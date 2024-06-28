一週只開五六日三天的中島鮮果飲品，地點就隱於溪湖糖廠冰店後方，是連在地人都不知道的鮮果飲料店。店面超級可愛，以純白色鐵皮屋被綠意樹木環繞，宛如來到世外桃源，更特別是竟然憑著自家種植30年以上網室專業木瓜現打新鮮果汁吸引無數饕客，每到周末人潮絡繹不絕，想朝聖的可別撲空了。

接獲溪湖人線報，聽說這家是去年六月開，靠著木瓜牛奶一砲而紅，喝過的人都豎起大拇指。其中最有特色是採用當地自家種植有機木瓜，光是這點就非常誘人。因此咱們這次來到彰化溪湖糖廠尋找它的蹤跡，停好車後往老樹屋方向前進，看見右側有一棟白色鐵皮屋就是這裡沒錯。

內用低消每人一份小食或飲料，六歲以下兒童免低消，小食加飲料現折20元。

溪湖老樹屋裡藏著中島鮮果飲、鳥月生吐司、童畫美術教室，這次任務就是來去喝木瓜牛奶～

眼前這棟純白色鐵皮屋可愛又夢幻，四周被綠色樹木包圍，整個氛圍超愜意，據說是美術老師一手從0到有的創意，像是店裡的主視覺、建築、海報都是自己畫圖、自己發包，為了就是將自己美術行業與父親有機木瓜結合，讓更多人來到溪湖糖廠，不是只有搭火車吃冰，也有真材實料又好喝的木瓜牛奶可以品嚐，因此讓溪湖在地小農發揚光大。

超喜歡這個畫面，宛如世外桃源般的小店，如此詩情畫意，原來仔細了解是一間鮮果飲料店。

除了外帶，戶外有幾張座席提供旅人們休息，可以先去搭乘小火車後，再來到中島鮮果飲品嚐小點和現打果汁。

這家是美術老師開的飲料店，由三位姐妹共同經營，妹妹是從事食品加工，對於糕點十分熱忱，則美術老師從學生時期就在飲料店打工，為了將家裡栽種有機木瓜推廣出去，不要讓父親辛苦種植木瓜失傳，決定攜手創造這家鮮果飲料店，更特別是店名以父親之名命名，就取名中島。

以現打果汁新鮮現切水果為招牌，光是品項就有6種可選!，若第一次來不知道喝什麼?強力推薦招牌木瓜牛奶和四種綜合果汁，另外不喝果汁可選擇南投現萃茶、茶飲與鮮奶、鮮果氣泡飲等飲品，肚子餓也有現做小食甜點，搭配飲料現折20元，整個價位落在50元~220元左右，以溪湖物價來說有一點高，不過好喝喜歡最重要～

使用的水果都是在地專業小農栽種，每天市場新鮮採買，堅持現打現做，不管是鮮度、品質、甜度都是精心挑選。

四種綜合果汁

台灣有水果美譽，當然要來點「四種綜合果汁」。中島水果都是每日去市場採買並且當日新鮮現切，依序加入芭樂、蘋果、鳳梨、香蕉四種水果完美結合，並以溪湖糖廠白糖代替，減少甜度負擔。接著插入吸管吸一口，天然水果香氣在口腔綻放，層次感豐富，又無添加化學物，就是純粹靠著水果原始風味，因此～Nana再喝這杯時一喝就停不下來，超耐喝的耶。

招牌木瓜牛奶

重頭戲就是招牌「招牌木瓜牛奶」，喝起來口感與坊間完全不同，口口香醇濃郁，喝完會想再來一杯。其中最特別是採用自家種植有機台農二號網室木瓜，搭配紐西蘭牛奶製作和溪湖糖廠白糖，過程沒有添加一滴水。啜飲一口清爽與濃郁交融的微妙感，每口都喝得到木瓜甜香，無論是甜度、香度、細膩度都令人再三回味，私心推薦必點！

紅玉紅茶

「中島鮮果飲品」除了現打果汁，也有南投現萃茶可選擇。其中有我喜歡喝得「紅玉紅茶」，入口茶香醇厚，帶有淡淡花香韻。雖然僅有500ml，比坊間手搖飲料店小了點，但茶葉卻是精心挑選在地小農生產，再加上自己喜歡喝，因此將這份美味與在地人分享。

女孩紫羅蘭玫瑰

消暑當然要有「女孩紫羅蘭玫瑰 」氣泡飲，嚴選玫瑰手工果醬搭配氣泡水，最後放上少許食用玫瑰花瓣點綴，整杯漸層感超唯美。飲用前先攪拌均勻，前段帶出玫瑰柔和香氣，氣泡細膩不嗆口，口感輕盈爽口，甜度也掌握恰恰好～

芒果加香草冰淇淋

大人、小孩都愛的夏天限定「芒果加香草冰淇淋」氣泡飲。基底採用新鮮芒果打成果醬，倒入沁爽細膩氣泡飲，以及上層放入一球小美香草冰淇淋、少許新鮮芒果果肉妝點，讓整杯飲料的層次更上一層樓，自帶芒果香甜，香草冰淇淋漸漸融化，奶油般溫潤口感加上微微甜香，再嚐一口細膩氣泡飲，不少人喜歡冰涼爽口，剛剛好的微甜，喝完暑氣全消。

愛文芒果蛋糕寶盒

夏日正值芒果盛產季節，「中島鮮果飲品」推出夏季限定「愛文芒果蛋糕寶盒」，以土雞蛋製成海綿蛋糕為基底，頂層擠滿當日現打鮮奶油，以及鋪上滿滿台灣愛文芒果與少量藍莓裝飾，整個用料不手軟。挖起一口咬下，芒果甜香不斷在口腔中盤旋，每一口都能吃到芒果果肉，加上綿密濕潤海綿蛋糕，還有甜度不高現打鮮奶油，有點像蛋捲冰淇淋濃郁口感，吃完心情瞬間淪陷，後悔只點一份(笑)~

瑪格麗特厚片

吃完甜的想來點份鹹食，我點了「瑪格麗特厚片」，選用溪湖在地手作麵包店的鮮奶山形厚片為基底，刷上特調義大利麵醬，接著放上紅蕃茄與九層塔，最後灑上滿滿的安佳乳酪絲下去烤，出爐時香氣四溢，看似簡單卻如此好吃，尤其是番茄綜合了起司奶香，羅勒葉香氣與紅醬畫龍點睛，吃完更不顯得膩口，天啊～這個我喜歡。

整體心得：雖然看上去價格比坊間飲料店高出許多，不過店家選用原物料、成本相對高許多，像是有機台農二號網室木瓜、溪湖糖廠白糖代替甜度、當日市場採買水果現切、南投現萃茶葉，每個小細節用吃得就能感受得到，若您跟我一樣喜歡喝果汁或是吃甜食，這家絕對要收藏。

中島鮮果飲品

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷17號(溪湖糖廠老樹糖屋園區內)

營業時間：10:30~18:00(只營業五六日、以及連續假日)

電話：0906-098 189

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