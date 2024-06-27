花蓮市區裡又多了一個新景點，將軍府1936，

這次的2天1夜旅遊，景點都是老公找的，

回家整理照片時，上網看了一下將軍府1936的資料，

入園好像要預約?有人數管控的樣子，

不過我們這天來是平常日，

而且可能剛經歷過403地震，

所以遊客也不多，我們就直接入園參觀了。

一旁的牆面掛滿了許多祈願卡，

許多人都是寫上花蓮平安，

花東的景色真的很美，

我們每年也都會到花東旅遊2~3次，

花蓮經歷了這次的地震，遊客的確也減少許多，

許多地方也嚴重損害，希望花蓮能恢復以往的景致。

入園的地方有園區地圖，目前進駐的店家｢家咖哩｣、「定置漁場三代目｣、

「渣男Taiwan Bistro」、「探索の味」、「FUJO」、

「將軍淬 x iDrip CAFÉ」、「貓丁目」、「DoGa辣味零食專賣」、

「小藍肥皂」、「將軍小賣部」、「Zeraland種子大地」、「花凜和服屋」等。

這天來的時間，許多店家都是休息的，無緣進入。

剛好有營業的店家，進去看看。

許多商品販售。

外面是日式建築，即使裡面是店家，但是裡面也是保留著日式風貌。

好奇寶寶研究一下這個垃圾桶要從哪裡把垃圾袋拿出來丟啊!!

看著一棟棟的日式建築，總給人一種愜意漫遊的感覺。

走進店家，每一間內部的風格都不同。

有趣的店名【渣男】，不過來的時間剛好沒營業。

有渣男，不知道有沒有渣女???

這裡也可以預約付費，體驗穿和服喔!!

走在日式建築的街道上，慵懶地漫步著，欣賞著。

園區不大，但慢慢地逛著，走著，悠閒地享受著日式氛圍。

來一張只會擺YA的獨照吧^^

不確定目前來參觀是否仍需要先預約，建議先到臉書或是官方line詢問一下。

將軍府1936園區臉書 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095392814444

地址:花蓮市中正路622巷6號