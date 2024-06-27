桃園牛肉麵_集英會牛肉麵館國際店─桃園吃到飽_飲料自助吧吃到飽80元起，獨家秘方厚切滷牛肉，擺滿整碗入味牛腱心一口一塊超過癮！自助吧吃到飽：Niseko冰淇淋、氣泡飲品機、現沖天仁茗茶，老饕推薦必點「招牌川味牛肉麵」，加點自製手炒辣椒醬更對味，吃得到麵香的Q彈刀削麵，保有麵勁不軟爛_附菜單，桃園麵店、冷凍牛肉湯、桃園午餐

目錄索引

1. 關於集英會牛肉麵館國際店

2. 交通指引_集英會牛肉麵館國際店

3. 集英會牛肉麵館國際店環境開箱

3.1 集英會牛肉麵館國際店_製餐區

3.2 集英會牛肉麵館國際店_用餐區

3.3 集英會牛肉麵館國際店_自助吧

3.4 集英會牛肉麵館國際店_自助回收

4. 集英會牛肉麵館國際店餐點分享

4.1 人氣TOP1_招牌川味牛肉麵

4.2 人氣TOP2 老滷辣拌麵

4.3 人氣新品_梅釀番茄牛肉麵

4.4 人氣小菜 豆干

4.5 人氣小菜 燙青菜

5. 消費資訊

5.1 集英會牛肉麵館國際店餐點評價

5.2 集英會牛肉麵館國際店菜單

6. 集英會牛肉麵館國際店冷凍牛肉湯包開箱

7. 桃園牛肉麵相關資訊

7.1 品牌資訊

「桃園牛肉麵_桃園吃到飽」

「桃園麵店_桃園午餐_冷凍牛肉湯」

集英會牛肉麵館國際店在哪裡

集英會牛肉麵館國際店位於桃園市桃園區國際路一段1063號一樓，桃園中山國小斜對面、近武陵高中、愛買桃園店，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

集英會牛肉麵館國際店_餐點特色

「嚴選牛腱心_獨家秘方厚切滷牛肉_多款醇厚牛肉湯頭_Q彈刀削麵」

「冷凍牛肉湯包_簡單料理在家復刻老饕牛肉麵回味」

「自助吧吃到飽_Niseko冰淇淋_氣泡式飲品機_現沖天仁茗茶」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_中山國小站，走路1分鐘；國聖一街站，走路3分鐘；國際京城站，走路3分鐘

機車：附近機車停車空間_國際路一段

汽車：宏昌六街停車場，走路5分鐘

桃園中山國小斜對面、武陵高中、愛買桃園店附近_機車停車空間_汽車收費停車場

武陵高中、愛買桃園店附近；選址於桃園市桃園區國際路一段的集英會牛肉麵館國際店，周邊有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

機車停車空間

騎乘機車前往用餐，可就近停放於集英會牛肉麵館國際店門口的機車停車空間。

牛肉麵店門口

月中桃園出差日，午餐時間跟工作夥伴們到已放入桃園牛肉麵口袋名單已久的集英會牛肉麵館國際店，吃午餐。

製餐區

半開放式製餐區，可以看到每一碗牛肉麵的製作過程，都是在潔淨的檯面上完成的，讓喜愛牛肉麵的朋友們可以放心地享受好味牛肉麵。

用餐空間

在格局方正、明亮的空間裡，擺放自帶溫度感的木製桌椅，規劃2人桌、4人桌。

4人桌

2人桌

集英會牛肉麵館國際店_自助吧

全新升級_自助吧暢飲_冰淇淋免費吃

氣泡系列飲品機、冰溫熱飲水機、Niseko冰淇淋、餐具、闆娘秘式手炒辣椒醬，可在此區取用。

Niseko冰淇淋

一旁有放置挖勺、冰淇淋碗。

冰淇淋口味

抹茶、北海道牛奶、薄荷巧克力、脆酥黑餅乾，供應的冰淇淋口味以當日提供為主。

氣泡類飲品機

氣泡類飲品機，有：零卡可樂、美粒果清果汁、飛想茶、芬達橘子汽水、雪碧、可口可樂。

現沖天仁茗茶

供應天仁茗茶_綠茶茶包，可以現沖一杯清新茶香熱綠茶搭配醇厚牛肉麵。

闆娘秘式手炒辣椒醬

喜歡吃辣的朋友們，推薦可以撈幾勺，添加到拌麵、牛肉麵中，多一重迷人的辣椒香氣，讚的。

餐具

湯匙、筷子、牙線。

集英會牛肉麵館國際店_自助回收

自助回收區

在集英會牛肉麵館國際店用餐，無收取服務費，用餐完畢後將吃完的碗、餐具帶至自助回收區分類。

集英會牛肉麵館國際店餐點分享

這餐點了：

招牌川味牛肉麵 加 牛肉加量

老滷辣拌麵

梅釀番茄牛肉麵

燙青菜

豆干

招牌川味牛肉麵 180元 加 牛肉加量 100元

夾入現燙、富嚼感的Q彈刀削麵 → 擺上厚切滷牛肉 → 勺入以紅燒湯底為基礎，添加多種辛香料、中藥材，增添入口喝到香氣層次的招牌川味湯頭 → 灑上蔥花 → 出餐。

嚴選牛腱心_獨家秘方厚切滷牛肉

每一塊厚切滷牛肉都蠻大塊、有份量的，一口一塊入口，嚐嚐滷至入味保有彈性、不乾硬，可以吃到牛肉鮮香的厚切牛腱心。

Q彈刀削麵

喜歡有口感的朋友，推薦可以選擇Q彈刀削麵，在吸附湯頭香氣後，保有麵條Q勁、咀嚼得到麵香。

老滷辣拌麵 90元

在碗中盛入現燙Q彈刀削麵 → 淋上秘製老滷醬 → 擺上川燙青菜 → 灑上蔥花 → 出餐，上桌後建議簌簌攪拌均勻、開吃~

日常喜歡吃辣的朋友很推這款~

整體鹹度適中、辣感相較於招牌川味牛肉麵多了一點點，可以吃到更加濃厚的滷汁香氣。

梅釀番茄牛肉麵 150元

近期剛推出的梅釀番茄牛肉麵，湯底是用新鮮番茄搭配陳釀紫蘇梅熬製的，細嚐可以喝到番茄獨有的清香、紫蘇梅的酸感。

吸附更多湯頭香氣的細麵，相較於Q彈刀削麵更軟一點點，可以吃到更飽滿的梅釀番茄湯香氣。

豆干 40元

到麵店有看到滷豆干，都要點一份來配。

必須說，集英會牛肉麵館國際店的滷豆干真的很強，軟Q細嫩的豆干每一塊都很入味、鹹度不高，是讓人一塊接一塊入口的涮嘴小菜。

燙青菜 40元

加點一份現點現燙 → 淋上滷汁的燙青菜均衡一下，當天供應的燙青菜是大陸妹。

攪拌均勻後入口，完美平衡了大陸妹原有的些微苦感，吃得到爽脆口感裡的自然清甜。

用餐日期：2024_06月

付款方式：現金

桃園牛肉麵，午餐時間到出差地點附近的人氣牛肉麵店─集英會牛肉麵館國際店。

在溫馨舒適的空間裡享用熱騰騰上桌的梅釀番茄牛肉麵、招牌川味牛肉麵、老滷辣拌麵，跟加點搭配麵食吃的燙青菜、豆干。

環境、餐點美味、價位等綜合評價中上，可以吃到料理人對於每一份餐食的用心，有到附近會想再來回味。

桃園牛肉麵_集英會牛肉麵館國際店菜單，攝於2024_06月

急速冷凍技術_冷凍牛肉湯包

牛肉湯口味：招牌川味、梅釀番茄、原味紅燒、老甕酸菜、宮廷麻辣、養生藥膳，6款醇厚牛肉湯頭攏總伍~

集英會保冷袋

在家也能回味醇厚牛肉麵了！！！

在集英會牛肉麵館選購冷凍包6包以上，加贈集英會保冷袋一個。

滿6包免運費_全台7-11可取貨

集英會牛肉麵館國際店

類型：桃園牛肉麵_桃園吃到飽_桃園麵店_冷凍牛肉湯_桃園午餐

設施：洗手間、冰溫熱飲水機

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：00

📍 地址：桃園市桃園區國際路一段1063號一樓

📞 電話：0906 373 838

集英會牛肉麵館國際店官網

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