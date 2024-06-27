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【花蓮縣。花蓮市】將軍府1936園區/日式木造建築/2024年新景點

2024-06-27 21:55:00 萍果 人氣：101
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窩客好文

萍果

發表篇數：91篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

【花蓮縣。花蓮市】將軍府1.jpg

花蓮市區裡又多了一個新景點，將軍府1936，

這次的2天1夜旅遊，景點都是老公找的，

回家整理照片時，上網看了一下將軍府1936的資料，

入園好像要預約?有人數管控的樣子，

不過我們這天來是平常日，

而且可能剛經歷過403地震，

所以遊客也不多，我們就直接入園參觀了。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府2.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府3.jpg

一旁的牆面掛滿了許多祈願卡，

許多人都是寫上花蓮平安，

花東的景色真的很美，

我們每年也都會到花東旅遊2~3次，

花蓮經歷了這次的地震，遊客的確也減少許多，

許多地方也嚴重損害，希望花蓮能恢復以往的景致。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府4.jpg

入園的地方有園區地圖，目前進駐的店家｢家咖哩｣、「定置漁場三代目｣、

「渣男Taiwan Bistro」、「探索の味」、「FUJO」、

「將軍淬 x iDrip CAFÉ」、「貓丁目」、「DoGa辣味零食專賣」、

「小藍肥皂」、「將軍小賣部」、「Zeraland種子大地」、「花凜和服屋」等。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府5.jpg

這天來的時間，許多店家都是休息的，無緣進入。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府6.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府7.jpg

剛好有營業的店家，進去看看。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府8.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府9.jpg

許多商品販售。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府10.jpg

外面是日式建築，即使裡面是店家，但是裡面也是保留著日式風貌。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府11.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府12.jpg

好奇寶寶研究一下這個垃圾桶要從哪裡把垃圾袋拿出來丟啊!!

【花蓮縣。花蓮市】將軍府13.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府14.jpg

看著一棟棟的日式建築，總給人一種愜意漫遊的感覺。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府15.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府16.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府17.jpg

走進店家，每一間內部的風格都不同。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府18.jpg

有趣的店名【渣男】，不過來的時間剛好沒營業。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府19.jpg

有渣男，不知道有沒有渣女???

【花蓮縣。花蓮市】將軍府20.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府21.jpg

這裡也可以預約付費，體驗穿和服喔!!

【花蓮縣。花蓮市】將軍府22.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府23.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府24.jpg

走在日式建築的街道上，慵懶地漫步著，欣賞著。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府25.jpg

【花蓮縣。花蓮市】將軍府26.jpg

園區不大，但慢慢地逛著，走著，悠閒地享受著日式氛圍。

【花蓮縣。花蓮市】將軍府27.jpg

來一張只會擺YA的獨照吧^^

【花蓮縣。花蓮市】將軍府28.jpg

不確定目前來參觀是否仍需要先預約，建議先到臉書或是官方line詢問一下。

將軍府1936園區臉書【花蓮縣。花蓮市】將軍府1936園區/日式木造建築/2024https://www.facebook.com/profile.php?id=100095392814444

地址:花蓮市中正路622巷6號

文章標籤
花蓮景點 花蓮旅遊 景點推薦 花蓮市區景點 花蓮將軍府1936 日式建築
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