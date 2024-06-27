【台北食記】源芳刈包

吃完了小王煮瓜如果胃部還有空間，一定也要吃吃這家源芳刈包，這間營業至今已超過一甲子，是個不折不扣的在地老店，更強的是他們從2020年開始已經連續四年獲得米其林必比登的推薦，來華西街一次可以收藏好幾間米其林阿！

開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

▲看著一鍋顏色很深的控肉就知道一定好吃。

▲店家已經連續四年獲得米其林推薦，有四個紅色米其林寶寶的牌子，真的很猛！

▲芳源刈包菜單：除了招牌刈包外，還有五種湯可選，最多人點的就是四神湯與刈包兩者互相搭配吃，菜單另外還有英文、日文和韓文版本，可見外國觀光客真的很多！

▲刈包 60元：內有一整塊帶皮的五花肉，五花肉滷得很夠味完全沒有油膩感，豬皮吃起來有QQ的口感，其他配料有香菜、酸菜、花生粉，整體來說口味中規中矩，沒有太讓人驚艷但也沒有不好吃，有來到華西街還是值得來朝聖一下米其林名店。

雞蛋糕短評：刈包使用五花肉，肥而不油吃起來沒有油膩感，酸菜、花生粉、香菜都很加分，吃起來雖然沒有到精艷，但也有中上水準，店內有提供用餐區。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★☆



【源芳刈包美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街17-2號

電話：0223810249

官網：無

營業時間：11:30–20:00 (周一公休)

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無(可Lniepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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