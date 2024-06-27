香草微風田園廚房是躺在我口袋名單中非常久的店，當初買車時業務特別推薦給我，這間義大利餐廳雖然位在竹北郊區地點隱密，但假日熱門用餐時段沒有提前預約是吃不到的，餐廳被綠油油的田園包圍環境景觀非常棒，餐點不論是飲品、義大利麵、披薩都具有相當高的水準，難怪營業了這麼多年還如此熱門！

▲餐廳備有兩座停車場，分別位在餐廳門口與隔壁空地，停車場門口有餐廳名字指標請放心的停進去吧！

▲第一次來的人剛走進來看到這棟民宅一定會滿頭問號，民宅門前有個香草微風箭頭指標，走左邊的小路進入圍籬才是真正的進入餐廳，很有冒險的感覺！

▲餐廳為獨棟建築，周圍使用大片玻璃窗採光和景觀都非常好。

▲門口種植了多種多肉植物，儼然是個田野中的小植物園。

▲餐廳有一隻黃色的狗狗和黑色的貓咪，他們都非常溫馴看到他們不用害怕。

▲內部是挑高的空間，環境寬敞乾淨明亮，玻璃窗望出去可以看到綠油油的田野景觀，當天全部都是事先預約的客人，因此餐廳早已安排好座位規劃。

▲香草微風廚房菜單：餐點都是單點的沒有套餐，主要類別為湯品沙拉麵包、義大利麵、燉飯、披薩、甜點和冷熱飲品。

▲原味拿鐵(熱) 140元：拿鐵表層有濃郁綿密的奶泡，奶泡上的拉花很有水準，咖啡是朋友點的我沒有喝就無法評論了。

▲蜂蜜檸檬汁 100元：蜂蜜檸檬兩者的比例非常完美，蜂蜜的甜與檸檬的酸兩者互搭，甜度與酸度都恰到好處，重點是檸檬的果香味非常明顯，能在這喝到這麼好喝的蜂蜜檸檬真的很讓人感動。

▲黑醋栗莓果氣泡飲 150元：這杯是店內人氣飲品，酒紅色的漸層非常好看，飲料內有多種水果，氣泡飲與莓果相當搭。

▲佛羅倫斯風味燉牛肚 260元：使用法式長棍麵包搭配茄汁紅醬牛肚，可將麵包沾著紅醬一起吃， 吸附醬汁的麵包口感變得濕軟，有濃濃茄汁乳酪風味。

▲蒜香白酒蛤蠣義大利麵 290元：這道是店內招牌之一，辣度算是微辣，使用乾辣椒、九層塔、蒜頭調味，蛤蠣的鮮美完全釋放在義大利麵中，喜歡海鮮義大利麵的人一定會愛！

▲義大利麵條使用Spaghetti細長麵，麵條偏硬，有彈牙的口感，充分吸附醬汁和蛤蠣的鮮甜，餐點細緻又有水準！

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▲瑪格莉特水牛起司披薩 350元：披薩是薄皮的，使用水牛番茄配上香濃的起司、九層塔，餅皮烤得有脆度，番茄非常新鮮還保有水分，吃得出來食材品質都很不錯！

雞蛋糕短評：隱藏在竹北田園的義大利餐廳，餐廳有提供停車場，入口處很像民宅會讓人不敢走進去，放心的往右邊小路走就對了，餐廳座位不多假日一定要預訂，推薦白酒蛤蠣義大利大麵、瑪格莉特披薩，餐點有水準用餐氛圍也很讚！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【香草微風田園廚房美食資訊】

地址：新竹縣竹北市白地街496巷221弄16號

電話：0977730098

官網：facebook

營業時間：11:30–15:00、17:00–21:00(周二周三公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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