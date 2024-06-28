湖口美食｜老街裡的真材實料好味道「卡拉義式餐館」有冷氣的溫馨內用空間大加分！新竹美食推薦｜湖口老街美食

湖口美食推薦～ 放假出遊趣，遊歷 新竹景點 當然不能錯過 湖口老街 啦！近年來在地方居民和政府社區規劃下打造出結合了排樓建築、石板大街和客家文化交織融合的老街景緻，其中環境溫馨舒適的 卡拉義式餐館 就是個能坐下來好好歇歇腿的絕佳用餐地點，價格親民、用料實在，重點是在炎熱的夏天能有冷氣坐下來好好用餐真的大加分呀～

新竹湖口老街

湖口三元宮

造訪 湖口老街 跟著導航抵達停車場後 (開放式空間免費停放車輛) 走進商圈第一站就是供奉著三官大帝的 湖口三元宮 (亦供奉觀音菩薩、媽祖、註生娘娘、文昌帝君、武財神及土地公等眾神)，其創建於日治明治43年(西元1910年)，並於民國90年 (西元2001年) 被新竹縣政府列為縣定古蹟，不少經過的遊客都會停下腳步在宮外合掌參拜，時間充裕的話，還能進殿細細欣賞百年前的建築技法與特色。

湖口老街

全長僅有短短約300公尺的 湖口老街 有著各式特色店家及美食，復古又迷人的紅磚建築更是大大吸引著我的目光，其不僅保存了完整巴洛克式建築風貌，上頭別緻的雕刻及招牌等物也都別具特色。

湖口商圈導覽地圖

卡拉義式餐館｜店家環境

來回逛了一下 湖口老街 會發現小吃攤位及麵食店家特別容易聚集人潮，但炎熱的6月天才剛走沒幾分鐘就汗流浹背的我們這一刻真的好想找間有冷氣的店坐下來歇歇腿，經過 卡拉義式餐館 時發現門口所標示的餐點價格平易近人，內用環境佈置得舒適溫馨，就選定它做為這天的用餐地點啦～

內用空間溫馨舒適

卡拉義式餐館 內用空間有雙人桌、四人桌及六人桌等用餐席位，自行畫好點單後再到門外櫃檯點餐結帳，餐具、飲水及兒童餐具等也都備於一旁方便用餐顧客自取。牆上的用餐公約標示著「可攜帶外食入店，外食垃圾請隨手帶走」，以老街生態來說算是非常友善的店家。

卡拉義式餐館｜菜單

(圖片來源：卡拉義式餐館粉專)

卡拉義式餐館 販售品項包含義大利麵、燉飯、燴飯及飲品，主餐價格介於 $109～$229 之間，可依喜好加價升級套餐享有濃湯或飲品。

卡拉義式餐館｜餐點介紹

白醬海鮮義大利麵 $199

鏘鏘鏘鏘～ 一上桌就能聞到陣陣濃郁香氣的 白醬海鮮義大利麵，裡頭有著鮮蝦、蛤蠣、小卷、青花椰菜和小番茄等繽紛食材，調味的部分也拿捏的恰到好處，是大小朋友都會喜歡的一道料理。

蒜香蛤蠣義大利麵 $189

清炒的 蒜香蛤蠣義大利麵 則是有著截然不同的迷人香氣，偏好更大人風味一些的就能選擇這道，好吃！

套餐湯品：蛤蠣巧達濃湯

點主餐加價$59就能享有玉米濃湯及$35飲品 (能補差額更換為其它品項)，加了蛤蠣的巧達濃湯更多了分清甜。

套餐湯品：番茄蔬菜濃湯

清爽的 番茄蔬菜濃湯 則是很對我的味蕾，湖口老街 上能坐下來好好用餐、歇歇腿的溫馨店家 卡拉義式餐館 分享給大家囉！

卡拉義式餐館｜店家資訊

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街199號

電話：0960-707-897

營業時間：週六及週日11:00-19:00