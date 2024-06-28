#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ · 臺中南屯

【鴻鼎菓子新門市-南屯夢想店

豐原在地知名伴手禮 #鴻鼎菓子 ，以曲奇餅和堅果塔為主打一路經營逾十年，之前媽媽有買過他們家的曲奇餅，蓬鬆口感與可愛包裝讓我對品牌印象深刻，如今也來到臺中南屯設立新門市! 經過立馬被亮眼的外觀吸引，正好遇上試營運期間立馬走進店內逛逛~~

店外擺了很多LOGO相關的招牌與裝飾，其中最吸引人的便是佇立在轉角處的圖釘式招牌，想必從空中、遠處看彷彿Google map中的紅色圖釘讓人一眼便知道鴻鼎菓子的定位；門口擺了一個可愛招牌架，除了鴻鼎菓子還有旗下新品牌- #瞇瞇眼生乳波士頓派 一同在南屯店經營。

南屯夢想店座落於轉角店面，正側兩邊的玻璃全部都做遮光隱私設計，從外基本上是看不到店內樣貌，可以保護店內客人參觀選購的隱私，但其實完全不影響店內的光線喲!

【店內環境】

一進門就會看到鴻鼎菓子的小店長-dodo熊迎接各位，剛好那天去的時候也有親子家庭來逛店，兩個小女生看到dodo熊為之瘋狂、一直跟他玩；店員說dodo熊是以創辦人為原型設計的角色，上官網一看還真挺像的哈哈~~(想看點這裡)

店內空間很寬敞且相當明亮，基本上跟外部看到的暗沉沉樣貌大相逕庭，落地窗玻璃倒是省下店內開大燈的成本，只需在展示架上做隱式燈條還有點綴幾盞小吊燈即可。

店裡主要就以展示柱和展示牆面可以參觀，擺放的方式會保留適當空間，視覺上可以顯得精緻且不複雜；展示的商品禮盒都會提供開蓋版本，可以清楚看看內部有什麼組合。

展示柱前方有提供一個熱門商品的試吃區域，店員會貼心為你介紹甜點細節、特色，重點是曲奇餅居然都是直接單顆請你吃，超大方。

試吃介紹同時也會拿相對應的包裝禮盒給你實際參考，店員很親切的服務每一位客人也不會強迫推銷、細心又專業的講解任何問題，無論是保存時長、口感特點還是價格等。

進門左手邊一整片就是結帳櫃檯區，後方善加利用空間擺放販售的庫存。

我個人覺得鴻鼎的結帳區有兩大方便：1.在展示區選定商品時，店員可直接在櫃台後方拿存貨幫你整理購買品項，不需要一直從展示架上拿商品+補貨；2.很少在店內看過多條結帳通道，可以盡量疏散等候結帳的人潮。

【帶你走進五大感官體驗】

店裡空間除了展示商品，還有結合五大感官元素設計氣味十足的體驗區域：

味覺饗宴｜明星商品試吃區

前面所提到的店家有提供試吃，提供鴻鼎菓子曲奇餅、熟成檸檬酥還有特別專利- 噠啵曲奇 ，內裡有著黑巧克力的包心餡口味相當特別，現場都可以品嚐鴻鼎菓子商品的美味，吃著喜歡再購買~(試吃品項以現場為準喲!)

嗅覺饗宴｜香氛與茶香圍繞滿屋

店裡香氛機點著清新調香淨化環境，進來的客人都可以聞著香氣使其身心愉悅；另外還有沖泡臺中在地梨山茶款待，不僅可以聞著茶香舒心、也能搭配著甜點清新解解甜膩感。

觸覺饗宴｜歡樂互動電子拍貼機

店裡有一個中心柱架設電子廣告板，不僅有商品介紹的輪播，還可以體驗店家專屬的互動拍貼，與親朋好友一同拍照後加可愛貼圖或是自己插畫，重點是真的可以掃描QRcode下載電子圖片，留下快樂的回憶!

聽覺饗宴｜復古黑膠唱片機

店內角落有一個預約體驗區-黑膠唱片機，店家提供不少張黑膠唱片，可以在預約時間內挑選喜歡的唱片請店員協助播放聆聽，感受復古黑膠風情~~

視覺饗宴｜靠窗長桌休憩區

店內靠近門口的轉角區設置兩張長邊桌，可以與朋友愜意聊天的同時欣賞臺中市街景，再搭配試吃的甜品茶點真的太享受，如此完善設計幾乎不輸咖啡廳~

【四大明星商品】

當天試吃每一款都好喜歡真的太難抉擇，但如果都單獨買禮盒對我來說確實有點多，最後選了四大明星商品還有繽紛三色曲奇鐵盒款，帶回家品嚐~

四合一限定分享盒(愛心堅果塔｜ 秘醬熟成檸檬酥｜三色曲奇｜噠啵曲奇)

愛心堅果塔- 2022入圍臺灣烘焙大賽TOP30

- 全臺唯一愛心形狀的堅果塔，象徵創辦人對女兒的愛，店員分享到創辦人之所以創立鴻鼎菓子的堅果塔就是顧及女兒的健康問題，希望可以用健康天然的甜點取代高熱量高調味的零食，也讓女兒日常可以補充一些堅果營養。

- 鴻鼎菓子嚴選最高等級堅果組合(夏威夷豆仁、杏仁、胡桃仁)，精緻擺放在愛心塔皮內，再淋上北美楓糖做糖衣顯得油亮精緻，一口咬下塔皮扎實香酥、三款堅果在咀嚼的同時帶出天然油脂香氣與甜味，上面還有放一些莓果乾視覺點綴並增添酸甜滋味。

秘醬熟成檸檬酥-每一次品嚐都有不同的滋味

- 選用三種青檸調配多層次酸甜香氣，在品嚐的過程中可以感受到檸檬皮的微苦清香、也是減去不少甜膩感；中心選用天然無化學香精的檸檬汁與冬瓜餡提煉熟成，口感偏酸比較不會像鳳梨酥吃完會微膩。

- 比較有趣的是店員跟我說這款檸檬酥因為選用天然水果，可能隨著時節種植產季收成的不同而影響檸檬酥的酸甜度，另外也會隨著放置天數變化出不同風味，可說是每一顆檸檬酥都獨一無二!

臺灣黑熊曲奇-2024獲選網路溫度計全臺聲量TOP1曲奇

- 繽紛三色有經典原味、海鹽咖啡以及黑巧克力，我覺得海鹽咖啡最好吃，一入嘴先感受到海鹽的鹹度，咀嚼後才帶出曲奇的甜口與咖啡的香氣，而黑巧克力微苦可以抑制曲奇的甜膩感，經典原味最能體現濃郁奶香。

- 鴻鼎菓子的曲奇餅採用天然發酵奶油並進行6000次的打發，如此費時的工法才致使曲奇的口感蓬鬆且綿密；店內搭配茶飲真的非常完美，自己在家時也是泡杯黑咖啡搭配，享受了一場優雅曲奇下午茶。

包心噠啵曲奇-2024入圍臺灣烘焙大賽TOP30

- 鴻鼎菓子的獨家專利-雙層曲奇包入72%微苦黑巧夾心，一次品嚐到兩種曲奇滋味，個人覺得現在夏天熱，在室溫靜置下可達到流心口感，有了黑巧克力的苦甜滋味可以中和曲奇的甜度。

- 店員跟我分享這款是店內最特別的商品，經過近千日的研發測試，才能讓雙層曲奇完美融合不分離、黑巧克力不漏餡，在今年是唯一入選臺灣烘焙大賽TOP30的曲奇甜品，果真實至名歸!

目前試營運期間到7/15，有興趣的朋友都可以來店裡逛逛、試吃選購還有趣味的互動體驗，如果有喜歡dodo熊的店家也有推出限量迷你版娃娃可以選購帶回家(詳細購買資訊請洽店家)；店外也有提供免費停車格，攜家帶眷一同前往也很輕鬆方便!

🔍店家資訊

【鴻鼎菓子-南屯夢想店】

地址

☞ 臺中市南屯區益昌三街108號

IG

☞ @idodo_hd

官網

☞ https://www.idodo.com.tw/

官方臉書

☞ https://www.facebook.com/idodo.com.tw/

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