





舊款的行動電源笨重、體積又大，隨身攜帶非常不便，再加上需要另外攜帶充電線，外出或是旅行時，包包（行李）經常搞得凌亂，雜七雜八的～最討厭緊要關頭時，翻找包包，手忙腳亂的囧況。



【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源 ，自帶充電雙線、充電插頭之外，還有雙面磁吸充電功能，智慧電量顯示，一次可以8台同充（PD/QC快充/電量顯示/MagSafe/自帶雙線/iWatch磁吸充/超能充），省去過去外出旅行的不便。













【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源 | 開箱

質感白色產品包裝，內容物有行動電源主機一台以及說明書，【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源擁有10000mAh的蓄電量， 大約4小時可完全充飽 ；可攜帶上機，質感6色可選，我們入手的是夜幕黑，比較不容易弄髒，輕巧的外型，使用起來的手感也不錯。







▼ 行動電源主機與說明書

▼ 行動電源主機與說明書





【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源 | 產品介紹

【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源支援 PD/QC快充/電量顯示/MagSafe/自帶雙線/iWatch磁吸充/超能充，一次滿足多項產品同時沒電。



可拆式充電AC插頭，除自充蓄電外，還可變身 豆腐頭 。

剩餘電量顯示 ，隨時關注電量狀況。



使用行動電源最怕爆炸，【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源擁有 6大安全掌握 ，使用超安心～

過充保護 過流保護 過壓保護 過熱保護 短路保護 Vo級防火材質



▼ 自帶雙線（Type-C/Lightning ）





▼ 雙孔USB輸出孔、Type-C輸出/入孔





▼ 自帶充電插頭





▼ 可變身豆腐頭





▼ 剩餘電量顯示

▼ 自帶雙線（Type-C/Lightning ）▼ 雙孔USB輸出孔、Type-C輸出/入孔▼ 自帶充電插頭▼ 可變身豆腐頭▼ 剩餘電量顯示





【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源 | 使用心得分享

老公使用iphone手機，而我的手機品牌是三星，外出時，兩人手機同時沒電，可以 同時快速充電 ，出門不再七凌八亂；不論國、內外旅行，本來最少都要攜帶2條充電線、2顆旅充頭，自從入手這款行動電源，我們現在不管去哪，單一行動電源就很夠用了，真的好方便啊～！！！



雙面磁吸感應充電，只要手機有支援無線充電通通可以使用，放上去直接開機充電，不需要另外設置開關按鈕，專for Apple watch 那面的磁吸充電還有凹槽設計，超貼心。



愛追劇的話，抽拉式支架還可當成隱藏式手機架，一邊充電一邊追劇～！！！超實用的行動電源～！！！















【YOMIX優迷】八合一自帶線22W三孔快充10000mAh可拆插頭行動電源| 官網













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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。