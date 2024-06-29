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捷運南京復興站『一号基地 慶城店』就在慶城街一號2樓夏季就是要清爽涼菜近期新上市夏日新菜品還有商業午餐供應選擇多

2024-06-29 08:25:00 豺狼做料理 人氣：108
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窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一号基地慶城店
phone02-27791256
place台北市松山區慶城街1號2樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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首圖

豺狼Youtube介紹

捷運南京復興站『一号基地 慶城店』就在慶城街一號2樓夏季就是

『一号基地 慶城店』目錄

#『一号基地 慶城店』簡介及環境介紹

#『一号基地 慶城店』菜單

#豺狼小幫手食記分享

#『一号基地 慶城店』相關資訊

#豺狼做料理訂閱

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『一号基地 慶城店』簡介及環境介紹

之前跟同事在慶城街1號吃飯經過『一号基地 慶城店』門口,還覺得這店名感覺是甚麼航空服務業?

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被他們門口這酒牆給吸引住了,原來是一家蠻特別的餐酒館,覺得很不一樣！
竟然連商業午餐都有就跟同事說,太棒了我們又有一個新的秘密基地了!!

捷運南京復興站『一号基地 慶城店』就在慶城街一號2樓夏季就是

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進到內部才發現,哇!這環境我喜歡,很有現代跟時尚的氛圍,很舒適的環境,一進門我先看到這個吧檯!生活壓力這麼大下班來這裡應該是個好選擇。一個人小酌休閒還不用擠捷運趕下班

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再往裡面走發現一區半開放式現代與日式風融合的用餐區,(這區我覺得應該可以容納8~9人),

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轉頭發現也有兩人區可以和閨蜜談心耶!

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服務人員看我很喜歡這裡也拍不停,還特別跟我介紹,一號基地慶城店還有一個六人的包廂是完全獨立的,而且裡面還有投影設備耶!
我覺得這裡很適合企劃發想,大家一起放鬆或與朋友家庭聚會喔!

『一号基地 慶城店』菜單

『一号基地 慶城店』附近上班族非常多,所以中午還特別推出了商業午餐!
而且他們的菜單超級多選擇的~日式串燒、揚物、烤物還有師傅獨門料理的下酒菜等料理，
另外有多種酒款任你選擇暢飲，日式經典清酒、利口酒、冰涼暢快生啤酒(詳細以官網及現場菜單為主)

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豺狼小幫手食記分享

最近大家是不是被熱到不知道該吃甚麼呢?
今天特別來開箱『一号基地 慶城店』近期新上市的夏季輕食~~

慶城_電視輪播

鹽烤銀杏$180 以前就知道銀杏又叫白果,是對身體很好的食物,帶殼的銀杏我還真沒看過,
(店家已幫你處理已開口還附上叉子輕輕一剝就開了)銀杏口感很軟糯,帶著這淡淡的鹹度，很適合下酒喔!

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鮮蝦鮭魚卵山藥細麵$190 今天師傅是用酒杯盛裝很漂亮,超級特別,猛一看還以為是麵線,
師傅把山藥直接刨成的細麵,山藥麵有著黏稠的口感，麵條清爽滑順,裡面還有白蝦.鮭魚卵,搭配柴魚風味的醬汁,很清爽。這道菜很適合夏季享用

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奉書鮭魚南蠻漬$240 鮭魚炸過再浸泡以醋為主的醃汁裡 ，鮭魚浸泡入味吃起來鮮嫩多汁。旁邊還搭配白蘿蔔，醬汁的鹹甜味和白蘿蔔的脆口有多層次的風味,尾韻還有豐富的香料風味，我很喜歡~

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鹽酥小卷$300  這道我私心大推，很大一盤非常適合下酒喔~薄薄的麵衣包裹著小卷搭配檸檬一起吃，讓人一口接一口，完全停不下來

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炸蝦天婦羅$300 麵衣超薄，可以突顯出食材的本來味道,酥脆的麵衣加上脆甜的蝦肉,再沾天婦羅醬汁超讚,裡面還搭配許多經典的炸南瓜.茄子.香菇.青龍椒。這道算很經典日式清爽的菜品,比較厲害的是他完全不油膩很清爽

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另外點了兩款串燒干貝雞翅$180雞翅已經把骨頭去掉,雞翅包干貝帶著焦香吃的到干貝保水軟嫩，橙醋牛小排$130 肉質Q彈保水上面滿滿的洋蔥碎及蔥,肉搭著旁邊的番茄及高麗菜絲超好吃

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整體用餐心得:
『一号基地 慶城店』的環境氛圍我們覺得不同於一般的居酒屋,比較具現代感,覺得年輕的朋友應該會很喜歡這個秘密基地,他的菜品也是比較精緻清爽的,
位在捷運南京復興站附近大多是上班族,有這樣的秘密基地可以在下班後跟朋友同事聚會,應該是一個非常好的選擇,是一個既能吃得好又能喝得盡興的地方。

『一号基地 慶城店』相關資訊

地址：台北市松山區慶城街1號2樓
電話02 2779-1256
營業時間:11:30~22:00
官網：https://zex.com.tw/baseone2013
臉書：https://www.facebook.com/baseone2013/
Instagram：https://www.instagram.com/ichigoukichi/ 

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