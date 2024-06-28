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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #60分鐘亡命直播

劇情：一名網紅（朴柱炫 飾）遭不明人士綁架後，被關在一輛疾駛中的車子後車廂，她必須在一小時的直播中賺到6億5千萬韓元，才能逃出這台車的後車廂！

看似簡單的故事劇情，全片圍繞在網紅被關在後車廂，因購金而必須限時直播，在直播中抖內的原因、鄉民的冷眼旁觀，以及緊張刺激的飛車追逐，都讓電影更加精彩，最後水中救援迎來真相的反轉，真的讓人意想不到又大呼過癮！

電影是用現今的網紅話題，從默默無名的影音自媒體創作者到成為人氣網紅，態度及心境的轉變，最終自食惡果，女主角的表現也很讓人印像深刻，這部電影算是很不錯的動作驚悚電影，也在娛樂之中帶有警世的意味！不忘初衷很難，但很重要！

網紅的 #60分鐘亡命直播，6月28日（五）全台求救直播中！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #60分鐘亡命直播

祝福好人一生平安

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