「稻舍食館」在大稻埕迪化街上的紅磚洋樓裏開設了創始店，以復古的氛圍和傳統台式料理為主題的餐廳。在誠品信義跨足了信義區的第一間分店，但因 2023 年誠品信義經營權到期之後，將分店團隊轉移到統一時代百貨美食街 B2 繼續經營。

郭雪湖畫家描繪大稻埕迪化街霞海城隍廟的特殊風貌，五彩繽紛的招牌林立，市井小民穿梭其中的繁榮熱鬧景象。這幅知名的畫作〈南街殷賑〉居然也出現在「稻舍食館」。無意間經過總會駐足觀賞一番，雖然在台北市立美術館看過數百回，但還是被它吸引住目光。

營業資訊

稻舍食館 Rice & Shine 統一時代店

評分： / 4.4

地址：110台灣台北市信義區忠孝東路五段8號號 B2( 地圖 )

電話：02 2722 4210

營業時間

星期一: 11:00 – 21:30,

星期二: 11:00 – 21:30,

星期三: 11:00 – 21:30,

星期四: 11:00 – 21:30,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 21:30

星期一: 11:00 – 21:30, 星期二: 11:00 – 21:30, 星期三: 11:00 – 21:30, 星期四: 11:00 – 21:30, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 21:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通資訊 :

捷運 ：市政府捷運站二號出口

開車 ：可停統一時代地下停車場

「稻舍食館 Rice & Shine 統一時代店 」整個裝潢擺設充滿懷舊的農村風情。

半開放式的廚房，可望見忙碌的廚務人員正忙著準備客人的餐點情形。

稻舍食館 Rice & Shine 統一時代店 菜單

「稻舍食館」的中式個人套餐均有一道主菜、白飯和三道小菜搭配湯品。另外的甜點和飲品則需另外單點。

※ 菜單內容變動調整請依【稻舍食館 Rice & Shine 統一時代店 】官網 或現場菜單公布為主※

用餐分享

雙棗燉牛板腱客飯 390 元

搭配著綿密地瓜泥球、胡麻醬龍鬚菜，涼拌百香果青木瓜，這三樣小菜很清爽，我喜歡的風味。藥膳風味的排骨湯品很溫和，喝起來甘甜不膩 。

豬油拌飯

以米為主食的「稻舍食館」，每款客飯套餐的豬油拌飯是主要的特色餐點。每桌都會提供特製的溫熱豬油和醬油各一瓶。依照服務人員貼心建議的調配比例將溫熱的豬油淋上兩圈加上醬油 1 圈淋上白飯，頓時香氣撲鼻。熱騰騰香噴噴的一碗晶瑩透亮的鹹香豬油拌飯，簡單又美味的古早味美食總是有著懷舊的記憶。

雙棗燉牛板腱

以迪化街的紅棗和黑棗燉煮的牛板腱 ，牛腱肉和牛筋都入味。清爽鮮甜的好喝湯頭，口感豐富的層次感。

金沙蝦球客飯 380 元

金沙蝦球搭配的小菜有涼拌柴魚豆腐，美乃滋龍鬚菜、小黃瓜鳳爪，都屬冷菜系列。

炸得酥脆的金沙蝦球，裹覆著慢炒過的鹹蛋黃及大白蝦及鮮甜清脆的豆薯，漂亮美味的色澤，吃進口中。馬上碰出美味的好味道。外酥內嫩的口感讓人無法抗拒。點綴其中的是來自迪化街的綜合堅果豆仁，色彩繽紛地增加口感的層次和風味。

金沙蝦球份量及味道都不錯，但因是炸食，吃多會有些膩感。

小菜 – 涼拌柴魚豆腐

最佳的夏日清爽可口小菜。柴魚的香氣搭配著滑嫩的豆腐口感，適時消解炸物的膩感。

桃花緣浪漫氣泡飲 140 元

充滿浪漫風情的水蜜桃風味氣泡飲，有水蜜桃果肉、白桃丁融合火龍果汁和氣泡水，漸層的色澤好鮮豔。清雅的香氣甜甜的風味，夏日清涼好喝的飲品。

仲夏野莓現榨果汁 140 元

酷夏炎炎來杯新鮮現榨的蔓越莓、藍莓、草莓、鳳梨、蘋果，酸香清爽的風味，果香氣十足。

兩人的消費結帳，另加一成服務費。餐點價格偏高，服務還算不錯 。

用餐注意事項

台式客飯，均消約360元，每人低消300元，六歲以下免低消，加收10%服務費，客滿用餐限時90分。可刷卡或電子支付，

點餐前可先行告知飲食特殊需求，如不吃辣或蔥等。

結帳時可掃描 QR Code 參加會員的集點活動。

結語

「稻舍食館 Rice & Shine 統一時代店 」，在假日非尖峰時間用餐感覺很舒適，餐點價格偏中上。結合米飯餐飲的台式新吃料理。將阿嬤的好廚藝菜譜創新成私房菜料理餐廳，風味口感拉近了世代年輕消費著的胃口。「稻舍食館」是家值得品嘗的餐飲去處，在這裡可以感受到懷舊復古氛圍，也可以享受色香味俱全的餐點。