這次老公生日，特地找 莉莉安 客製一個屬於他自己的生日蛋糕！綜合他的興趣，夢想，嗜好等等...來發想。也約好了他最喜愛的露營區，揪了一群他的酒友，特地為他慶祝這40歲的生日，希望他有個開心的 生日 Party 🎉 。這次蛋糕最大的主題就是他的夢想車，賓士的G-Class ! 老公很愛露營，對所有戶外運動都很喜歡，知道他一直很嚮往這台賓士的越野車，所以跟 莉莉安 商量後，希望蛋糕能呈現出這台車子！

拿蛋糕的時候，莉莉安打開給我看一下每個細節，當下已經預知老公應該會很開心！因為整個蛋糕都是他愛的元素，車子，啤酒，帳篷，股票上漲，升營火，打牌，滿滿的露營風格蛋糕！

這次的挑的口味是 牛奶戚風＋香草QQ布丁＋Oreo奶餡，當下超期待不知道吃起來如何？

股票大漲是一定要的，一度還要以這個為主題！哈哈！😆

真的跟我們家帳篷超像的！好有我們家的感覺！

喝酒打牌露營必備！真的是超可愛的！

感謝老天露營當天天氣超好！我們是第一個到營區的，我們家的帳篷是不是跟蛋糕上的一模一樣啊！

南投的顏氏牧場是我們最喜歡的營區，空間大，半野營的感受，有真正在大自然裡的感覺！

晚上升營火也是老公的必備行程之一！

酒足飯飽後，生日蛋糕馬上登場！大家驚呼連連，全部都圍過來拍照！朋友們都不斷稱讚，直呼趕快訂實車了啦！老公真是笑開懷！看得出來他蠻感動的，一直問我是怎麼藏的他都不知道？！其實我是寄放在朋友那，露營時一起帶過來，他當然不知道啊！

還真捨不得切蛋糕，但是大家也好期待不知道好不好吃！

果然！牛奶戚風 ＋ 香草QQ布丁 ＋ Oreo奶餡 擄獲大家一致好評！尤其是奶油，大家挖得一乾二凈，不甜又不膩！我們終於找到一個缺點了！那就是蛋糕太小了，我們不夠吃！🤣

這是我第一次客製生日蛋糕，體驗真的是不錯！而且比一般蛋糕貴沒有多少，不但外型好看，而且還很好吃。真的是很難得！如果你也想過個不一樣的生日，不如從生日蛋糕著手，效果真的是不錯！

莉莉安Lily.an手作甜品

地址：臺南市北區長榮路四段76巷37號

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