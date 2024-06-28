位在新莊典華的 濤濤海鮮蒸氣鍋 主打以「無添加調味」蒸氣方式烹煮 最新鮮的原型食物 ，高溫蒸氣不僅鎖住營養、還能吃到食材最原味的鮮甜。新鮮的海鮮就是以最簡單的料理方式最好吃！且用餐時有專人桌邊服務，掌握食材最佳的烹煮時間，最後還能煮越光米上湯瑤柱粥。超美典雅的歐式風格用餐環境也相當舒適，不論是商務聚餐、家庭聚餐、還是雙人約會都適合

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環境介紹

▼濤濤海鮮蒸氣鍋也是典華旗下集團的餐廳， 地點就位在新莊典華2樓 ，近機捷新莊副都心站2號出口走路五分鐘內就可以抵達。開車來的話可以直接停在樓下，消費就可以抵停車喔！交通相當方便。一進入大門印入眼簾可以看到「歐式噴水池」，相當華麗又有藝術感

▼用餐環境空間更是給人一種時尚典雅的氛圍。明亮寬敞的設計空間搭配歐式風格，高雅別緻中又帶一點現代俐落感。

▼主視覺使用灰色、深藍色系，還有多款超美的水晶燈，給人沈穩放鬆的感覺。

▼除了2-4人方桌之外也有6-8人圓桌、還有10人圓桌獨立包廂！很適合多人聚餐耶

四人豪華套餐餐點介紹

▼濤濤海鮮蒸氣鍋 主打以「無添加調味」蒸氣方式烹煮原型食物 。高溫蒸氣不僅鎖住營養、還能吃到食材最原味的鮮甜！新鮮的海鮮就是以最簡單的料理方式最好吃！且用餐時有專人桌邊服務，掌握食材最佳的烹煮時間～只要出一張嘴享受美食就好太幸福啦

【四人豪華套餐 $6460+10%】

◻️奉湯 ◻️燃手小菜 ◻️季節貝類 ◻️藍鑽蝦

◻️梅花豬 ◻️雪花牛◻️鮮活龍虎斑

◻️澎湖小卷◻️季節時蔬◻️台灣鮮活九孔鮑

◻️波士頓龍蝦 ◻️越光米上湯瑤柱粥 ◻️季節甜品

▼今天跟家人一起來用餐，點了豪華四人套餐。食材一字排開來超壯觀！！海陸食材同時都吃得到！其中竟然還有 波士頓龍蝦、龍膽石斑 耶～而且連 鮑魚 都超活潑跟我say hello XD，端上來時鮑魚還在瘋狂跳舞XD 最後再用海鮮和肉品蒸煮後留下來的精華煮粥，整體美味又超有飽足感。

▼海鮮食材和肉品沒有加入任何調味，只用高溫蒸氣烹煮，除了可以吃到海鮮最原始的香甜之外，店家還有準備多種特色調醬：北海道昆布果醋醬、秘製胡麻醬可以搭配海鮮及肉品增添層次。另外還有蔥花及薑末、胡椒跟玫瑰鹽可以搭配

奉湯

▼剛入座服務人員立刻倒上奉湯，沒想到竟然意外的超級好喝！以老母雞、金華火腿慢火熬煮，湯頭溫潤香醇、香濃但不油膩。另外還加了紅枸杞增添香氣及甜味， 重點是還能無限續耶 ！光是奉湯我就喝了好幾杯XD

燃手小菜

▼開胃菜有海帶絲、和芥末杏鮑菇，兩款都屬於清涼開胃的小菜，吃起來相當解膩

季節貝類

▼食材都是逐一分開蒸煮的，優點就是因為 每種海鮮的完美熟度蒸煮時間都是不同的 ，而且有專人在旁邊精準拿捏時間，確保我們吃到都是海鮮食材最完美的狀態。看似簡單的料理方式，精確拿捏烹煮時間才是最不簡單的！

▼第一道的季節貝類是蛤蠣～每一顆都乖乖打開，而且超級水潤飽滿耶！吐沙吐得很乾淨～每一口都很多汁juicy，帶著大海自然的鹹香

藍鑽蝦

▼第二道是藍鑽蝦，數量給得很多隻耶！

▼肉質新鮮Q彈又緊實，殼也很好撥、且每隻蝦子撥開都還有蝦膏可以吸，真的太補XD！好好吃唷～

季節時蔬

▼使用 在地小農的季節時蔬 ，今天一次吃到七種當令食材，水果玉米很甜很好吃！口味清淡的人不需任何配料就可以直接享用新鮮蔬菜的原始清甜，平常吃多了大魚大肉，來到濤濤更能感受到最簡單純粹的蔬菜原味。沾點鹽巴或淋上胡麻醬一起吃也很不錯

梅花豬

▼除了海鮮之外，也有兩盤肉品可以選！多人聚餐直接點配好的套餐最簡單～海鮮、肉品通通有真的是海陸大餐，大飽口福耶！梅花豬柏成這樣一圈好像花圈XD

▼底下還有鋪一層高麗菜，豬肉片烹煮時的油滴入高麗菜中更多了香氣

▼這一道最畫龍點睛的絕對是這個店家自製的泰式醬汁，香氣十足帶點微辣有夠開胃不膩口～

澎湖小卷、台灣鮮活九孔鮑

▼來到濤濤海鮮蒸氣鍋，這裡的食材新鮮妳看得到！送上桌時九孔鮑甚至還會跳舞旋轉超活潑><而且每一顆都又大又厚實！

▼真的很想跟鮑魚說「謝謝你這麼好吃！」(抱著感恩的心把它通通吃光了！)口感厚實Ｑ彈帶點嚼感，淡淡鹹香的海味不需再加任何調味就好好吃。澎湖小卷也是新鮮美味

雪花牛

▼另一盤肉品我們選了雪花牛，底下搭配的菜是豆苗。

鮮活龍虎斑

▼沒想到下一道竟然是一整尾的「鮮活龍虎斑」！相信我，這一條真的超～好～吃！連我平常不怎麼愛吃魚的人都覺得很讚。搭配簡單少量的薑絲和蔥段，不用過多的調味就夠美味

▼新鮮厚實的肉質相當細緻軟嫩無腥味～最外層魚皮滿滿的膠質，感覺我吃完都變漂亮了(哈哈哈哈

波士頓龍蝦

▼海鮮最後的重頭戲來了一整隻波士頓龍蝦！而且很貼心都已經切好撥開了～

▼蒸好之後看起來也太可口了吧

▼肉質肥美飽滿的波士頓龍蝦，新鮮Q彈的蝦肉輕易就可以整塊從殼上取下，大口咬下真的太過癮了！而且蝦頭裡還有滿滿的新鮮龍蝦膏鹹香濃郁，今天我太幸福惹！！！

越光米上湯瑤柱粥

▼其實吃完海鮮我就覺得已經很飽了，最後最精彩的壓軸還有粥！剛剛蒸煮後所有海鮮和肉品食材的精華全部滴入大鍋粥中，加入蛋液和芹菜～

▼粥品滿滿的海味鮮甜、鹹度剛好適中有夠好吃，裡頭還吃得到瑤柱。光是打到這裡就好想再來一碗！搭配剛剛前一道的龍蝦肉簡直太享受啦～

季節甜品

▼最後的甜點以春一枝的小冰棒做結尾，沁涼酸香十分解膩。

啤酒蝦 / 加價購 $880 (原價$1,080)

▼這個是四人套餐外另外加點的喔！而且啤酒蝦是今夏的新品，有遇到的話點就對了！！竟然是使用 整罐金色三麥 的蜂蜜啤酒，真的是有在下重本耶

▼你們看這蝦子有多大！用我男友的手當比例尺，這蝦子竟然跟男人的手掌一樣長！每一尾都超巨大耶

▼將巨無霸大蝦子放入高溫滾燙的熱石中，倒入蜂蜜啤酒快速蓋上鍋蓋。讓酒精在鍋內中揮發留下蜂蜜香

▼用熱石悶蒸讓蝦子熟透，一打開蓋子的瞬間蜂蜜香香氣撲鼻。紅通通的蝦子看起來就讓人食指大動耶！蝦子剛剛好的熟度，Ｑ彈緊實中還保留了水潤感，吃起來真的有濃濃的蜂蜜香，真的很特別值得試試看

【濤濤海鮮蒸氣鍋好康優惠】

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FOOD、典華雅聚、濤濤海鮮蒸氣鍋)。

◼入會好禮：特鮮干貝兌換券

◼生日好禮： 當日壽星75折、當月壽星85折

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菜單

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【濤濤海鮮蒸氣鍋】資訊＆其他

臉書：濤濤-海鮮蒸氣鍋 ( https://www.facebook.com/denwell.taotao/ )

IG：@denwell.taotao

地址：新北市新莊區中央路469 號2樓 (新莊典華2樓)

交通：機捷新莊副都心站

電話：02-8522-6555

營業時間：午餐 11:30-15:00(最後點餐時間 13:45)、晚餐 17:30-21:30(最後點餐時間 20:30)

線上訂位：https://user239972.pse.is/5yvcnq

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