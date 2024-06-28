最近我發現了一家非常特別的餐廳——潮鑫鮮無刺虱目魚。

這家餐廳由一群型男主廚掌勺，沒有女生店員。

老闆還開玩笑說，如果想來打工，需要變性呢！

除了這些有趣的元素，這裡的食物更是讓人回味無窮。

餐點介紹

我品嚐了幾道招牌菜，真是每一道都讓我驚喜連連：

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社會責任

除了美食，潮鑫鮮無刺虱目魚還非常關心社會，想要捐贈愛心便當的話，也可盡一份心力。

他們每週二16:30~17:30發放愛心便當，為了避免冒名領取，需要持低收入證明或殘障手冊才能領取。這樣的舉措，不僅溫暖了社區，更展示了店家的社會責任感。

結論

潮鑫鮮無刺虱目魚不僅提供美味的料理，還以其獨特的風格和社會責任感，成為了我心目中的美食天堂。

希望大家有機會也去品嚐一下，相信你也會愛上這裡的美味佳餚。

感謝你看我的分享到最後，

歡迎你參觀只是一杯溫可可的ＬＩＮＥ貼圖喔！！

是以對話框～幹話暗黑好笑組成的

＂店家資訊＂：潮鑫鮮無刺虱目魚

＂官網＂：https://apn-internet.my.canva.site/home

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560290943550

＂電話＂：02-2978 7977

＂營業時間＂：每天11:00-14:00 , 17:00-20:40

＂地址＂：241新北市三重區中正南路77號

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/4BNW1fj8Ykuo5wWD9

菜寮站3號出口400M，步行約5分鐘