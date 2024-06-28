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藝文特區真的很多高級的餐廳，純水燒肉是今年才剛開幕的燒肉店，便找時間和朋友來吃！如果喜歡和牛原始自然甜香的人，那就不能錯過純水燒肉的和牛饗宴！不沾醬也有滿滿的肉香氣息～

純水燒肉 交通及地理位置

門口超級低調，很有那種隱藏的高級日本料理店的氛圍！俐落的線條、灰色清水模，雖然低調但卻十分有質感。

與門口感覺不相同，店內以木色為基調，帶有種溫馨的用餐氣氛。多是四人的用餐座位，二樓則是3間VIP包廂，每間可容納8-10人。

和一般燒肉店略微不同的是，一定要特別介紹純水燒肉的醬料，平常我都是沾玫瑰鹽，但純水燒肉有提供松露、明太子、蔥鹽、日式醬油、日式昆布鹽和精鹽等醬料！特別是松露和明太子，高級食材一定要沾😝特別推薦櫛瓜和山藥可以沾明太子醬，超搭！

純水燒肉 菜單

純水燒肉食材皆是日本宮崎、熊本、佐賀的A5和牛，價格有尊爵價與純享價，像我一樣很不會烤肉的人，可用專人代烤的尊爵價，坐著等吃就好😂但想要自己烤的人，可以選擇純享價～

純水燒肉 活動

6月剛好是畢業季，因此純水燒肉有畢業季招待活動！憑學生證或教師證，或是你現場穿戴學士帽或畢業服打卡po IG限動，就會有優惠特價的超值組合！每次活動優惠都不同，大家去之前可以到店家的粉專看一下喔！

純水燒肉 餐點

泡菜 NT.90 不客觀推薦★★★★★

泡菜是我個人吃燒肉一定會點的！微辣微甜的口感，很配燒肉的鹹香滋味～

純水濃醇雞湯 NT.120 不客觀推薦★★★★★

雞湯是必點！甘醇香氣濃郁，還有雞湯的甜香氣息！

帕瑪森起司鮮蝦沙拉 NT.180 不客觀推薦★★★★★

一開始先來點沙拉開胃，濃濃起司香、新鮮蝦肉彈牙口感，吃起來非常清爽～

紋甲花枝刺身 NT.220 不客觀推薦★★★★★

我超愛花枝刺身～白皙清透、Q彈又有嚼勁，又有海鮮鮮甜的香味，個人私心很愛的菜色～

極上奢華金箔干貝蟹堡 NT.280/1顆 不客觀推薦★★★★★

這個就是要一大口地吃下～干貝軟嫩，其中摻和了松露特殊香氣，溫潤海膽融入無腥味，整體有豐富的層次，好好吃！

極上A5和牛丼 NT.420 不客觀推薦★★★★★

先整碗攪拌均勻，滑順的蛋液包裹軟勁的米粒，和牛肉汁也順勢流入飯中，加上松露香氣，全都融合得很恰到好處，超好吃！

日本山藥 NT.120、櫛瓜 NT.100 不客觀推薦★★★★★

山藥和櫛瓜一定要沾明太子醬！脆而多汁的櫛瓜，及明太子微辣的特色口感，超搭！

純水神仙豚享受 NT.1,200 不客觀推薦★★★★★

豬肉是松阪豬及豬肋條的組合！很喜歡松阪烤得有點脆脆的，咬下去噴發出肉香～純水燒肉的豬肋條可以烤至7-9分熟，有肋條的紮實嚼勁，卻又不失嫩口。

日本A5和牛大滿足 NT.1,200 不客觀推薦★★★★★

如果是牛肉控，那一定要選和牛大滿足！這次是有和牛肩胛、和牛肋條及和牛板腱！一大塊的肩胛，服務人員代烤的話，會幫你剪成小塊狀，油脂豐富、綿嫩又很有牛肉的甜香。

肋條微焦脆，又有脂肪的香味。板腱算是比較細緻，肉味濃郁、口感相比之下較有嚼勁。

頂級和牛牛舌(厚切) NT.580 不客觀推薦★★★★★

純水燒肉有薄切和厚切牛舌，厚切通常是中段或根部，又軟又脆，很喜歡這種雙重口感！

日本A5和牛夏多布里昂 NT.980 不客觀推薦★★★★★

牛腰脊肉裡中央、最高級的部位就是夏多布里昂，油脂含量低、多是瘦肉，吃起來超軟嫩～

葡萄沙瓦(無酒精) NT.120、神聖想 柚子酒 NT.230/單杯、六歌鮮一刻氣泡清酒(小) NT.300 不客觀推薦★★★★★

(喝酒不開車，未滿十八歲不得飲酒)

女生我會推薦酸甜的柚子酒，氣泡清酒也不是那種一般很強烈的清酒，帶一點氣泡更順口！他們也有無酒精的沙瓦或軟性飲料、茶等！

如果想吃高級的A5牛，來純水燒肉絕對沒錯！簡單烤一下，便能感受到牛肉的嫩口與自然肉味，而且像是和牛丼、干貝堡等熟食，也是很有亮點！來自己享受烤肉樂趣，或是當專業吃貨讓店家代烤都可以～