朋友上個月生了可愛的女兒，送了這家 聖保羅烘焙花園 的 彌月禮盒 ，是兩條十分有份量的彌月蛋糕欸！直接吃好吃滿、甜蜜滿滿、祝福滿滿啊！





外盒是品牌吉祥物帶領樂隊朋友們歡喜慶祝著新生命誕生，非常活潑可愛。





兩入裝的彌月長條蛋糕，上方是香草核桃條，下方用烘焙紙包著的是特濃布丁卷。



▼香草核桃條







蛋糕表面灑滿了金黃千層碎片與一些自製蜜核桃做妝點，白巧克力兔兔放置其上，然後一層鮮奶油、一層海綿蛋糕、一層鮮奶油加核桃、一層海綿蛋糕，總共堆疊了四層。





整整齊齊的堆疊感，不說多漂亮，但看起來就很舒服。





海綿蛋糕體濕潤綿軟，中間藏了好多整顆的自製蜜核桃，層層奶油堆疊，雖略微厚重，在海綿蛋糕與核桃脆香的分擔下，使得整體吃起來甜卻不會膩口。

而且我在吃這條蛋糕之前，其實已經在火鍋店吃很飽了，可是這核桃蛋糕依然不會讓我有厭煩甜膩的感覺，很順利就能吃完一大塊喔！



▼特濃布丁捲











這一款的奶油比較輕盈一些，中間的布丁口感滑嫩有點像奶凍、布丁味道的奶凍，而外層蛋糕捲則是比上一款要紮實一些些，整體吃起來是帶有牛奶布丁味道的經典口味蛋糕。





誰還不是個小寶寶了，貓寶寶也是寶寶啊！



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聖保羅烘焙花園（高雄明華店）

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地址：高雄市左營區明華一路221號

營業時間：周一～週六09：30～22：00

電話：07-5575288



拍攝日期：2024.06.21

拍攝工具：Canon EOS700D

拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM