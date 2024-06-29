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『一号基地 慶城店』簡介及環境介紹

之前跟同事在慶城街1號吃飯經過『一号基地 慶城店』門口,還覺得這店名感覺是甚麼航空服務業?

被他們門口這酒牆給吸引住了,原來是一家蠻特別的餐酒館,覺得很不一樣！

竟然連商業午餐都有就跟同事說,太棒了我們又有一個新的秘密基地了!!

進到內部才發現,哇!這環境我喜歡,很有現代跟時尚的氛圍,很舒適的環境,一進門我先看到這個吧檯!生活壓力這麼大下班來這裡應該是個好選擇。一個人小酌休閒還不用擠捷運趕下班

再往裡面走發現一區半開放式現代與日式風融合的用餐區,(這區我覺得應該可以容納8~9人),



轉頭發現也有兩人區可以和閨蜜談心耶!

服務人員看我很喜歡這裡也拍不停,還特別跟我介紹,一號基地慶城店還有一個六人的包廂是完全獨立的,而且裡面還有投影設備耶!

我覺得這裡很適合企劃發想,大家一起放鬆或與朋友家庭聚會喔!

『一号基地 慶城店』菜單

『一号基地 慶城店』附近上班族非常多,所以中午還特別推出了商業午餐!

而且他們的菜單超級多選擇的~日式串燒、揚物、烤物還有師傅獨門料理的下酒菜等料理，

另外有多種酒款任你選擇暢飲，日式經典清酒、利口酒、冰涼暢快生啤酒(詳細以官網及現場菜單為主)

豺狼小幫手食記分享

最近大家是不是被熱到不知道該吃甚麼呢?

今天特別來開箱『一号基地 慶城店』近期新上市的夏季輕食~~

鹽烤銀杏$180 以前就知道銀杏又叫白果,是對身體很好的食物,帶殼的銀杏我還真沒看過,

(店家已幫你處理已開口還附上叉子輕輕一剝就開了)銀杏口感很軟糯,帶著這淡淡的鹹度，很適合下酒喔!

鮮蝦鮭魚卵山藥細麵$190 今天師傅是用酒杯盛裝很漂亮,超級特別,猛一看還以為是麵線,

師傅把山藥直接刨成的細麵,山藥麵有著黏稠的口感，麵條清爽滑順,裡面還有白蝦.鮭魚卵,搭配柴魚風味的醬汁,很清爽。這道菜很適合夏季享用

奉書鮭魚南蠻漬$240 鮭魚炸過再浸泡以醋為主的醃汁裡 ，鮭魚浸泡入味吃起來鮮嫩多汁。旁邊還搭配白蘿蔔，醬汁的鹹甜味和白蘿蔔的脆口有多層次的風味,尾韻還有豐富的香料風味，我很喜歡~

鹽酥小卷$300 這道我私心大推，很大一盤非常適合下酒喔~薄薄的麵衣包裹著小卷搭配檸檬一起吃，讓人一口接一口，完全停不下來

炸蝦天婦羅$300 麵衣超薄，可以突顯出食材的本來味道,酥脆的麵衣加上脆甜的蝦肉,再沾天婦羅醬汁超讚,裡面還搭配許多經典的炸南瓜.茄子.香菇.青龍椒。這道算很經典日式清爽的菜品,比較厲害的是他完全不油膩很清爽

另外點了兩款串燒干貝雞翅$180雞翅已經把骨頭去掉,雞翅包干貝帶著焦香吃的到干貝保水軟嫩，橙醋牛小排$130 肉質Q彈保水上面滿滿的洋蔥碎及蔥,肉搭著旁邊的番茄及高麗菜絲超好吃



整體用餐心得:

『一号基地 慶城店』的環境氛圍我們覺得不同於一般的居酒屋,比較具現代感,覺得年輕的朋友應該會很喜歡這個秘密基地,他的菜品也是比較精緻清爽的,

位在捷運南京復興站附近大多是上班族,有這樣的秘密基地可以在下班後跟朋友同事聚會,應該是一個非常好的選擇,是一個既能吃得好又能喝得盡興的地方。

『一号基地 慶城店』相關資訊

地址：台北市松山區慶城街1號2樓

電話: 02 2779-1256

營業時間:11:30~22:00

官網：https://zex.com.tw/baseone2013

臉書：https://www.facebook.com/baseone2013/

Instagram：https://www.instagram.com/ichigoukichi/

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