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【食記】天母特色餐廳亞瑟蘭印度餐廳，吃得到多樣性印度料理並通過清真認證捷運芝山站美食

2024-07-09 23:48:00 hy 人氣：109
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窩客好文

hy

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：

亞瑟蘭印度餐廳
phone02-28343303
place台北市士林區德行西路114號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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想找捷運芝山站異國料理美食的大大看過來，不久前跟朋友到這家提供多樣性印度料理，並且是台灣少數通過清真認證餐廳的亞瑟蘭印度餐廳聚餐，結果發現這裡印度料理選擇蠻多的，廚房裡面也是印度廚師在掌廚，因此當天點來吃的餐點，巴特.奶油咖哩雞、蒜泥烤餅、印式羊肉香料炒飯…等餐點都蠻不錯的，而且外場服務人員也有提到餐廳經營人曾經帶領工作團隊獲得米其林必比登美食指南榮譽，所以就來小小分享一下這間天母特色餐廳吧！

捷運芝山站美食推薦

 

這次要分享的這間天母印度料理推薦店家亞瑟蘭印度餐廳，位置是在士林德行西路上，當天從捷運芝山站2號出口步行過來，約莫5分鐘左右就到了。

亞瑟蘭印度餐廳

 

店名源自古蘭經（可蘭經）第17章，阿拉伯詞源是「往上爬」的意思，同時也是知名作家名字的亞瑟蘭印度餐廳，是台灣少數有通過清真認證餐廳，因此一進餐廳，就有看到相關認證標章。

台灣清真認證餐廳

 

這家台北印度料理餐廳的用餐區有兩層，約莫可以容納40位客人同時用餐。

亞瑟蘭印度餐廳用餐區

 

開始看亞瑟蘭印度餐廳菜單，發現這裡印度料理選擇蠻多的，但有個地方我們蠻好奇的，就是餐點前面都有編號，後來點餐時問了服務人員才知道廚房都是印度廚師掌廚，因此用編號溝通比較方便，而接著就來分享一下這天吃的餐點吧！

亞瑟蘭印度餐廳菜單

 

阿魯.掐那.掐特.涼拌鷹嘴豆。

亞瑟蘭印度餐廳阿魯.掐那.掐特.涼拌鷹嘴豆

 

這道屬於開胃菜的阿魯.掐那.掐特.涼拌鷹嘴豆，除了軟但不爛的鷹嘴豆外，還吃得到番茄丁、洋蔥絲、香菜，而加在裡面的印式香料粉跟檸檬汁，在增添香氣外，也讓整體味道更為豐富說…

天母印度料理推薦

 

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#士林咖哩
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