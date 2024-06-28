實心蛋捲

客服專線：04-23822178

門市據點： 門市資訊

官方網站： 實心蛋捲-台中十大伴手禮-金口碑獎

官方臉書： 實心蛋捲-真心實意的好滋味

官方IG： trueroll_tw

愛吃蛋捲的朋友，肯定都知道在台中這家超有名的 實心蛋捲 ，

他不只在一年內榮獲了「台中十大伴手禮」、「台灣百大糕餅」、「亞太十大伴手禮」三大獎項，

還擁有兩項專利的包裝創新設計，輕鬆解決了傳統圓蛋捲在運送過程中的破損機率喔，

而且他們家的包裝採用100%環保可回收、循環利用的材質，這麼棒的店家怎麼能不趕快支持支持呢

更何況他們現在還推出了和小小兵聯名的期間限定系列，喜歡小小兵的朋友趕快搶起來~

不管是中秋禮盒還是過年禮盒，都是很棒的送禮推薦。

這次入手了小小兵聯名輕奢禮盒、小小兵聯名雙蛋捲禮盒和小小兵聯名提盒

小小兵聯名輕奢禮盒裡面有實心蛋捲和綜合曲奇，超可愛的圓型鐵盒，小小兵的粉絲肯定要收藏的

實心蛋捲有香濃花生和焦糖海鹽香蕉兩種口味

餡料滿滿的，光看就覺得好過癮，香濃花生可以咬到滿滿的花生香，縈繞於鼻息間的回味無窮，

焦糖海鹽香蕉是我的菜，喜歡香蕉那種軟糯的香甜充斥在口腔裡的甜蜜，讓人吃不膩~

綜合曲奇一次可以品嘗到原味和巧克力

入口就酥化在口中的細膩，原味可以品嘗到濃郁的奶香氣味，巧克力則是恰到好處的可可香氣，

不會過於甜膩也不是大人口味的苦甜，深得我心

紅色的小小兵聯名雙蛋捲禮盒裡面實心蛋捲和粹蛋捲

第一次看到這樣的蛋捲包裝，真的很特別

打開裡面有兩層，很有趣，裡面的蛋捲真的都很完整，一點也沒有破損，好厲害~

歐式肉桂蘋果粹蛋捲，一打開就香氣十足，小巧的蛋捲尺寸，吃起來很優雅~

實心蛋捲搭配的是經典肉鬆和濃醇芝麻，餡料真的塞好滿呀

喜歡肉鬆的朋友千萬別錯過這個口味，滿滿的肉鬆吃起來真的很有滿足感，

芝麻內餡超級濃郁，但是一點也不會死甜，很適合小口小口品嘗，是款好茶點。

小小兵聯名提盒裡面是原味的粹蛋捲，可以品嘗到最原始的蛋香，體會千層的酥脆在口中散開的美好~

下午茶像這樣來一盤，滿足自己想吃甜點的嘴饞，

跟我一樣喜歡吃蛋捲的朋友，很推薦可以到 實心蛋捲 帶一些回家喔，

不管是中秋禮盒還是過年禮盒，都是很棒的送禮推薦呢