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【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名 中秋禮盒 伴手禮 送禮推薦 過年禮盒

2024-06-28 13:46:00 shouyadog 人氣：110
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shouyadog

發表篇數：785篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

實心蛋捲
place台中市南屯區永春東路1348號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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實心蛋捲

客服專線：04-23822178

門市據點：門市資訊

官方網站：實心蛋捲-台中十大伴手禮-金口碑獎

官方臉書：實心蛋捲-真心實意的好滋味

官方IG：trueroll_tw

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

愛吃蛋捲的朋友，肯定都知道在台中這家超有名的實心蛋捲

他不只在一年內榮獲了「台中十大伴手禮」、「台灣百大糕餅」、「亞太十大伴手禮」三大獎項，

還擁有兩項專利的包裝創新設計，輕鬆解決了傳統圓蛋捲在運送過程中的破損機率喔，

而且他們家的包裝採用100%環保可回收、循環利用的材質，這麼棒的店家怎麼能不趕快支持支持呢 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

更何況他們現在還推出了和小小兵聯名的期間限定系列，喜歡小小兵的朋友趕快搶起來~

不管是中秋禮盒還是過年禮盒，都是很棒的送禮推薦。

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

這次入手了小小兵聯名輕奢禮盒、小小兵聯名雙蛋捲禮盒和小小兵聯名提盒 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

小小兵聯名輕奢禮盒裡面有實心蛋捲和綜合曲奇，超可愛的圓型鐵盒，小小兵的粉絲肯定要收藏的 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

實心蛋捲有香濃花生和焦糖海鹽香蕉兩種口味 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

餡料滿滿的，光看就覺得好過癮，香濃花生可以咬到滿滿的花生香，縈繞於鼻息間的回味無窮，

焦糖海鹽香蕉是我的菜，喜歡香蕉那種軟糯的香甜充斥在口腔裡的甜蜜，讓人吃不膩~

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

綜合曲奇一次可以品嘗到原味和巧克力 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

入口就酥化在口中的細膩，原味可以品嘗到濃郁的奶香氣味，巧克力則是恰到好處的可可香氣，

不會過於甜膩也不是大人口味的苦甜，深得我心 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

紅色的小小兵聯名雙蛋捲禮盒裡面實心蛋捲和粹蛋捲 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

第一次看到這樣的蛋捲包裝，真的很特別 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

打開裡面有兩層，很有趣，裡面的蛋捲真的都很完整，一點也沒有破損，好厲害~

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

歐式肉桂蘋果粹蛋捲，一打開就香氣十足，小巧的蛋捲尺寸，吃起來很優雅~

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

實心蛋捲搭配的是經典肉鬆和濃醇芝麻，餡料真的塞好滿呀 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

喜歡肉鬆的朋友千萬別錯過這個口味，滿滿的肉鬆吃起來真的很有滿足感，

芝麻內餡超級濃郁，但是一點也不會死甜，很適合小口小口品嘗，是款好茶點。

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

小小兵聯名提盒裡面是原味的粹蛋捲，可以品嘗到最原始的蛋香，體會千層的酥脆在口中散開的美好~

 

【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

下午茶像這樣來一盤，滿足自己想吃甜點的嘴饞，

跟我一樣喜歡吃蛋捲的朋友，很推薦可以到實心蛋捲帶一些回家喔，

不管是中秋禮盒還是過年禮盒，都是很棒的送禮推薦呢 【餅乾零食】實心蛋捲X小小兵 Minions 期間限定聯名

 

文章標籤
實心蛋捲 餅乾零食 下午茶 伴手禮 小小兵聯名 團購甜點 送禮推薦 中秋禮盒 過年禮盒
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