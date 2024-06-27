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【台北食記】源芳刈包 - 連續四年米其林必比登推薦，營業超過一甲子老字號刈包

2024-06-27 23:08:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：109
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：711篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

源芳刈包
place台北市萬華區華西街17-2號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【台北食記】源芳刈包

 

吃完了小王煮瓜如果胃部還有空間，一定也要吃吃這家源芳刈包，這間營業至今已超過一甲子，是個不折不扣的在地老店，更強的是他們從2020年開始已經連續四年獲得米其林必比登的推薦，來華西街一次可以收藏好幾間米其林阿！

開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

 

【台北食記】源芳刈包

 

【台北食記】源芳刈包

▲看著一鍋顏色很深的控肉就知道一定好吃。

 

【台北食記】源芳刈包

▲店家已經連續四年獲得米其林推薦，有四個紅色米其林寶寶的牌子，真的很猛！

 

【台北食記】源芳刈包

 

【台北食記】源芳刈包

▲芳源刈包菜單：除了招牌刈包外，還有五種湯可選，最多人點的就是四神湯與刈包兩者互相搭配吃，菜單另外還有英文、日文和韓文版本，可見外國觀光客真的很多！

 

【台北食記】源芳刈包

刈包 60元：內有一整塊帶皮的五花肉，五花肉滷得很夠味完全沒有油膩感，豬皮吃起來有QQ的口感，其他配料有香菜、酸菜、花生粉，整體來說口味中規中矩，沒有太讓人驚艷但也沒有不好吃，有來到華西街還是值得來朝聖一下米其林名店。

 

雞蛋糕短評：刈包使用五花肉，肥而不油吃起來沒有油膩感，酸菜、花生粉、香菜都很加分，吃起來雖然沒有到精艷，但也有中上水準，店內有提供用餐區。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★
CP值★★★☆


【源芳刈包美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：0223810249
官網：無
營業時間：11:30–20:00 (周一公休)
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無(可Lniepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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