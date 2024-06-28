再次重回桃園旅遊啦~❤️ 上次買的香菜花生糖真的很好吃，讓我又忍不住再買一次，但這次要推薦給你們是另外一款，我在龍情新品上看到的，買了之後吃下去讓我超驚豔的花生厚奶脆果，包裝設計超可愛的~每次來桃園都會去龍情買伴手禮給親朋好友們，大家也都超喜歡的喔!! ٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶



話不多說直接來介紹這款花生厚奶脆果!一個一袋的包裝很方便，吃起來也不怕其他的會軟掉，而且一撕就開，也不用怕沾得滿手都是，有來桃園玩的朋友也很推薦你們，買幾盒拿來當伴手禮送人，包裝可愛簡約，送禮給別人也不會覺得是隨隨便便送的，重點是Σ(*ﾟдﾟﾉ)ﾉ它吃起來真的很好吃，外面包裹著醇厚的牛奶味，配上內部酥脆的花生，還能吃到淡淡的麥芽香，甜而不膩還不黏牙，不管是家中大大小小都很適合吃。



超可愛的雲朵系甜點，每個用料都超實在，產品都是採用天然食材製造的，內餡加入香脆的爆糙米與花生粒，層次豐富每口都吃的到嘎蹦脆的口感，好口碑的品牌做出來的產品就是不一樣，買回去和男友一起吃，隔沒兩天就吃完一盒了，感覺這個速度吃下去馬上就又要沒了，剛好看到他的有效保存期限為8個月，所以我又在官網上訂購了十盒買回家囤著｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡



這款花生厚奶脆果總共8入，包裝小巧可愛攜帶方便，不管是爬山時補充熱量，還是出遊隨身攜帶都很方便，原價$190的花生厚奶脆果現在更是有限時優惠的活動，買兩盒直接變成$300，超俗的價格讓我二話不說直接放到購物籃裡面，小包裝的設計讓出遊時攜帶也很方便，可以隨時想補充熱量或是嘴殘的時候就能吃上，連我去爬山的時候也都會放幾包在包包內喔!(つ´ω`)つ



以上就是推薦給大家的桃園伴手禮，其實還有很多其他品項，像是另外兩種腰果\南瓜子口味的也很好吃，現在龍情在推特價優惠的活動，特定產品都能買到超優惠的價格，如果有來桃園講到必買的伴手禮非龍情莫屬，我也買了好多盒當作伴手禮要送給親朋好友們，推薦給你們一定要來買超好吃的花生厚脆果~



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