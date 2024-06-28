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{臺中美食}晴天菓子麵包 / 使用日本頂級麵粉以及自家自製酵母，麵包種類多元超好吃。超推鹽可頌 / 司康/ 蔥麵包

2024-06-28 00:04:00 別讓一姐不開心 人氣：96
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窩客好文

別讓一姐不開心

發表篇數：210篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

晴天菓子
place台中市北區西屯路一段364號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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{臺中美食}晴天菓子麵包 / 使用日本頂級麵粉以及自家自製酵

{臺中美食}晴天菓子麵包 / 使用日本頂級麵粉以及自家自製酵母，麵包種類多元超好吃。超推鹽可頌 / 司康/ 蔥麵包

最近在臺中科博館附近新開了一間麵包店「晴天菓子」，

主打使用頂級食材，日本麵粉、上白糖、中澤鮮奶油、北海道煉乳，還有自家培養的天然酵母，

超推他們家菓子麵包系列，吃起來Q彈綿密，蔥麵包、紅豆麵包都很推，

還有鹽之花（可頌），司康，還有最近超火紅的可頌蛋塔這裡都買得到，頂級的食材平易近人的價格，很適合當點心下午茶，或者早餐都很可以！

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

晴天菓子麵包

地址：臺中市北區西屯路一段364號

電話：04-22086766

營業時間：10 ：00～20：30

粉絲專頁晴天菓子

IGhareta_pan

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

晴天菓子麵包店面在北區的西屯路上，距離科博館走路約5分鐘就可以到達。

店面前方就是公車站牌<西屯健行路口>，交通方面相當方便。

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

店面簡單的木質裝潢簡約清新，很有日系風格，

在店門口前的小椅子也別有用心，上面都佈滿了店家製作麵包所使用的日本頂級麵粉袋。

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

當天大概是下午一點左右到「晴天菓子」

店內已經有許多麵包上架，好多麵包也都陸續出爐中，難怪一走近店裡，滿滿的麵包香實在是太犯規了。

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架上滿滿的都是剛出爐的麵包，每一個都好飽滿Q彈的樣子，剛出爐的麵包最好吃了。

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店家的麵包都是每天新鮮出爐，而且店家也都相當衛生，出爐放涼後，就會先上包裝乾淨又衛生。

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店內的麵包種類也蠻多樣的，有菓子區（比較像是日式的傳統麵包）、可頌以及歐式麵包區、土司區，

還有需要冷藏的三明治與飲料區等，選擇非常多元。

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很喜歡他們家的麵包標示上，都清楚的寫上食材與價格，一眼就可以挑到自己喜歡的麵包。

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可頌類的選擇也非常多，尤其是使用了 高檔歐盟認證的AOP奶油，很值得品嚐。

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店內也有很多口味的司康可以選擇

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一直都是人氣款的「鹽之花」， 一個根本吃不夠，建議一次拿三個吃好吃滿價格也更划算。

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土司的選擇也非常多樣，多種口味可以選擇，尤其店家還有推出了吐司邊邊，根本就是麵包族的最愛阿！

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

冷藏區有店家自製吐司製作的三明治，現在還有推出買三送一的活動超優惠，也有冷飲可以選購。

（實際優惠以現場公告為主）

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

對了，現在店家還有推出專注店家粉專、IG送鹽之花的活動，大家可以動動手指頭就可以吃到0元鹽之花喔！

（優惠活動以現場公告為主）

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一進到店家忍不住帶了一大袋麵包回家，而且店家對麵包也非常用心呵護，

就連袋子也精心設計成長寬大底，讓麵包不會受到擠壓變形，絕對是真愛阿！

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來分享一下這次在「晴天菓子」帶回那些好吃的麵包吧。

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紅豆麵包 

使用日本麵粉吃起來相當Q軟紮實，按壓後完全回彈充滿生命力，內餡的萬丹紅豆綿密香甜好吃。

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

蔥麵包

絕對經典的蔥麵包也是店裡的招牌之一，滿滿的蔥花，在烘烤後散發出獨特的香氣與甜味，

加上胡椒提味，吃起來口齒留香，喜歡鹹口味的朋友必夾。

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可頌蛋塔

近期爆紅的可頌蛋塔在晴天菓子也吃的到，餅皮酥脆蛋香十足。

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黑眼豆豆（3入）

麵包Q彈，帶點苦甜口感的巧克力內餡，好吃不膩。

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巧克力司康（3入）

使用日本麵粉、魯邦天然酵母、上白糖、天然發酵奶油等食材製作，

口感吃起來相當紮實，慢慢咀嚼後會有滿滿的麵香，苦甜的巧克力很對味，很適合再來一杯咖啡或熱茶，當作下午茶很完美。

{臺中美食}晴天菓子麵包 l 烘焙 l 鹽可頌 三明治 蔥麵

購買的時候，店家也有建議可頌類、司康等麵包，回到家想吃的話可以在烤箱加熱口感會更好，

所以回家之後也用氣炸鍋加熱了一下，口感馬上在升級，就像剛出爐一樣美味阿！

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鹽可頌

店家使用了日本麵粉、天然星野酵母、天然發酵奶油以及法國的鹽之花，

口感吃起來外皮酥脆，紮實彈牙有韌性越嚼越香，簡單的鹽之花調味就好好吃，果然是天然的最好阿！ 

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香謝法國

長棍型的法國麵包，外皮酥脆有嚼勁，裡層的麵包體Q彈又韌性，滿滿的麵粉小麥香氣，

可以單吃，也可以搭配湯品、果醬一起享用都很合適。

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法國球

喜歡單純麵粉麥香的朋友一定愛，外皮比香謝法國稍軟，比較容易入口，吃起來也更加Q軟。

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山型白吐司

到每一家麵包店必帶他們家的白吐司，絕對是評價每一家麵包店的最佳指標，

「晴天菓子」的白吐司讓人超滿意，吐司綿密柔軟香甜，帶些韌性的吐司吃起來更加有口感，好吃推薦。

而且店家還有推出薄片、厚片以及方形造型的吐司，帶回家後再經過巧手製作後就可已有更多種不同的變化囉！

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這次來科博館附近的新開幕的「晴天菓子麵包」，

店家日系木質裝潢很溫馨，使用多種日本頂級麵粉還有自家培養酵母，食材都挑選都非常嚴謹，

麵包種類也非常多元，從傳統的菓子麵包到歐式、可頌、吐司，還有最近超火紅的可頌蛋塔都可以買到，

而且店家在使用多種嚴選食材下，麵包價格也相當平易近人尤其超推他們家的蔥麵包、鹽可頌還有司康都好好吃，

非常適合當作下午茶點心、早餐都很適合，麵包控的朋友趕快來吃呦！

 

 

 

 

 

 

 

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創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

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