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[食記。超商]全家Family Mart。卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳。聯名就是要更貴!

2024-06-29 13:47:00 小狐尼 NiNi 人氣：111
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：326篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

全家便利商店(北醫店)
place台北市信義區吳興街263號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

春水堂品牌「春水良品」插旗全家FamilyMart!

從今(2024)年4月起陸續在實體店面推出全家限定販售鮮品

之前是兩款鮮果茶系列和烏瓦濃乳茶雪糕

而在6月底則又有兩款即食雞柳條上架! 

其中我比較有興趣的就是【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

 

商品名稱：卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳 定價NT 69

相關連結：

卜蜂食品(蝦皮商城) 

卜蜂食品(ETmall平台)  

卜蜂食品(ihergo愛合購)  

卜蜂即食雞胸肉(ETmall平台)

營養資訊：101.8  kcal/ 100 g

※過敏原：豆、奶、麩質、魚類；※產線過敏原：蛋、芥末、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類、芝麻、花生

產地/製造商：台灣南投縣/台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉食品加工廠

購買店家：全家便利商店

202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

▲【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

結帳刷條碼時才知道價格...

同為卜蜂CP製造、同為100 g分量，自家「卜蜂黑胡椒蒜味雞柳條」建議售價59元，但印上「春水良品」logo的聯名就硬生生貴10元!

想想過去，超商即食雞肉售價區間NT 49~59，如今潛移默化中晉升到NT 59~69了

202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

▲【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳 成分與營養資訊

主成分雞肉，調味為豆漿高湯(水、豆漿、雞、豬、奶精粉、大骨粉...)、磷酸二澱粉、糖、豆奶、大豆油、......等等

商品名中，代表風味的應該正為「鰹香豆乳」莫屬；其中佔一半字元的「鰹香」其實是落落長成分中倒數第三名的「柴魚粉」

若要依照成分比例(並撇除雞骨、雞爪這兩個雞隻部位)來命名，應該要正名為：豆漿豬皮嫩雞柳!!

好啦，最近比較常在看Youtuber獨角獸那麼叫的影片，一直被提醒與揭露商人企業以擦邊球方式誤導消費者的真相

變得對商品包裝都非常理性，對廣告都格外腦波強烈

202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

▲【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

固形物就是兩條完整的雞里肌肉(雞柳條)

如同所有卜蜂CP推出的即食雞胸肉產品都共同擁有特徵：其中一面會有格狀壓紋

202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

▲【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

剛拆封並鼻子直接湊往袋內聞聞，儘管是如此「集中狀態」，還是只有很淡的豆乳和胡椒味

除了兩條雞柳條，還有少量白濁湯汁，大約20 mL

202406 全家 卜蜂CP【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

▲【春水良品】春水鰹香豆乳嫩雞柳

肉質Q軟、不算密實，咬下時能感覺到肌絲間含著湯水，且能吃的到少許條狀筋膜(雞里肌中間本來就有一條筋)，口感會比較脆和韌

較厚部位的肉質則會稍乾澀

調味就是淡淡的胡椒和鹹味，要細嚐才能嚐到更淡泊的豆乳，以及若有似無的柴魚味

 

相關連結：

卜蜂食品(蝦皮商城) 

卜蜂食品(ETmall平台)  

卜蜂食品(ihergo愛合購)  

卜蜂即食雞胸肉(ETmall平台)

 

 

喜歡 即食雞胸肉 嗎?歡迎參考

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以上。

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