344

這個價錢是秤重後的價格，所以每一顆腿褲價位都不盡相同。光是看這黑金油亮的表皮就知道這腿褲很入味。

一個腿褲分切後是滿滿一大盤，全家人一起吃都沒有問題。

這個腿褲真的太香太好吃，整體咬下去的口感扎實外皮Q彈太舒服了。即使是瘦肉部分也不會覺得乾柴。

豬腳圈NT$15/兩

這豬腳圈的皮有夠彈，滿滿的膠原蛋白還有漂亮的色澤看起來就好吃。

光是用筷子就可以輕鬆將皮翻起來，這火候很可以。

豬腳圈最好吃的就是他的筋骨邊的皮跟肉，配上他們家的獨門醬汁帶點黏嘴口感沒話說。

五花肉NT$25/兩

這個五花肉也是拜拜的好選擇，直接滷好完全不費力整塊拿來拜拜後再來切就可以吃了。

帶皮的五花肉同樣也是膠質多多，看起來肥肉多其實是肥而不膩，口感很棒。

牛三寶（牛筋、牛腱、牛肚）

牛三寶是我超愛的下酒菜，每次來都要帶一份回去。

在家吃飯就是要有儀式感，擺盤絕對是重點。

我的吃法是把牛三寶通通切好然後擺盤再撒上一大把蔥花，再搭配我特愛的鬼椒辣椒醬，就是最讚的下酒菜不管是配啤酒還是紅酒都很合拍。

牛肚NT$45/兩

牛肚處理的很到位，口味跟口感都恰到好處，重點是非常入味難怪很容易賣到缺貨。

牛腱NT$45/兩

這個牛腱我都拿來做牛肉麵，只要煮麵燙點青菜再把切片好的牛腱肉擺上去，就是一碗超讚的牛肉麵了。這牛腱肉單吃也很好吃。

牛筋NT$45/兩

膠質滿滿的還有這個牛筋，彈牙又帶有醬香氣口感很棒。

雞腿NT$205/3支

烤雞腿也是很有人氣的品項。雞腿個頭很大，剛出爐的香氣真的很逼人。

平均一支70元的烤雞腿也是相當划算，這樣一大支肉多又香，一人一支超過癮。

松阪豬NT$40/兩

這個松阪豬是老闆大力推薦的人氣品項。

回家分切一下撒點蔥花辣椒裝飾就可以輕鬆上桌了。

烤過的松阪豬表皮帶點焦香，咬下去還帶點脆口吃上一口就停不下來，很好吃誒。大人小孩都會喜歡的人氣商品。

透抽NT$65/兩

這天運氣很好有買到他們家的大透抽，個頭真的頗大的。

隨便切一下就一大盤，喜歡海鮮的話這個也很推。

透抽經過高溫火烤味道更濃郁，厚實又彈牙的透抽肉質相當討喜，大人小孩都很愛。

鴨胸

你絕對不會想到滷味攤裡竟然還能買到烤鴨胸。

但《呷品香滷味》的老闆就是這樣厲害，不斷地研發新品項讓這在餐廳才吃得到的烤鴨胸在傳統市場滷味攤就可以買得到。

鴨胸本身就有醬料在上面，所以味道很足夠不需要再做其他調味。

鴨胸的表皮烤到焦脆，裡面的肉質依舊保持多汁狀態，火候控制得很完美。如果想要更有儀式感可以來個法式擺盤，就更完美了。

現在《呷品香滷味》已經是我買下酒滷味的首選價格實惠品項選擇又多，營業時間又是在下午到晚餐時段像是上班族回家不想要再花時間煮菜來這裡買些滷味輕鬆又方便，難怪每次來生意都好到不行，如果你也跟麥仔我一樣是下酒滷味的愛好者那這間位在板橋重慶黃昏市場的《呷品香滷味》一定要推薦給你們。

《呷品香滷味》～店家資訊

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