新北雙溪悠閒半日遊，週休假日就來雙溪老街吃美食、逛百年打鐵舖、買將近一甲子的布丁蛋糕，還可以到雙溪清水坑玩水消暑！

雙溪老街不同於新北其他知名老街，純樸慢活，有種寧靜的生活氛圍，適合放慢腳步探索小鎮美好！

雙溪老街散策，雙溪蔡冰、海山餅店、雙溪打鐵舖、林益和堂，新北雙溪悠閒半日遊!

好喜歡的小鎮氛圍，走訪了新北大小城鎮，雙溪我們還是第一次停留

這次是來雙溪 牡丹定福松溪園 露營才踏進雙溪這個小鎮，也才知道原來新北除了平溪老街、牡丹老街外，還有雙溪老街

ADD:新北市雙溪區泰昌街

來老街漫遊，建議大家可以搭乘火車，還能體驗悠閒的鐵道之旅，也不需要辛勞的開車、找車位

雙溪車站出來後就可以開始享受小鎮的慢活的步調

有別於其他車站前的熱鬧氛圍，假日午後的雙溪車站前沒有喧囂與吵鬧，人潮稀疏

沿著車站前走到底有家阿娥雞捲，看網路上評價很不錯，可惜我們來的時間已經休息了，不然應該買幾條回家享用

有別於我們印象中的老街，雙溪老街完全沒有商業氣息，寧靜到我嚴重懷疑我是不是走錯地點！？

老街不就是要熱熱鬧鬧的嗎？我原先以為的雙溪老街是有攤販跟店家的，結果幾乎沒有！

老街內最有人氣及熱鬧的就是【林益和堂】了，西式洋樓建築，成立於1874年，是從清朝時期就有的百年歷史中藥鋪

中藥鋪內陳列許多古物讓人回憶滿滿，一景一物都扣人心弦

中藥鋪目前經營者為第四代，很多人都會來此購買林益和堂的「祖傳八仙果」與「橄欖」，老闆也會熱心地請大家試吃，相當親切

位於中華路上的【雙溪打鐵舖】也已有百年歷史，門上掛著許多的鐮刀、鋤頭、豬扒等早期的農業器具，還可以見到老師傅在店裡敲敲打打的聲響

雖然我們目前用不到這些農業器具，但還是值得參觀

雙溪公有市場的【雙溪蔡冰】是造訪雙溪不容錯過的美食，大份量、實惠美味，也難怪大排長龍了

地點就在公有市場靠近雙溪三忠廟這側，當天我們也是將車子停放在三忠廟的免費停車位

雙溪蔡冰生意真的很好，無時無刻都在排隊

桌位就在市場騎樓下方，或是市場內也有公共桌位可以使用

除了賣刨冰、雪花冰、豆花外，也有各式飲料，菜單範圍很大，我只拍重點，飲料價格很實惠！

花生紅豆雪花冰＋脆圓

很多人推薦的花生冰一定要點，我點的是花生＋紅豆，另外還加了脆圓，份量十足

滿滿的料，誠意十足，花生有軟硬兩種，口感更有層次感，硬花生脆香，軟花生細綿，加上紅豆香氣，真的很不錯！

冰的基底是花生雪花冰，也可刨冰可選擇，就看個人喜好！

這樣一大碗若是沒有加脆圓是$75元，以現今物價而言算是挺划算的，但也由於店家人手不足加上生意好，所以等待時間會比較久喔

雙溪蔡冰的飲料也是大推，我們點了三杯飲料，大杯的珍珠奶茶、巧克力鮮奶及仙草蜜等，好喝價格也便宜！

離開雙溪前必買的【海山餅店】，招牌寒天布丁蛋糕讓小店人潮絡繹不絕！

店門口有各項糕餅的熱鬧表及營養標示

剛出爐熱騰騰的寒天布丁蛋糕，熱呼呼、香噴噴，超誘人

告知店家人員購買數量後會脫模、置於紙盤上，然後裝進塑膠袋內

除了寒天布丁蛋糕，架上也有米香等其他糕點可以選購

寒天布丁蛋糕很大一個，要比其他家的海綿蛋糕大上許多，價格一個是$130元

可別想說這麼大一個分著吃就足夠，告訴你真的會不夠，因為光一個人就可以吃掉大半顆了

沒有濃厚商業氣息的 雙溪老街 ，讓人好喜歡的古樸清幽氛圍，除了我上面介紹的，還有許多的美食及景點值得探索，有時間大家不訪也來走走逛逛！

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