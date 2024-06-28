知道在宜蘭南澳進入花蓮必經處有所謂的「傳道冰」很久了，真正留上心，卻是在Youtuber融融徒步環島的影片中，觀賞他從花蓮翻山越嶺走到了南澳【建華冰店】，於9月盛暑天吃到傳道冰時的感動。要我徒步環島，那是想都不用想，依賴旅行社花蓮行程中能安排上這個點，是較為可行的幸運了。

↓建華冰店位於宜蘭縣南澳鄉蘇花路上，黃底藍字的招牌頗為醒目。三間店面打通，客多時，兩邊都可提供內用，甚至騎樓也有座位。Google評論上高達6100多則留言，分數4.1/5，人氣超旺。

↓已經有70年歷史的老店面，平實無華。右後方，就是製造古早味清冰的機器。

↓菜單，冰品種類好多，但我相信，難得來一趟的遊客，應該都是點招牌的傳道冰吧？「+蛋」加的是生蛋黃，不敢生吃的人就將蛋換成冰淇淋。

↓除了冰品，菜單最後還有爌肉……飯等三款簡餐。實際上，我們就是要在建華冰店解決午餐，導遊在這邊發便當，是排骨+爌肉，配菜還挺豐富。(含在團費裡)

↓一定要的，自費點一份傳道冰($65)。本該選生蛋黃，為避免旅途中麻煩，還是換冰淇淋吧！鮮豔的桃紅色冰淇淋，淋著煉乳。看顏色，還以為像澎湖的仙人掌冰，結果原來是火龍果，倒吃不太出來，非常甜。

↓冰裡滿滿的配料：紅豆、花豆、綠豆、花生碎，口感十足。為什麼叫「傳道冰」呢？相傳1970年代外國傳教士傳道至南澳，走進建華冰店，因語言不通，乾脆什麼好料都要，還打上顆蛋補充營養，當作一餐算了，久而久之，「傳道冰」之名不脛而走，成為特色。

↓基底是綿密的清冰，竟有香蕉水的味道，非常古早味，現今不太吃得到了。

還滿大碗，還好跟朋友分食。

↓店外掛滿了登山隊、車隊、環島……到此一遊的彩條，可見人流薈萃。傳道冰撫慰了旅者的辛勞，特別是炎熱的夏季。在這宜蘭與花蓮的交界處，更代表了某種旅行上的中繼站意義。

好啦！用過餐，嘗過名聞遐邇的傳道冰，繼續上路，往花蓮前進。本來以為會到25分鐘車程外的【台泥DAKA園區】上廁所，沒想到直接往花蓮新城太魯閣車站而去。

↓是吧！天氣預報明明說今天花蓮是晴天。

↓結果快到時，又轉陰了。

↓新城太魯閣車站。

來過數不清回，景物依舊。

↓每次來，都看見那個【佳興冰菓店】的招牌，卻從不見亮燈營業。今天好奇趴在玻璃門上一窺，裡頭空空如也，所以這塊招牌從來都是裝飾品囉？

↓短暫停留，接著奔往花蓮雲山水，夜宿花蓮市。還有好多好多花蓮遊記，來不及寫啊！

【建華冰店】

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段419號

電話：(03) 9981150.

營業時間：AM9:00-PM9:00.

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《花蓮市/藍色星期一的中山路踩街：周家蒸餃、京湘排骨麵。公正包子搬家了！》

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