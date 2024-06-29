在食用筍種中，綠竹筍甜度最高，肉質也最鮮嫩，六月是新北市五股區觀音山綠竹筍的大筍期，在導覽老師的帶領下體驗採筍，學習如何挑選好吃的綠竹筍。觀音山硬漢嶺觀景台展望極佳，華燈初上街燈亮起，萬家燈火璀燦夜景絢麗耀眼，彷彿千萬碎鑽閃爍在黑暗中。



[觀音山採筍體驗]

在導覽老師的帶領下來到一片「綠竹」林，導覽老師表示：台灣有近百種的竹種，一年四季都產筍，其中市場常見的食用筍種，依產出季節排序有桂竹筍、轎篙筍、麻竹筍、烏殼綠竹筍、綠竹筍與孟宗竹筍 (台灣冬天唯一的筍子)。



導覽老師指著一排桂竹表示：根據竹種的生長方式進行分類，可分為「叢生」與「散生」兩種竹種，桂竹屬散生竹種，竹桿是單獨生長直立，竹桿間的距離分明，又稱單桿狀竹，竹子的根部發芽長竹筍，竹筍採收了該處就不會再長竹筍，台灣唯一冬季長筍的孟宗竹也是散生竹種的一種。



綠竹屬叢生竹種，每一支竹筍筍頭部分都有很多芽，採收竹筍時，筍農切下竹筍時，會特意的留下筍頭的芽，讓芽再長成竹筍。



導覽老師表示：每一叢綠竹就像一家人，每一年產出一代，以觀音山綠竹筍為例，產季五月 (端午節前後) 開始，一直到九月 (中秋節前後) 結束。筍農在管理綠竹林時，會特意留下老、中、青三代。以完整一叢六株為例，第一年老輩 (父) 二株，負責提供養分讓孫輩成長、第二年中輩 (子) 二株、第三年青輩 (孫) 二株，第三年生的竹子最年輕，生產力最好，品質也會是最佳。九月產期結束，待新筍 (曾孫) 長出，筍農會砍除老輩，中輩晉升為老輩，青輩成為中輩，再次進入下一個生產循環。



觀音山綠竹筍，六月為大筍期，產出的稱為「大筍」，長出的第一代筍會有 1 - 4支，採收後約 45 - 60天，筍頭的芽眼會再長出竹筍，因為時序已經進入秋天，所以稱為「秋筍」。



導覽老師表示：在食用筍種中，綠竹筍甜度最高，肉質也最鮮嫩。新北市五股地區得天獨厚，有觀音山屏障海風，沙質土壤中夾雜著觀音山沉積的火山灰，礦物質豐富，加上雨量適中，因此種出來的觀音山綠竹筍，筍肉比起全台其他產區，更是細緻白皙，富含水份與甜味。



綠竹筍怕「出青」變苦影響口感，筍尖一露土曬到太陽，筍尖就會變綠產生苦味。導覽老師表示：消費者如果買到筍尖變綠的竹筍，可延長燙煮時間，加熱可以破壞苦味物質，燙煮久一點，讓苦味成份遇熱自然分解掉，不會影響竹筍風味及口感。



導覽老師示範割竹筍，刀口放於竹筍芽眼位置前一公分，方向準確用力下刀，就能俐落地割下竹筍，方向準確很重要，一不小心就會割傷旁邊的並生的竹筍，除傷害產品等級，也壞了價錢。



好吃的綠竹筍怎麼挑？導覽老師表示，消費者在挑選綠竹筍時，新鮮是首要考量，因此要選黃褐色筍殼、無出青，且底部切面要夠白，底部切面褐化變色，表示綠竹筍放置過久，幼嫩纖維變老，甜度已下降，新鮮的綠竹筍底部切面，可以聞到淡淡的牛奶味。



形狀方面，要挑圓錐形牛角狀，底部寬闊 (最佳是10 - 12公分)，筍身短肥的綠竹筍，竹筍基部寬大，表示筍肉肥厚可食比例高。



導覽老師示範竹筍剝殼，用菜刀尾部，從筍子底部下刀向上劃開，維持不要切斷，以刀子不動、筍子動的方式，用另一手將筍子向旁邊轉一下拉開即可完美去殼，最後用刀子削去竹筍底部質地太老的纖維，再視料理需求切片或切塊即可。



為了吃到最鮮嫩的綠竹筍，買回家之後建議先汆燙起來保存，導覽老師分享一個小撇步，那就是竹筍要冷水下鍋 (水量需淹過筍子) ，讓溫度慢慢透入，煮滾之後還要「換一鍋水」水滾轉小火再煮約 30分鐘，若沒有馬上要吃，可以放涼後密封冷藏。



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[觀音山林梢步道 X 硬漢嶺步道]

觀音山步道密布穿梭，是熱門的登山健行勝地，依登山路線難易不同，共有七條登山步道 (牛港稜、牛寮埔、楓櫃斗湖、硬漢嶺、林梢步道、尖山步道與福隆山步道)，其中林梢步道入口位於觀音山遊客中心下方的生態園區，平行於凌雲路三段公路下方，共分為兩段，鋼骨高架木棧道，棧道坡度緩慢非常好走，而且距離短，是一條老少咸宜的親子步道。



步道第二段入口的垂直之字形樓梯塔，樓梯內側裝有玻璃，映照樹影讓人覺得走在樹叢間，給人很特別的感覺！



走在鋼骨高架的木棧道，如此親近以前要抬頭仰望的樹冠，這麼棒的感覺你一定要自己來體驗。



硬漢嶺海拔 616公尺，是觀音山的最高山峰，也是台灣小百岳之一，因昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名。硬漢嶺步道登山口位於凌雲禪寺停車場，單程距離約 1563公尺，路徑大多為石階，因為坡度較陡被分類為「鍛鍊級」步道。不過硬漢嶺步道沿途多林木，茂盛的樹蔭能遮陽，走累了也有多座涼亭可以歇腳休息，眼尖的筆者(夫子) 還發現步道多處設有 AED (自動體外心臟電擊去顫器) 設備。



硬漢嶺觀景台，好天氣時展望極佳，向西可眺望淡水河出海口，東望關渡大橋歷歷在目，極目可見文化大學，東南方向還能看見101大樓。



夕陽西下的淡水河出海口



華燈初上街燈亮起，萬家燈火璀燦夜景絢麗耀眼，彷彿千萬碎鑽閃爍在黑暗中。



觀音山，如何去：

地址：新北市五股區凌雲路三段57號 (開山凌雲寺)

公車：蘆洲捷運站搭乘三重客運橘20或785號公車至開山凌雲寺前廣場。

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