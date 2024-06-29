肉夯夯韓式燒肉，台中東區高樓景觀餐廳。台中新開的韓式烤肉吃到飽品牌-肉夯夯韓式燒肉，就在台中火車站後方的大魯閣新時代11樓、鬥牛士二鍋的隔壁。韓式烤肉吃到飽基本肉品就有13種，也可以加價升級3種肉品、4種海鮮，還附有一韓式湯鍋，自助吧區有蔬菜、火鍋料、韓式拌飯、韓式小菜、多款熟食炸物、飲品，還有泰式雪花冰。

肉夯夯韓式燒肉

肉夯夯韓式燒肉 位置與停車

肉夯夯韓式燒肉就在台中火車站後方的大魯閣新時代11樓，靠近大智路的電梯旁。地下停車場收費也相當親民，有加入會員曼麗卡免消費平日可抵2小時、假日1小時，而超過時間的部分汽車平日40元/時、假日50元/時、機車皆為10元/時。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

台中景點|超優惠好玩行程推薦

➤

➤

➤

➤➤

➤

台中泡湯|泡湯住宿推薦

➤

➤

➤

➤

➤

用餐環境

肉夯夯韓式燒肉座位相當多元，多為4人方桌，後方有圓桌、6人以上長桌，但自助吧區主要在前面位置，如果不想夾菜要走太遠的人，前面有位置就坐前方會較輕鬆。

後方景觀區的位置相當漂亮，但是中午時段太陽很大，怕熱的人千萬不要在白天時段選這區，晚上的時候則是非常適合情侶約會~

坐在窗邊可以看到台中火車站、台中秀泰、LaLaport、星泉湖

傍晚時段，選窗邊的位置真的很棒，坐著就能看到星泉湖的美景，還有遠方的層層山景~

晚餐時段人潮非常多，而且有很多家庭客，所以6~7點人都會特別多，晚餐與假日千萬要訂位，不然就盡量錯開巔峰時段，不用人擠人也能夠有更舒適的用餐享受。

肉夯夯韓式燒肉菜單與價格

平日午餐 – $429/位

晚餐或假日 – $489/位

依照身高收費，140公分以上為上述價格

120-140公分 – $250/位

100-120公分 – $170/位

100公分以下 – 免費

用餐時間為100分鐘、內用10%清潔費另計、珍惜食材，避免浪費，浪費100g酌收100元，店內客滿時，用餐以訂位時間為主

基本就有提供13種肉品吃到飽，並且附一鍋韓式湯鍋、自助吧區吃到飽，也可以加價升級3種肉品、4種海鮮，酒水另外單點。【未成年不可飲酒、喝酒不開車】

肉夯夯韓式燒肉 自助吧區

自助吧區擺在最前方位置，有多款蔬菜、菇類、豆腐、鳥蛋、韓式魚板、韓式冬粉等，適合搭配鍋物

有多款韓式小菜、生菜沙拉，搭配烤五花肉更解膩

生菜類的也很適合用來包燒肉一起吃

醬料區也擺在冰櫃中保鮮，妮妮布魯非常推薦韓式海味醬、蔥鹽醬、燒肉醬

肉夯夯韓式燒肉 熟食區

有韓式冬粉、炸雞塊、雙色地瓜球、薯條、韓式炸雞翅、韓式煎餅，口味都不錯~

還有辣炒年糕，以及妮妮本身很喜歡的韓式魚板湯，非常推薦把這個魚板再放到馬鈴薯排骨湯裡面煮過，鹹香湯汁讓韓式魚板更好吃!

熟食區的餐點都還不錯吃，尤其大推薦韓式炸雞，酸甜微辣很涮嘴，但真心提醒你不要一開始就夾太多，以免一下子就飽了~

飲料區有可口可樂系列、無糖綠茶、新加坡品牌的果茶、咖啡機

很特別的是這個泰式奶茶雪花冰，操作需要點技巧，雪花冰會從外側飄落，快達到你要的容量之前就要準備按停止，然後一旁有煉乳、草莓醬、椰果….等多種配料可以隨自己喜愛添加，相當有趣。

韓式拌飯

好吃的韓式拌飯也可以自己做，有小黃瓜、泡菜、海苔絲、木耳絲、水煮蛋、豆芽菜讓你搭配，想吃什麼夾什麼，最後淋上橘紅色拌飯醬、香油、撒上芝麻粒，攪拌均勻都很好吃，偷偷跟你說，也可以放一些韓式小菜進去，或是烤好的香噴噴五花肉，媽呀!好吃又有趣~

每桌都有一烤台、一火鍋，餐具都是金屬類的，算是高成本提供呢~消費者使用上也相對安心，不用擔心塑化劑，但是要注意不要太靠近火爐，以免受熱燙手。

妮妮非常中意這個韓式烤盤，中間可以大火烤肉，邊緣有縫隙處則用來烤蔬菜或是薄切的肉片，而且不沾鍋相當好處理，也不用怕傳統烤網卡炭。烤盤弄髒時可以請店員提供沾濕的厚紙巾擦拭烤盤表面，就能乾淨如新~好用程度讓我都想問老闆這烤盤賣不賣啊! 真的好好烤啊!

馬鈴薯排骨湯

韓式湯鍋有3款口味可以選，妮妮布魯選的是韓劇中吃燒肉很常出現的馬鈴薯排骨湯

裡面有燉到鬆綿軟口的馬鈴薯、好吃的燉排骨，橘紅色湯頭鹹香中帶點微辣，但很適合搭配其他食材煮火鍋，也很推薦你升級海鮮放到湯鍋中煮，蝦子、貝肉都鮮美好吃~

+98元升級多4種海鮮：白蝦、文蛤、帆立貝、阿根廷魷魚，如果肉品跟海鮮都升級的話，只要188元，很適合食量大、又喜歡食材多元的人

肉夯夯韓式燒肉 肉品

肉夯夯的肉品不是放在自助吧區自己夾，而是用手機掃描QRcode點餐，這樣更可以保持肉品鮮度與完整性。

原味豬五花

原味豬五花真的超耐吃的！極度建議烤到表面金黃赤香、冒著油泡，沾什麼醬汁都好好吃～

兩面烤好之後我們才會分剪成小塊狀，再把剪開的兩面繼續烤到恰恰，真的非常涮嘴，讓人一口接一口吃呢！

光是原味豬五花多烤幾塊就回本啦！

原味梅花豬

原味梅花豬的油脂比豬五花少了許多，但我們也是要有耐心把它烤到恰恰恰，這樣外酥裡嫩超好吃～

不喜歡太油的人，就多選原味豬梅花，但不可諱言的是雖然豬五花很油，但烤起來真香呀～油脂肥嫩焦香更添口感與香氣啊！

加價升級的雪花牛、嫩肩牛、雪花豬

嫩肩牛

妮妮布魯都滿喜歡嫩肩牛的口感與鮮度，油脂不多，切成薄片剛剛好～

這種薄切牛肉就不適合烤到恰恰，要帶點微嫩水份才好，以免過熟影響口感

特別推薦搭配韓式海味醬，肉香醬濃好美味～再搭配酸香泡菜與包肉生菜，可以多吃好幾盤！

雪花牛

油脂相對多一些，不只烤肉嫩，也很適合用來涮湯鍋

雪花豬

這天吃到的雪花豬品質挺優的ㄟ～帶點厚度與適度油花，口感很剛好～

帶點厚度的豬肉類，我們都喜歡烤成這樣金黃感～油油亮亮閃閃動人！

蒜味豬五花

特別提醒大家，有醃製過、有事先沾醬的肉品可以偏後段時間烤，因為有醬汁較容易弄髒烤盤，烤的時候也不能太過大火喔！

蒜味不算太過濃重，但是有著鹹香感，而有醬料的豬五花因為不適合大火烤久，醬汁容易焦，所以厚度會較為薄一些，相對油脂也減少了

梅汁風味雞腿排

整隻大雞腿去骨醃製，而且這梅汁風味頗為特殊，酸香清爽挺開胃的

雞皮烤到金黃油亮，不用再額外沾醬就好好吃喔～

韓劇中動不動就會來個烤肉配燒酒的畫面，實在太誘惑人了～來到肉夯夯燒肉也別錯過這樣的美妙搭法，再加上美景，真的是很棒的享受。

【未成年不可飲酒、喝酒不開車】

cass和真露在超市就很容易買到，應該很多人都喝過，在肉夯夯這裡價格也滿平易近人的~但星光清河氣泡清酒在超市比較少有，酒精濃度大約7%，對於平常有在喝的布魯來說，就大概是水果雞尾酒的感覺，微甜很順口，適合女孩子、不喜歡酒精感的人~ 【未成年不可飲酒、喝酒不開車】

整體感想：

肉夯夯韓式燒肉是鬥牛士集團的新品牌韓式烤肉吃到飽，價格相當平易近人，平日午餐$429、晚餐與假日$489，現在隨便吃個早午餐就要350元左右，可說是相當便宜的吃到飽，但肉質新鮮、原味豬五花極厚，而且熟食區、自助吧區餐點也都很不錯，再加上有著高樓層窗景的優勢，整體用餐很舒服，不管是情侶約會、家庭用餐、團體聚會都相當適合～大家都能吃得很盡興！而且停車方便又不貴，吃完還可以順便逛逛商場，真的滿推薦的喲！

肉夯夯韓式燒肉 店家資訊

肉夯夯韓式燒肉FB粉絲頁

地址：台中市東區復興路四段186號11樓（大魯閣新時代購物中心）

電話：04-22221686

營業時間：午餐11:00~16:00、晚餐16:00~22:00

周邊美食推薦

➤鬥牛士二鍋 吃到飽

➤小伍手路鍋

➤台中後火車站 懶人包

➤珍東山鴨頭

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

交通資訊

延伸閱讀